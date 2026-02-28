Birth announcements: Kankakee County - Mar. 28, 2026

Nicholas Woods and India Marshall, Bourbonnais, girl, Aslyn Belinda, February 16, third child.
Justin Woods and Elise Crater, Bourbonnais, boy, Lincoln Christopher, February 16, fifth child.
Shane and Megan Altmyer, Clifton, girl, Willow Mae, February 17, third child.
Tristan Hostetter and Kayla Daoud, Kankakee, girl, Gianna May, February 17, first child.
Marcus Lark and Marissa McConnell-Gooch, Kankakee, boy, Mylan, February 17, third child.
Jermaine McCoy and Nekea Metcalf, Kankakee, girl, Kenzie, February 17, fourth child.
Bernardo Zavala and Alissa Ayala Gaytan, boy, Milan Fernando, February 18, second child.
Colten and Stephanie Beaupre, St. Anne, boy, Jacksen David, February 19, fourth child.
Jessy Mailloux and Riley Stevens, Watseka, girl, Emmalynn Renea Jo, February 19, second child.
Ryan and Lauren Hoffman, Herscher, boy, Grayson Paul, February 20.
Marc Odeneal Jr and Zhunia Smith, Kankakee, boy, Zah’Kaii, February 20, third child.
Nikol Cardenas Garcia, Kankakee, boy, Aiden Jacob, February 22, first child.
Travis and Paige Medina, Bradley, boy, Myles Lane, February 22, second child.