Birth announcements: March 1, 2025

Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee
Patrick and Amber Menard, Buckingham, girl, Ainsley Jane, Feb. 21, third child
Hannah Ryan, Bourbonnais, girl, Azlee Blu, Feb. 21, first child
William King and Carly White, Watseka, girl, Madilynn Pat, Feb. 23, third child
Riverside Medical Center, Kankakee
Evan Moore and Mikayla Stephenson, Kankakee, girl, Madison Grace, Feb. 17, first child
Harold and Chavon Ware, Kankakee, boy, Kiyaan Lewis, Feb. 7, sixth child
Edith Ramirez, Kankakee, girl, Eymi Elaine, Feb. 19, first child
Kenneth and Patsy Renicker, Kankakee, girl, Reba Cruz, Feb. 21, first child
Maxwell and Jordyn Grindstaff, Wilmington, girl, Adelynn Briar, Feb. 22, first child; the mother is the former Jordyn Hart.
Jovon Prince and Stephanie Brown, Kankakee, girl, Tamaria Gweneth Ann, Feb. 23