Honor Roll: Princeton High School, second semester 2021-2022

Princeton High School announced its honor and high honor rolls for the second semester of 2021-2022.

Honor roll

Melany Arellano-Garcia, Kaden Baker, Alicyn Bice, Alexia Bohms, Wyatts Bohms, Jeremy Borsch, Madelynne Borys, Georgie Breeding-Fulton, Neveah Briddick, Mia Buccini, Jessica Carlone, Addison Carr, Augie Christiansen, Justin DePauw, Nora Eiken, Micahel Ellis, Jayden Elmore, Paige Fox, Maya Gartin, Olivia Gartin, Olivia Giaquinto, Kailee Gilbertson, Gabriel Glass, Amelia Gonzalez, Emiliana Gonzalez, Trent Goodale II, Alea Goodman, Abby Goodrum, Mackenzie Gothard, Ella Grey, Giovanni Gualandi, Katelynn Hartmann, Hannah Herro, Kimberly Imsland, Kyle Jaeger, Teresa Kelly, Grace Killin, Jackson Killin, Dawsyn Kinsley, Chirstopher Kleckner, Wyatt Koning, Cameron Lawrence, Anthony Lewis, Kylen Lewis, Joshua Martin, Noah Martin, Erin May, Evan May, Jack May, Kaitlyn McCarter, Ely Mehlbrech, Rachelle Newberry, Hailee Pembleton, Lea Quinlan, Jordan Reinhardt, Brayden Scaggs, Niklas Schneider, Nora Schneider, Brayden Schwartz, Ashlynn Scott, Elijah Skaggs, Michael Smallwood, Emily Smith, Luke Smith, Rilee Sterling, Connor Stopka, Cohen Vetter, Kamden Wahlgren, Ethan Wallace, Alexia Wawrzyniak, Ashten Wilson and Dylan Youngren.

High honor roll

Onnestee Adams, Cameron Adkisson, Olivia Alter, Ashley Anderson, Benjamin Anderson, Nolan Anderson, Luke Atilano, Courtney Atkinson, Noah Baker, Wyatt Baker, Morgan Bartkiewicz, Katie Bates, McKenzie Borys, Alexia Bouslog, Elizabeth Boyles, Kiana Brokaw, Caden Brooks, Abigail Brown, Arthur Burden III, Connor Bushell, Sophia Carlson, Anthony Carr, Jacklynn Cartwright, Nicholas Chase, Selina Chin, Ace Christiansen, Daniel Cihocki, Morgan Coleman, Ean Compton, Hope Crouch, Margaret Davis, Emma DePauw, Devin Dever, Kaylee Dowda, Jackson Dressler, Grace Eggers, Jaden Eggers, Alexis Emmett, Carson Etheridge, Natasha Faber-Fox, Kambri Fisher, Morgan Foes, Keegan Fogarty, Miyah Fox, Emma Frost, Claire Grey, Drew Harp, Ellie Harp, Sarah Harris, Ethan Hassler, Adeline Hecht, Mckenzie Hecht, Connor Hickey, Mariah Hobson, Savannah Hollars, Micah Hult, Isabella Ibarra, Andrea Imsland, Anagrace Isaacson, Alex Jagers, Riley Jansen, Paige Jesse, Katherine Kammerer, Season Karns, Lily Keutzer, Ella Kinnamon, Rachel Kirkpatrick, Kelsea Klingenberg, Kennedy Kloepping, Nolan Kloepping, Jacob Knickerbocker, Andrew Knipper, Matthew Kolb, Emma Kruse-Carter, Noah LaPorte, Allie Leone, Josephina Leone, Timothy Lewis, Jenna Loftus, Anthony Maciczak, Nolan Mallery, Anastasia MallerySondgeroth, Madison Marquez, Olivia Mattingly, Nicholas Mecum, Walker Menzel, Emilee Merkel, Caitlin Meyer, Payne Miller, Kelsea Mongan, Ian Morris, Mariska Mount, Sydney Mount, Hannah Muehlschlegel, Audrey Nelson, Robert Nelson, Caleb Novak, Sophia Oester, Liam Orozco, Reid Orwig, Anisha Patel, Kailey Patterson, Kamryn Patterson, Karter Patterson, Andrew Peacock, Abigail Peterson, Tyson Phillips, Gavin Pinter, Mia Quinlan, Joel Renner, Madison Richards, Morgan Richards, Kaia Robbins, Brennan Roden, Clayton Rokosz, Christian Rosario, Joshua Roth, Crawford Salisbury, Kyle Sarver, Norah Schultz, Ty Scott, Victoria Segerstrom, Brayden Shaw, Jadah Shipley, Bennett Sierens, Christiane Sierens, Chase Sims, Matthew Sims, Michael Smith, James Starkey III, Ashleigh Tapanes, Ethan Thompson, Grady Thompson, Makayla Thompson, Sadie Thornton, Arianne Tirao, Veronica Tirao, Kole Transou, Konner Tucker, Mary Underwood, Jordan VandeVenter, Aubreanna Vogel, Kaiden Wahlgren, Madelyn Walters, Annaca Watson, Ashlynn Weber, Ellie Grace Welte, Fiona Wempe, Taylor Wetsel, Isabella Whitfield, Khristian Whitfield, Maximus Wilborn, Bennett Williams, Mark Williams Jr, Adam Windham, Kailee Winner, Morgan Wood, Rachael Woolley, Samantha Woolley and Isaac Wright.