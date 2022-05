Over $150,000 in scholarships presented during Princeton High School’s Awards Night

Over $150,000 in scholarships were presented at the Princeton High School Awards Night on May 16. The following awards and recognitions were presented during the awards night:

Valedictorian: Katie Bates, Mark Williams Jr.

Katie Bates, Mark Williams Jr. Salutatorian: Kaia Robbins

Kaia Robbins Class of 2022 Top Ten: Olivia Alter, Katie Bates, Margaret Davis, Sarah Harris, Mckenzie Hecht, Alex Jagers, Jenna Loftus, Kaia Robbins, Aubreanna Vogel and Mark Williams Jr.

Olivia Alter, Katie Bates, Margaret Davis, Sarah Harris, Mckenzie Hecht, Alex Jagers, Jenna Loftus, Kaia Robbins, Aubreanna Vogel and Mark Williams Jr. Seniors (4.00 GPA in academic courses during Senior Year): Coutney Atkinson, Katie Bates, Jacklynn Cartwright, Margaret Davis, Sarah Harris, Ethan Hassler, Alex Jagers, Riley Jansen, Karter Mallery, Nolan Mallery, Audrey Nelson, Mia Quinlan, Kaia Robbins, Aubreanna Vogel and Mark Williams Jr.

Coutney Atkinson, Katie Bates, Jacklynn Cartwright, Margaret Davis, Sarah Harris, Ethan Hassler, Alex Jagers, Riley Jansen, Karter Mallery, Nolan Mallery, Audrey Nelson, Mia Quinlan, Kaia Robbins, Aubreanna Vogel and Mark Williams Jr. Juniors (4.00 GPA in academic courses during Junior Year): Alexia Bouslog, Robert Nelson, Kailey Patterson and Christian Rosario

Alexia Bouslog, Robert Nelson, Kailey Patterson and Christian Rosario Sophomores (4.00 GPA in academic courses during Sophomore Year): Abigail Brown, Morgan Foes, Caitlin Meyer, Jadah Shipley, Ellie Welte and Bennett Williams

Abigail Brown, Morgan Foes, Caitlin Meyer, Jadah Shipley, Ellie Welte and Bennett Williams Freshmen (4.00 GPA in academic courses during Freshman Year): Ian Morris, Gavin Pinter, Chase Sims and Jordan VandeVenter

Ian Morris, Gavin Pinter, Chase Sims and Jordan VandeVenter Certificate of Appointment to the United States Naval Academy: Mark Williams Jr.

Mark Williams Jr. Princeton Lions Club Scholarship (Dave Gillispie Memorial): Alex Jagers and Reid Orwig

Alex Jagers and Reid Orwig Optimist Club of Princeton (Robert Lautzenhiser Service Learning Award): Jacklynn Cartwright and Khristian Whitfield

Jacklynn Cartwright and Khristian Whitfield FFA Senior Award: Alex Jagers, Kennedy Kloepping, Jake May, Walker Menzel and Aubreanna Vogel

Alex Jagers, Kennedy Kloepping, Jake May, Walker Menzel and Aubreanna Vogel FFA Alumni Scholarship: Aubreanna Vogel

Aubreanna Vogel Bureau County Farm Bureau Foundation Scholarship: Alex Jagers and Aubreanna Vogel

Alex Jagers and Aubreanna Vogel Virden White Scholarship: Logan Arkels

Logan Arkels Lee Wahlgren Environmental Science Scholarship: Logan Arkels

Logan Arkels Karen Carlson Greer Scholarship: Hope Crouch

Hope Crouch Palmer Science Award: Keegan Fogarty

Keegan Fogarty Princeton Illinois Chapter D.A.R. American History Award: Julia Johnson

Julia Johnson Patterson Lang History Essay: Elizabeth Boyles

Elizabeth Boyles The Terri L. Simon Words Matter Award: Jacklynn Cartwright

Jacklynn Cartwright Mildred A. Eckstrom Memorial Fund: Elizabeth Boyles and Margaret Davis

Elizabeth Boyles and Margaret Davis Princeton Federation of Teachers District #115 Scholarship: Courtney Atkinson

Courtney Atkinson Princeton Public Schools Foundation IVCC Tuition Program: Supawit Chanson, Hope Crouch, Trent Goodale II, Ethan Hassler, Alex Jagers, Andrew Knipper, Jenna Loftus, Matthew Lucas, Evan May, Reid Orwig, Graeham Rumley and Kaiden Wahlgren

Supawit Chanson, Hope Crouch, Trent Goodale II, Ethan Hassler, Alex Jagers, Andrew Knipper, Jenna Loftus, Matthew Lucas, Evan May, Reid Orwig, Graeham Rumley and Kaiden Wahlgren Velma & Hugh Morrison Scholarship: Morgan Coleman and Riley Jansen

Morgan Coleman and Riley Jansen Nelson Family Trust Scholarship: Evan May

Evan May Princeton Public Schools Foundation Healthcare Scholarship: Kaia Robbins

Kaia Robbins Daughters of the American Revolution Good Citizen Award: Reid Orwig

Reid Orwig Sons of the American Revolution Outstanding Citizen Award: Katie Bates

Katie Bates Bureau County Democratic Party Scholarship: Reid Orwig

Reid Orwig Kurt Garvin Memorial Princeton Jaycees Scholarship: Katie Bates and Alex Jagers

Katie Bates and Alex Jagers Shirley and Dale Espel Memorial Scholarship: Katie Bates, Margaret Davis, Andrew Knipper and Reid Orwig

Katie Bates, Margaret Davis, Andrew Knipper and Reid Orwig Betty Pretzsch Memorial Reading Award: Sarah Harris

Sarah Harris Princeton Rotary Scholarship: Elizabeth Boyles, Margaret Davis, Mckenzie Hecht, Reid Orwig, Madison Richards and Kaia Robbins

Elizabeth Boyles, Margaret Davis, Mckenzie Hecht, Reid Orwig, Madison Richards and Kaia Robbins Christian Service Award: Katie Bates and Reid Orwig

Katie Bates and Reid Orwig Elks Lodge Male of the Year, District Male of the Year, State Male Teen of the Year: Alex Jagers

Alex Jagers National Honor Society: Hope Crouch, Margaret Davis, Maya Gartin, Sarah Harris, Andrea Imsland, Alex Jagers, Kennedy Kloepping, Andrew Knipper, Walker Menzel, Hannah Muehlschlegel, Rachelle Newberry, Reid Orwig, Madison Richards, Aubreanna Vogel, Khristian Whitfield and Mark Williams Jr.

Hope Crouch, Margaret Davis, Maya Gartin, Sarah Harris, Andrea Imsland, Alex Jagers, Kennedy Kloepping, Andrew Knipper, Walker Menzel, Hannah Muehlschlegel, Rachelle Newberry, Reid Orwig, Madison Richards, Aubreanna Vogel, Khristian Whitfield and Mark Williams Jr. Marcella Borge Keener Art Award: Elizabeth Boyles

Elizabeth Boyles Chris Friend Graphic Arts Scholarship: Andrea Imsland

Andrea Imsland The Dramatic or Elocutionary Performance Award: Andrea Imsland

Andrea Imsland Outstanding Business Student: Mckenzie Hecht

Mckenzie Hecht Perfect Attendance Seniors: Alex Jagers and Morgan Wood

Alex Jagers and Morgan Wood Perfect Attendance Juniors: Jaden Eggers and Noah Martin

Jaden Eggers and Noah Martin Perfect Attendance Sophomores: Carson Burger, Morgan Foes, Ely Mehlbrech and Kelsea Mongan

Carson Burger, Morgan Foes, Ely Mehlbrech and Kelsea Mongan Perfect Attendance Freshmen: Ian Morris

Ian Morris Service Learning Hours Accomplishment Juniors: William Bryant, Anthony Carr, Joseph Clarke, Madison Doran, Carson Etheridge, Morgan Forristall, Gabriel Glass, Claire Grey, Mariah Hobson, Allie Leone, Kyle Molln, Kai Morris, Robert Nelson, Peyton Nora, Hailee Pembleton, Christian Rosario, Matthew Sims, Makayla Thompson, Sadie Thornton and Isabella Whitfield

William Bryant, Anthony Carr, Joseph Clarke, Madison Doran, Carson Etheridge, Morgan Forristall, Gabriel Glass, Claire Grey, Mariah Hobson, Allie Leone, Kyle Molln, Kai Morris, Robert Nelson, Peyton Nora, Hailee Pembleton, Christian Rosario, Matthew Sims, Makayla Thompson, Sadie Thornton and Isabella Whitfield Service Learning Hours Accomplishment Seniors: Courtney Atkinson, Katie Bates, Jacklynn Cartwright, Nicholas Chase, Hope Crouch, Margaret Davis, Nora Eiken, Sarah Harris, Mckenzie Hecht, Alex Jagers, Kennedy Kloepping, Andrew Knipper, Walker Menzel, Audrey Nelson, Mia Quinlan, Madison Richards, Dominic Schillaci, Ty Scott, Kaylee Spencer, Maxwell Taylor, Mary Underwood, Cheyanne VanBevern, Aubreanna Vogel, Abigeal Wallace, Khristian Whitfield, Mark Williams Jr. and Ashten Wilson

Courtney Atkinson, Katie Bates, Jacklynn Cartwright, Nicholas Chase, Hope Crouch, Margaret Davis, Nora Eiken, Sarah Harris, Mckenzie Hecht, Alex Jagers, Kennedy Kloepping, Andrew Knipper, Walker Menzel, Audrey Nelson, Mia Quinlan, Madison Richards, Dominic Schillaci, Ty Scott, Kaylee Spencer, Maxwell Taylor, Mary Underwood, Cheyanne VanBevern, Aubreanna Vogel, Abigeal Wallace, Khristian Whitfield, Mark Williams Jr. and Ashten Wilson Keith Schultz Memorial Award: Christian Rosario and Sadie Thornton

Christian Rosario and Sadie Thornton Lyle King Award: Margaret Davis, Drew Harp, Mckenzie Hecht, Bennett Sierens and Mark Williams Jr.

Margaret Davis, Drew Harp, Mckenzie Hecht, Bennett Sierens and Mark Williams Jr. Outstanding Senior Athlete: Katie Bates, Caden Brooks, Keegan Fogarty, Drew Harp, Mckenzie Hecht, Jenna Loftus, Abigail Peterson, Bennett Sierens, Ethan Thompson and Justin Wicaryus

Katie Bates, Caden Brooks, Keegan Fogarty, Drew Harp, Mckenzie Hecht, Jenna Loftus, Abigail Peterson, Bennett Sierens, Ethan Thompson and Justin Wicaryus IHSA Scholastic Achievement Award (Juniors): Alexia Bouslog, Kiana Brokaw, Anthony Carr, Jaden Eggers, Carson Etheridge, Emma Frost, Olivia Gartin, Gabriel Glass, Claire Grey, Connor Hickey, Mariah Hobson, Isabella Ibarra, Kyle Jaeger, Lily Keutzer, Emma Kruse-Carter, Erin May, Robert Nelson, Kailey Patterson, Karter Patterson, Christian Rosario, Matthew Sims, Sadie Thornton, Veronica Tirao, Madelyn Walters, Isabella Whitfield and Kailee Winner

Alexia Bouslog, Kiana Brokaw, Anthony Carr, Jaden Eggers, Carson Etheridge, Emma Frost, Olivia Gartin, Gabriel Glass, Claire Grey, Connor Hickey, Mariah Hobson, Isabella Ibarra, Kyle Jaeger, Lily Keutzer, Emma Kruse-Carter, Erin May, Robert Nelson, Kailey Patterson, Karter Patterson, Christian Rosario, Matthew Sims, Sadie Thornton, Veronica Tirao, Madelyn Walters, Isabella Whitfield and Kailee Winner IHSA Scholastic Achievement Award (Seniors): Olivia Alter, Courtney Atkinson, Katie Bates, Elizabeth Boyles, Caden Brooks, Jacklynn Cartwright, Morgan Coleman, Ean Compton, Hope Crouch, Margaret Davis, Jackson Dressler, Keegan Fogarty, Maya Gartin, Sarah Harris, Ethan Hassler, Mckenzie Hecht, Andrea Imsland, Alex Jagers, Rachel Kirkpatrick, Andrew Knipper, Jenna Loftus, Anthony Maciczak, Nolan Mallery, Anastasia MallerySondgeroth, Walker Menzel, Hannah Muehlschlegel, Audrey Nelson, Rachelle Newberry, Reid Orwig, Abigail Peterson, Madison Richards, Kaia Robbins, Kyle Sarver, Brayden Scaggs, Ashlynn Scott, Victoria Segerstrom, Bennett Sierens, Rilee Sterling, Mary Underwood, Taylor Wetsel, Khristian Whitfield, Mark Williams Jr. and Morgan Wood

Olivia Alter, Courtney Atkinson, Katie Bates, Elizabeth Boyles, Caden Brooks, Jacklynn Cartwright, Morgan Coleman, Ean Compton, Hope Crouch, Margaret Davis, Jackson Dressler, Keegan Fogarty, Maya Gartin, Sarah Harris, Ethan Hassler, Mckenzie Hecht, Andrea Imsland, Alex Jagers, Rachel Kirkpatrick, Andrew Knipper, Jenna Loftus, Anthony Maciczak, Nolan Mallery, Anastasia MallerySondgeroth, Walker Menzel, Hannah Muehlschlegel, Audrey Nelson, Rachelle Newberry, Reid Orwig, Abigail Peterson, Madison Richards, Kaia Robbins, Kyle Sarver, Brayden Scaggs, Ashlynn Scott, Victoria Segerstrom, Bennett Sierens, Rilee Sterling, Mary Underwood, Taylor Wetsel, Khristian Whitfield, Mark Williams Jr. and Morgan Wood IHSA All Academic Team Nominees: Katie Bates and Mark Williams Jr.

Katie Bates and Mark Williams Jr. IHSA All Academic Team Honorable Mention: Mark Williams Jr.

Mark Williams Jr. Masonic Athlete of the Year: Mckenzie Hecht and Drew Harp

Mckenzie Hecht and Drew Harp American Red Cross High School Scholarship Program: Rachelle Newberry

Rachelle Newberry Mississippi Valley Regional Blood Center Life$avings Grant Program: Maya Gartin

Maya Gartin German Award: Olivia Alter, Jack Bauer, Caden Brooks, Margaret Davis, Emma DePauw, Keegan Fogarty, Drew Harp, Alex Jagers, Andrew Knipper, Jenna Loftus, Audrey Nelson, Abigail Peterson, Victoria Segerstrom, Mark Williams Jr. and Rachael Woolley

Olivia Alter, Jack Bauer, Caden Brooks, Margaret Davis, Emma DePauw, Keegan Fogarty, Drew Harp, Alex Jagers, Andrew Knipper, Jenna Loftus, Audrey Nelson, Abigail Peterson, Victoria Segerstrom, Mark Williams Jr. and Rachael Woolley Spanish Award: Katie Bates, Jacklynn Cartwright, Jackson Dressler, Trent Goodale II, Sarah Harris, Mckenzie Hecht, Elijah Junis, Rachel Kirkpatrick, Kennedy Kloepping, Anastasia MallerySondgeroth, Hannah Muehlschlegel, Reid Orwig, Madison Richards, Kaia Robbins, Viviana Robledo, Graeham Rumley, Kyle Sarver, Bennett Sierens, Rilee Sterling, Taylor Wetsel and Khristian Whitfield

Katie Bates, Jacklynn Cartwright, Jackson Dressler, Trent Goodale II, Sarah Harris, Mckenzie Hecht, Elijah Junis, Rachel Kirkpatrick, Kennedy Kloepping, Anastasia MallerySondgeroth, Hannah Muehlschlegel, Reid Orwig, Madison Richards, Kaia Robbins, Viviana Robledo, Graeham Rumley, Kyle Sarver, Bennett Sierens, Rilee Sterling, Taylor Wetsel and Khristian Whitfield Emerging Artist, Art I: Jacklynn Cartwright and Graycee Funderberg

Jacklynn Cartwright and Graycee Funderberg Emerging Artist, Art II: Abigail Brown

Abigail Brown Outstanding Class Artist, Art III: Emma Frost

Emma Frost Outstanding Class Artist, Art IV: Sarah Harris

Sarah Harris Chopin Piano Award: Claire Grey

Claire Grey National School Choral Award: Courtney Atkinson

Courtney Atkinson Michael Skean Award: Courtney Atkinson

Courtney Atkinson John Philip Sousa Award: Andrea Imsland

Andrea Imsland Louis Armstrong Jazz Award: Jackson Davis

Jackson Davis Director’s Award: Rachelle Newberry

Rachelle Newberry Adele Zearing Gibbs Performing Arts Scholarship: Andrea Imsland

Andrea Imsland Illinois State Scholars: Katie Bates, Caden Brooks, Jacklynn Cartwright, Margaret Davis, Keegan Fogarty, Ethan Hassler, Mckenzie Hecht, Andrea Imsland, Rachel Kirkpatrick, Nolan Mallery, Hannah Muehlschlegel, Madison Richards, Kaia Robbins, Aubreanna Vogel and Mark Williams Jr.

Katie Bates, Caden Brooks, Jacklynn Cartwright, Margaret Davis, Keegan Fogarty, Ethan Hassler, Mckenzie Hecht, Andrea Imsland, Rachel Kirkpatrick, Nolan Mallery, Hannah Muehlschlegel, Madison Richards, Kaia Robbins, Aubreanna Vogel and Mark Williams Jr. The Roger W. Gustafson Memorial Scholarship: Rachelle Newberry

Rachelle Newberry Jim & Lynn Mortensen Scholarship: Katie Bates, Hope Crouch, Maya Gartin, Riley Jansen, Jenna Loftus, Matthew Lucas, Reid Orwig, Madison Richards, Mary Underwood and Justin Wicaryus

Katie Bates, Hope Crouch, Maya Gartin, Riley Jansen, Jenna Loftus, Matthew Lucas, Reid Orwig, Madison Richards, Mary Underwood and Justin Wicaryus Charles Phelps Family Scholarship: Margaret Davis