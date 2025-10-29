Shaw Local

Bureau County Prep Sports

BCR Female Golfers of the Year, 2025

St. Bede's Anna Cyrocki is the Bureau County Republican 2025 girls golfer of the year.

St. Bede's Anna Cyrocki is the Bureau County Republican 2025 girls golfer of the year. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

BCR Golfers of the Year

2025 - Anna Cyrocki, St. Bede

2024 - Reese Reviglio, Princeton

2023 - Addie Carr, Princeton

2022 - Gianna Grivetti, St. Bede

2021 - Ali Mendoza, St. Bede

2020 - Ali Mendoza, St. Bede

2019 - Riley Hansen, Kewanee/Neponset

2018 - Riley Hansen, Kewanee/Neponset

2017 - Kelly VanDenBussche, Princeton

2016 - Aiko Mendoza, St. Bede

2015 - Arraia Hicks, Princeton

2014 - Arraia Hicks, Sophia Suarez, Princeton

2013 - Sophia Suarez, Princeton

2012 - Barbi Prokup, St. Bede

2011 - Alizabeth Fiorini, Princeton

2010 - Kate Gregorich, St. Bede

2009 - Bekki Prokup, St. Bede

2008 - Gwen Holmes, Princeton

2007 - Alyssa James, Princeton

2006 - Randi Watland, St. Bede

2005 - None selected

2004 - Carrie Riordan, Hall

2003 - Carrie Riordan, Hall

2002 - Carrie Riordan, Hall

2001 - Carrie Riordan, Hall

2000 - Jillian Sauer, Michelle Coble, St. Bede

1999 - Katie Farrell, Princeton

1998 - Katie Farrell, Princeton

1997 - Katie Farrell, Princeton

BCR SportsGolfPremium
Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986 and is Sports Editor of Putnam County Record. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL