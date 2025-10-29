BCR Female Golfers of the Year, 2025

BCR Golfers of the Year
2025 - Anna Cyrocki, St. Bede
2024 - Reese Reviglio, Princeton
2023 - Addie Carr, Princeton
2022 - Gianna Grivetti, St. Bede
2021 - Ali Mendoza, St. Bede
2020 - Ali Mendoza, St. Bede
2019 - Riley Hansen, Kewanee/Neponset
2018 - Riley Hansen, Kewanee/Neponset
2017 - Kelly VanDenBussche, Princeton
2016 - Aiko Mendoza, St. Bede
2015 - Arraia Hicks, Princeton
2014 - Arraia Hicks, Sophia Suarez, Princeton
2013 - Sophia Suarez, Princeton
2012 - Barbi Prokup, St. Bede
2011 - Alizabeth Fiorini, Princeton
2010 - Kate Gregorich, St. Bede
2009 - Bekki Prokup, St. Bede
2008 - Gwen Holmes, Princeton
2007 - Alyssa James, Princeton
2006 - Randi Watland, St. Bede
2005 - None selected
2004 - Carrie Riordan, Hall
2003 - Carrie Riordan, Hall
2002 - Carrie Riordan, Hall
2001 - Carrie Riordan, Hall
2000 - Jillian Sauer, Michelle Coble, St. Bede
1999 - Katie Farrell, Princeton
1998 - Katie Farrell, Princeton
1997 - Katie Farrell, Princeton