Herald-News Girls Track & Field Honor Roll

Following is the Herald-News area Girls Track & Field Honor Roll, comprised of athletes who advanced to the state meet.
CLASS 3A
Joliet Central: Makinsey Whitmore, sr., shot put; Madison King, sr., 800-meter run.
Joliet West: Ivee Loggins, so., high jump; Ava Offerman, sr., pole vault.
Lincoln-Way Central: Mia Forystek, jr., 800-meter run, 1600-meter run; Katie Petrosky, jr., 800; Brea Counihan, jr., 3200; 4x400 relay (Lyla Gallagher, fr.; Jillian Davies, jr.; Nicole Demma, jr.; Paige Keating, so.); 4x800 relay (Petrosky; Macy Gallagher, sr.; Keira Faxel, so.; Ana Dal Ponte, so.); Demma, high jump; Kylie Koehler, sr., pole vault; Jillian Reibe, jr., pole vault.
Lincoln-Way East: Grace Murphy, jr., 100-meter dash; Alaina Steele, 400-meter dash; Aubrey Clark, fr., 1600; 4x200 relay (Murphy, Emmy Lekki, fr.; Emily Scaletta, fr.; Nora Keane, jr.); 4x400 relay (Lekki, Keane, Jillian Marshall, so., Steele); 4x800 relay (Olive Royce, sr.; Eliana Kaitei, so.; Kate Roberts, jr.; Clark); Angelina Tadros, jr., discus; Abigail Grant, so., discus; Teagan Knipper, jr., high jump; April Madison, sr., triple jump.
Lincoln-Way West: Emma Novotny, jr., 110-meter hurdles, 300-meter hurdles; Mia DiBenedetto, fr., high jump; Paige Slazyk, fr., pole vault; Madelyn Schuster, sr., pole vault.
Lockport: Sydney Cline, so., 100 dash, 100 hurdles, 300 hurdles; Riley Drew, so., 400; Katie Peetz, jr., 1600; 4x100 relay (Taylor Klimkiewicz, sr.; Drew; Izabella Quirk, jr.; Cline); 4x800 relay (Gracie Kane, so.; Grace Seibt, sr.; Lillian Slowik, sr.; Peetz); Alyssa Trower, jr., pole vault.
Minooka: Natalie Nahs, jr., 800; Paige Joachim, jr., 1600; Clara Getsoian, so., 1600; Melinda Torres, sr., 3200; 4x400 relay (Joachim, Zoe Moxley, jr.; Kennedy Carroll, fr.; Nahs); 4x800 relay (Getsoian, Carolina Jorge, so,; Torres; Ellie Porath, fr.); Alexia Ramirez, so., shot put; Mya McClelland, so., discus; Penelope McCullom, so., pole vault; Olivia Brandolino, fr., pole vault; Carroll, long jump.
Plainfield Central: Shania Davison, jr., 300 hurdles; 4x100 relay (Grace Flanagan, sr.; Brooklyn Hall, fr.; Amare Boston, fr.; Davison).
Plainfield East: Camryn Cargo, fr., 100 dash, 200; Brislane Lankah, so., 200, 300 hurdles; Briyah Beatty, sr., 400; 4x100 relay (Cargo, Haley Anderson, jr.; Lankah, Beatty); 4x200 relay (Cargo, Beatty, Anderson, Lankah); Londyn Hensley, fr., high jump.
Plainfield North: Tessa Russo, jr., 800; Marlie Czarniewski, jr., 1600, 3200; Shyi Harris, sr, 100 hurdles; 4x200 relay (Annabelle Appiah-Dankwah, jr.; Aven Thomas, so.; Ava Weincek, so.; Aniya Poindexter, sr.); 4x400 relay (Poindexter, Thomas, Weincek, Russo).
Plainfield South: Tamari Pernell, sr., 100 dash.
CLASS 2A
Coal City: Marina Figge, fr., long jump; Ella Wills, jr., triple jump.
Joliet Catholic: Symone Holman, sr., 100 dash, 200; long jump; Paris Duncan-Djondo, so., 100 dash, 200; Mary Kate Moran, jr., 1600; 4x800 relay (Ella Heinen, sr.; Haylie Bernhard, jr.; Kate Munday, so.; Salma Gallegos, jr.).
Morris: Dynasty Brooks, so., 100 dash; Ava Conley, sr., 200, 400; Leah Martin, so., 100 hurdles; Gracie Swartz, so., pole vault; 4x100 relay (Cyncere Rucker, fr.; Brooks; Aniston Caputo, fr.; Conley).
Providence: Kathryn Flynn, jr., pole vault.
CLASS 1A
Dwight: Mikayla Chambers, jr., 800, 1600; 4x100 relay (Isabella Kelleher, sr., June Woods, fr.; Delaney Boucher, jr.; Chloe Leithleiter, fr.); 4x200 relay (Woods, Boucher, Kelleher, Leithleiter); 4x400 relay (Woods, Boucher, Kelleher, Chambers); Emma Eggenberger, fr., shot put, discus.
Peotone: Celeste Richards, sr., 800.
Reed-Custer: Isabella Dixon, fr., 400, pole vault; Alyssa Wollenzien, jr., 100 hurdles, high jump; Kaitlyn Lantka, jr., pole vault.
Seneca: Lila Coleman, sr., 100 dash, 200, 400, long jump; Emily Aldridge, so., pole vault; Avery Aldridge, so., pole vault; Lily Pfeifer, sr., 100 hurdles; 4x400 relay (Julie Mueller, jr.; Emily Aldridge, Avery Aldridge, Cora Chapman, fr.); 4x800 relay (Lily Mueller, sr.; Tenley Yandell, so.; Julie Mueller, jr.; Chapman).
Wilmington: McKenna Van Tilburg, so., 100 dash, 200, 100 hurdles, 300 hurdles.