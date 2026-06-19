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Sauk Valley

Morrison Junior High School releases fourth-quarter honor roll

WEST Academy Honor Roll

Honor Roll

By Shaw Local News Network

Morrison Junior High School has released its fourth-quarter honor roll for the 2025-26 school year. Students named to the honor roll include:

Sixth grade

Straight A (4.000): Peyson Dirks, Kendall Duncan, Leela Engelkens, Kelsey Ewoldsen, Abbriella Freymann, Addison Hook, Cooper Houzenga, Gracyn Huggins, Dawson Kuehl, Quinne Luckey, Coraline Rider, Mateo Swanson, Jace Theodore, Teaghan Tipton, Melody Wiersema, Jadah Young

High Honor Roll (3.500 – 3.999): Jada Alvarado, Mia Alvarado, Jake Carrigan, Ella Crocker, Bryson Deter, Ava Dunn, Lumjeta Dzeladini, Rehan Dzeladini, Sarah Findley, Gavin Gerlach, Maren House, Sawyer Marinangeli, Vada McBride, Angeliek Meier, Drake Mills, Jakin Modglin, Oliver Nelson, Cruz Remrey, Arlo Sloan, Shyenne Spencer, Brinley Tegeler, Seth Wiersema Jr., Avery Williams

Honor Roll (3.200 – 3.499): Emilia Arroyo-Miller, Harper Barajas, Robert Belha, Sheamus Blean, Tira Christin, Caleb George, Greyson Hessert, Scarlett Hook, Rush Popkin, Tatum San Miguel, Mason Schreiner, Aspen Wegener

Seventh grade

Straight A (4.000): Kailee Bielema, Natalie Engelkes, Buck Hill, Cole Milnes, Cindy Pelka, Lauryn Vandermyde, Ailey Wright, Jhett Wright, Cohen Wroble

High Honor Roll (3.500 – 3.999): Jemma Baldwin, Adlee Barajas, Beau Brackemyer, Bentley Deshane, Hayden Druien, Deja Floyd, Brynlee Habben, Cortlan Harmon, Elyxus Hepker, Wyatt Hinrichsen, Mason Krum, Cooper Leighton, Jase Lewis, Kenneth Mahaffey, Kymarihanna Neas, Katie Prombo, Haylie Schipper, Mycah Schreiner, Paisley Tegeler, Tyce Thiede, Corbin Updike, Sophee VanZuiden, Kailee Venema, Skylar Waters, Matthew Weida, Howard Wenzel, Gillian West

Honor Roll (3.200 – 3.499): Leau Adolph, Mya Bickett, Violet Bickett, Tegan Breidenbach, Carter Edwards, Malachi Graham, Tamara Lucas, Mason Mills, Rosalie Phillips, Zarek Ramirez, Reagan Terry

Eighth grade

Straight A (4.000): Molly Brackemyer, Keagan Bruins, Kara Christin, Kacie Dearborn, Tyler Green, Brinkley Icenogle, Colton Kuehl, Eliana McDearmon, Jacob Mertes, Gauge Nelson, Summer Pageloff, Easton Swanson, Katrina Tarawneh, Chance Williams, Uryah Wright

High Honor Roll (3.500 – 3.999): Mena Appleman, Garrett Baima, Isaac Blevins, Brena Cox, Emma Deyo, Kinley Duncan, Coen Finkle, Lylah Harridge, Briley Lambert, Ivy Mills, Noelle Neas, Shay Steele, Sylera Vos, River Weston, Matthew Wiersema

Honor Roll (3.200 – 3.499): Jace Cochran, Kaleb Damhoff, Reece Engaldo, Garistan Grzegorek, Brenton Lantz, Alice Richards

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