Lee, Whiteside, Ogle property transfers for May 25-29, 2026

Lee County
Warranty Deeds
Rotunda Roberson to Manuel De Jesus Cepeda and Guadalupe Cepeda, 1 Parcel: 13-21-02-429-003, $30,000
Michael R Carrier and Vicky R Carrier to Bradley Robert Smith, 201 HARDANGER GATE W, LEE, $254,900
Vidal Lopez Ruiz to Edward A James, 1624 CHICAGO ST, DIXON, $190,000
Saleh Hatoum to Saleh Hatoum and Anas Almoghrabi, 1 Parcel: 07-02-31-454-019, $0.00
Todd A Whitaker to Bryan M Roberson, 1761 FRANKLIN GROVE ROAD, FRANKLIN GROVE,$271,000
Catherine Clarke and Margaret Regnier to Richard Dean Murphy, Sarah Blackmore, Joshua Dean Murphy, and Lindsay Hamling Murphy, 1 Parcel: 19-22-07-104-003, $75,000
Douglas J Lehman, Thomas J Lehman, and Jeffrey G Lehman to Kayla Holloway, 603 DIXON AVENUE S, DIXON, $0.00
Paul L Nelson and Deborah A Nelson to Lorena Trevino, 2 Parcels: 13-21-12-330-026 and 13-21-12-330-027, $25,000
David F Fase Jr, Kristin D Fase, and Kristin D Smith to Steven A Boydston and Denise Joanne Tenczar, 1 Parcel: 13-21-12-401-003, $19,000
Monica I Perez and Jose Perez to Deborah Joyce Hardy and Christopher M Hardy, 2 Parcels: 13-21-01-308-011 and 13-21-01-308-012, $44,000
Richard D Smentek Jr and Kelly A Smentek to Amulfo Mendoza and Miriam Angela Mendoza, 2 Parcels: 13-21-12-329-011 and 13-21-12-329-012, $40,001
Quit Claims
Betty A Summers and Ramona F Virtue to Romona F Virtue and Stephen Virtue, 1587 AURORA ST, DIXON, $0.00
David R Rios to Christopher B Dorsch and Deborah A Dorsch, 1 Parcel: 13-21-12-126-014, $0.00
Beckie Ann Patterson, Gary Joe Patterson, Jakiah B Muntean, and Jennifer L Muntean to Jakiah B Muntean and Jennifer L Muntean, 740 BLOODY GULCH RD, DIXON, $0.00
Deeds in Trust
James R Reed to Danielle A Reed to James R Reed Trustee, Danielle A Reed Trustee, and Reed Family Trust, 1722 HILLCREST DR, STERLING, $0.00
Jeanenne S Walsh to Jeanenne S Walsh Trustee and Jeanenne S Walsh Revocable Living Trust, 1 Parcel: 19-22-06-357-001, $0.00
Source: Lee County Recorder’s Office
Whiteside County
Warranty Deeds
Tonia M Day Schreiner and Diana L Day Schreiner to Austin Kepler, 1907 AVE J, STERLING, $177,500
Michael F Ely to Gary Adams and Roberta Adams, 18399 WAGON WHEEL LANE, STERLING, $210,000
Chase A Goodeill and Rachel A Goodeill to Alfredo Alvarez, 1201 14TH AVENUE, ROCK FALLS, $55,000
Gordon D Zaagman and Paulette J Zaagman to Ip Farms Llc, 1 Parcel: 04-30-100-007, $668,875
Jeffrey A Brooks and Mechelle L Brooks to Brooks Properties Llc, 13 Parcels: 15-22-400-004, 15-23-200-003, 15-23-300-004, 15-23-400-015, 15-24-100-006, 15-24-300-005, 15-26-100-004, 16-17-100-003, 16-32-200-002, 16-32-200-004, 16-32-200-005, 21-02-300-001, and 21-03-200-011, $0.00
Christine M Bushman to Terry L Abell and Edith E Abell, 707 8TH ST W, STERLING, $121,000
Neas Property Management Llc to Ceara A Curley, 503 PORTLAND AVE, MORRISON, $141,190
Keiith Crady and Lydia Crady to Cab Real Estate Holdings Llc, 209 COMMERCIAL ST E, LYNDON, $45,000
Julie R Wilson and Richard R Wilson Jr to Jordan Chandler and Delainey Chandler, 3550 STROPES RD, ERIE, $350,000
Shane J Gallentine and Wendy J Gallentine to Shane J Gallentine and Wendy J Gallentine, 13441 DEER TRACE DR, MORRISON, $0.00
Shirk Family Properties Llc, Sherrie F Shirk, and William R Shirk to Shane J Gallentine and Wendy J Gallentine, 206 MAIN ST E, MORRISON, and 208 MAIN ST E, MORRISON, $57,000
Patrick L Schulz to Kristofer J Perez, 903 WIKER DRIVE, ROCK FALLS, $232,500
Bernice M Misfeldt to Travis Flickinger, 421 7TH AVENUE, ERIE, $76,000
Margiret E Lanhart and Michael C Lanhart to Dwayne A Houzenga, 404 ELM ST, MORRISON, $178,000
Paul A Tompkins to Jeffrey S Kazmer, 309 3RD ST E, TAMPICO, $80,000
Austin R Kepler to Hector M Chino, 1212 15TH STREET E, STERLING, $102,000
Steven L Kuelper to Cameron Stout and Abbey Stout, 13240 VAN DAMME RD, PROPHETSTOWN, $173,500
Amy A Heffelfinger and Timothy L Heffelfinger to Takr Trust, Mod Trust, Timothy L Heffelfinger Trustee, and Amy A Heffelfinger Trustee, 2220 AVENUE J, STERLING, $0.00
Paul N Vankampen and James D Benko to Leah Ellen Christensen, 506 MAPLE AVENUE, MORRISON, $199,000
Erin M Parkison and James Templin Estate to Ricky Howarth Jr and Carenda M Howarth, 301 GENESEE STREET S, MORRISON, $262,000
Gary F Milnes to Learon Mayes, 126 LINCOLNWAY ROAD E, MORRISON, $75,000
Abby L Regenwether and Abby L Glazier Nka to Cameron J Galzier, 1401 10TH AVENUE, FULTON, $165,000
Cindy Spooner to Seth Spooner, 603 2ND AVE, FULTON, $150,000
J Darwin Olsen to Donald Joseph Mcmanus Jr, 1124 13TH AVENUE, FULTON, $177,900
Hunter L Littrel and Mckenzie Littrel to Katelyn Y Banks, 823 5TH STREET, ERIE, $105,000
Quit Claims
Ritchie N Keller to Travis Keller, Austin Keller, Austin Keller, and Dylan Keller, 16045 SPRING VALLEY ROAD, MORRISON, $0.00
Sharron K Consuelos to Sharron K Consuelos and Bret Cooksey, 217 12TH STREET W, ROCK FALLS, $0.00
City Of God to Larry Harts, 912 6TH STREET W, STERLING, $0.00
Trustee’s Deeds
Erin M Kelley Bezozo Trustee, Spencer Bezozo Trustee, and Jean A Kelley Trust to jeffrey Dean Stevenson, 14731 VANS ROAD, ALBANY, $25,000
Lucile Ann Tague Trust and Anita L Moore Trustee to Hunter L Littrel and Mckenzie M Littrel, 1200 4TH ST, ERIE, $260,000
Executor’s Deeds
Frank W Bollman Estate to Sauk Valley Rentals Llc, 301 12TH AVENUE, ROCK FALLS, $40,000
Source: Whiteside County Recorder’s Office
Ogle County
Warranty Deeds
Austin Johnson and Kathryn Johnson to Michael Lezon and Brittany Lezon, 1 Parcel: 16-03-310-004, $299,900
Jared L Riley and Ashley Ann Riley to Walter E Hayward and Ann L Hayward, 1 Parcel: 05-19-377-007, $358,500
Hub Shuttle Inc to Henry Taft and Kimberly Taft, 1 Parcel: 05-31-429-006, $167,000
Robert De La Rosa to Adam K Ruchti and Heather L Ruchti, 1 Parcel: 16-04-428-011, $18,000
Hannah L Miller to D Antone Marquise Meadows, 1 Parcel: 11-34-477-001, $161,000
Brian Reeder and Tracy Reeder to Calvin D Clothier Kristin K Clothier, 1 Parcel: 14-16-381-001, $285,000
Carolyn Sue Rude to Michael E Lewis and Christine L Lewis, 1 Parcel: 08-26-451-001, $277,000
George M Bailey to Samuel A Stein, Leo A Vanderwhitte Ma, and Leo A Vanderwhitte Ma, 2 Parcels: 09-11-304-003 and 09-11-304-023, $206,500
David W Sawlsville to Matthew Mcmeekan and Leanna Mcmeekan, 1 Parcel: 11-34-427-003, $349,000
John B Bearrows and Dina Bearrows to Carolyn Brown and Grant Brown, 1 Parcel: 24-13-381-029, $244,000
Patricia J Moore to Jason R Howlett, 1 Parcel: 16-03-357-004, $57,000
Emily Joines and Emily E Meinert to Kevin P Carroll Trustee, Kevin P Carroll Tr, Susan F Carroll Trustee, and Susan F Carroll Tr, 1 Parcel: 16-30-401-014, $190,000
Contry Homes Group Llc to Larry D Bull and Mary K Bull, 1 Parcel: 22-08-429-016, $354,725
Brent Tracy and Karen Tracy to Evan Tracy and Alyssa Tracy, 1 Parcel: 24-24-157-009, $130,000
Quit Claims
Nathan R Buser to Nathan R Buser and Kristina L Buser, 1 Parcel: 04-25-405-002, $0.00
Robert Allen Behmer Trustee, Robert Allen Behmer Tr, Anisa Ann Behmer Trustee, and Anisa Ann Behmer Tr to Robert Allen Behmer Tr and Robert Allen Behmer Trustee, 1 Parcel: 10-11-100-002, $0.00
Carol E Schaefer to Charles H Schaefer Iii, 1 Parcel: 10-03-300-004, $0.00
Nicole Molnar and Timothy S Harriman Jr to Nicole Molnar and Mark R Molnar, 2 Parcel: 09-11-176-010 and 09-11-176-020, $0.00
Daniel Dwyer to Daniel Dwyer and Heather Kronenberg, 1 Parcel: 24-12-304-013, $0.00
Trustee’s Deeds
Cody A Smith Trustee and Sandra Drexler Irrev Tr to Jodi Whitlock, 1 Parcel: 15-15-200-006, $255,000
Kenneth F Irwin Trustee, Paula J Irwin Trustee, and Kenneth F & Paula J Irwin Family Tr2017 and Oliver K Gautier, 1 Parcel: 04-25-406-004, $250,000
Dean S Shouer Trustee, Dks Tr1199, and Tas Tr1199 to Brandon E Tremble, Erin L Tremble, Andrew Herbst, and Mckenna Herbst, 2 Parcels: 16-03-166-004 and 16-04-297-009, $178,500
Deeds in Trust
Joyce M Gittleson to Joyce M Gittleson Trustee and Joyce M Gittleson Lv Tr, 1 Parcel: 25-28-100-005, $0.00
Donald E Rosko Trustee, Luann Rosko Trustee, and Rosko Tr2021 to Donald E Rosko Trustee, Luann Rosko Trustee, and Rosko Tr2026, 1 Parcel: 08-26-355-004, $0.00
Randall R Stukenberg, Randall Ronald Stukenberg, and Susan J Stukenberg to Randall R Stukenberg Trustee, Susan J Stukenberg Trustee, and Stukenberg Family Tr1, 2 Parcels: 10-08-100-005 and 10-08-100-015, $0.00
Source: Ogle County Recorder’s Office