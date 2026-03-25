New improv group to make debut performance March 27 at Dixon’s Mad Water Saloon

Join The Oxymorons Improv Troupe for its debut show at 7:30 p.m. Friday, March 27, with doors opening at 7 p.m. at Mad Water Saloon, 321 W. First St. in Dixon. (Payton Felix)

By Shaw Local News Network

Dixon Stage Left is proud to introduce its own improv troupe: The Oxymorons.

Join The Oxymorons Improv Troupe for its debut show at 7:30 p.m. Friday, March 27, with doors opening at 7 p.m. at Mad Water Saloon, 321 W. First St. in Dixon.

Order tickets online at DixonStageLeft.org, call 815-440-2999 or pay $10 at the door.

The Oxymorons Improv Troupe is composed of Stephen Osborne, Benny Brown, Machaela Fox, Jeremy Haak, Darren Haan, Kathleen Knack, Jeremy Taylor, Holly Vrhel, Emma Watts and Donal Wolber.

For more information, go to DixonStageLeft.org.

