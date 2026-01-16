Rock Falls High School releases first-semester honor roll

Rock Falls High School has released its first-semester honor roll:
Freshman
Highest honors
Anniston Buchholz, Brayden Celestino, Alejandra Cid, Stella Corbin, Madisyn Eikenberry, Mason English, Heidi Epps, Luis Esparza, Jehma Fisher, Gustavo Flores, Alivia Heald, Kallin Kester, Taylan Leal, Evelyn Moore, Summer Moore, Lilah Pope, Aven Sandoval, Cannon Sands, Jaycee Shaw, Grady Small, Jaylynn Turner, Bryce Verhulst, Camryn Wheat, Gabriel Willhite
High honors
Kira Benitez, Landyn Blumhoff, Sheila Boites, Ethan Carter, Hailee Devers, Jude Eilers, Maria Garcia, Cullen Jordan, Austin Keefer, A’Lanna Martin, Ryan Mealing, Maria O’Campo, Marco Ortiz-Jimenez, Savannah Scott, Damon Southard, Alec Sturtevant, Ayana Suber, Aaliyah White
Honors
Bentley Ahlistrand, Haylee Alberts, Kobe Alvarez, Braylen Capp, Kyla Jo Dugger, Isabella Esquivel, Jocelynn Fleming, Bentley Hacker, Devon Hallmark, Brenden Hoagland, Abrielle Hudgin, Myles Hultin, Riley Johnson, Jeremiah Lopez, Juliana Martinez, Blake Plummer, Madelynn Rice, Truston Rivera, Logan Stange, Jazmine Tarbill, Sienna Thompson, Kaitlyn Wedekind, Landyn Zarecor
Sophomores
Highest honors
Jake Andrzejewski, Morgan Bertolozzi, Miley Bickett, Kayla Bruins, Madelyn Bryant, Naia Castro-Gomez, Cullen Cox, Alaina Crump, Logen Gaulrapp, Phillip Griffith, Lucy Herbeck, Owen Herbeck, Valeria Hernandez, Haley Janssen, Benjamin Johnson, Ava Karrow, Duke Massey, Alexavier Oquendo, Hadley Osborne, Averie Payne, Riley Rabuck, Lillianna Robbins-Melton, Ashley Rodriguez, Akira Schick, Madden Schueler, Colby Swartz, Zein Tefiku, Marlee Thompson, Josue Vega, Zachary Walker, Jason Wei, Jayse Williamson, Lilan Willlamson, Camdon Zinke
High honors
Dayana Arrezola, Abigail Baldwin, Chloe Behrens, Jamie Brown, Hayden Buntjer, Zianna Buyers, Oriani Campos, Jaylen Chattic, Coralyn Cochran, Ayden Dowd, Nathaniel Flowers, Connor Fritz, Nathaniel Gibbs, Isaiah Kopitas, Natalie Loomis, Brody Marks, Nathaniel Martinez, Jaxon McKay-Moore, Tucker Near, Evorli Pashon, Lucas Porter, Alliyah Taylor
Honors
Jonathan Adams, Alexis Butters, Mikaela Craver, Lars Damhoff, Aiden Devers, Cameron Doyle, Gabriel Eilers, Lillian Evenson, Amy Finney, Kaelana Fisher, Micah Frey, Daniel Galkowski, Savanna Haahr, Brooklyn Jackson, Ethan Kollar, Justin Kollar, Payton McCallister, Mavric Ortiz, Natalie Ramirez, Nayelli Rodriguez, Keith Ross, Juliana Solomon, Leah Stabile, Brody Stoudt, Monet Williams, Nakoma Williamson, Elliot Yaklich, Payton York, Anevay Zamores
Juniors
Highest honors
Jocelyn Aguilar, Ashlyn Buckingham, Daisiana Christian, Abigail Cochran, Evan Coldren, Tyler Cowley, Rori Croy, Antonio Flores, Jeffrey Freas, Jolene Frymire, Samantha Garcia, lsaac Gonzalez, Alexandra Hernandez, Arthur Hultin, Rylan Jordan, Michael Kopitas, Owen Laws, Ethan Moeller, Andrew Moore, Kiara Pineda, Nikalos Sanders, Kendra Scott, Taylor Segneri, Ashley Sharer, Kylee Sliger, Aubriana Sodaro, Trail Stonitsch, Adam Vervynck, Morgan Waninger
High honors
Alexander Armstrong, Ryan Bliefnick, Mackenzie Burhenn, Max Burns, Isabella Darling, Austyn Feldthouse, Alexus Goldsberry, Korah Hosler, Jahkei Jones, Kaltrina Lecaj, Halayna Lee, Z’Viyon Martin, Madison Masini, Margarita Melendez-Medina, Zanyha Menedez, Brody Plummer, Julia Renner, Zoey Silva, Payton Spinka, Jasmine Swords, Kylee Ulirich, Tucker Ullrich, Ryleigh Vos, Brooklyn Wise, Brenden Yaklich
Honors
Madison Adams, Luis Arrezola, Jakensi Baca, Landon Bell, Brennan Bellows, Kiersten Bontz, Destinie Fielding, Narrissa Gaines, Eric Hall, Scottie Hampton, Alexis Jacobson, Bryce Johnson, Yamilet Luna, Gavin Mager, Gustavo Martinez, Ryly Dee Matejka, Ethan Mathews, Jackson Mattingly, Jevin Ordean, Aaden Reul, Peyton Smit, Bryson Smith, Cooper South, Rylan, Steagall, Danitzia Tabares, Caden Thompson, Simon Vargas, Kobe Young
Seniors
Highest honors
Jessa Adams, Peighton Ahlstrand, Bryce, Anderson, Alexis Bonnell, Camden Buchholz, Payden Buchholz, Brenna Burlack, Emma Cernich, Jozlyn Chattic, Breanna Dallgas-Frey, Ryleigh Eriks, Lucio Esquivel, Ashlyn Fargher, lan Finney, Kayla Hackbarth, Austin Homrighausen, Mackenzie Janssen, Patrick Jones, Maya Kobbeman, Owen Mancarell, Addison McCallister, Conner Mcintosh, Jayleigh Mulnix, Kellan Newendyke, Aurora Oldham, Tiffany Oppenlander, Adan Oquendo, Jovani Pedroza, Emma Peterson, Raul Salgado, Katalina Scott, Emily Simpson, Quinn Stahr, Broxyn Surratt, Colin Swartz, Logan Thome, John Thompson, Dylan Todd
High honors
Jacqueline Ahsmann, William Andrews, Rian Bender, Ziggy Coon, Brody Cox, Landyn Dyson, Morgan English, Alejandro Espinoza, Jez Liyn Hanson, Cole Heald, Brayen Hicks, Isaak Horwedel, Lyndin Mallard, Rylee McFadden, Liliana Rascon, Ava Rivera, Noah Rucker, Cherikee Serenil, Madison St. Clair, Hannah Thome, Chloe Thompson, Serenity White, Gavin Willams, Bennett Williamson, Lexi Wright
Honors
Angelina Brown, Carson Devers, Landyn Dummer, Colten Gladhill, Joshua Hammelman, Carter Hunter, Maddux Korstick, Adin Law, Addison Miller, Jocelyn Mitchem, Cole Mulnix, Connor Nadr, Olivia Oppenlander, Gracie Peterson, Emma Rumley, Vincent Saladino, Abram Sisson, Cynthia Suber, Josiah Tarbill