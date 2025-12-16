Lee County property transfers for Dec. 8-12, 2025

Warranty Deeds
Frank Dickson to Michael Goldman, Amenda Goldman, and Amanda Goldman, 1 Parcel: 07-02-25-400-026, $5,000
Reiss Properties Llc to David N. Robles and Emily H. Reiss, 623 SECOND STREET W, DIXON, $200,000
Rudi Mirtoski to Stephanie Juarez, 611 GOOD ST, DIXON, $140,000
Arhc Lcdixil01 Llc to Dalc Llc, 124 LIBERTY COURT, DIXON, $0.00
St Marys Cement U S Llc to Jonathan M. Rhodes and Elle B. Rhodes, 3 Parcels: 07-02-09-421-006, 07-02-16-100-006, 07-02-16-200-005, $120,000
Lynn A. Waters to Carrigan C. Hunter and Lindsey G. Hunter, 248 MAPLE STREET, FRANKLIN GROVE, $337,500
Richard L. Shaffer and Roxanne M. Shaffer to Tom Prendergast and Thomas T. Prendergast, 1517 COLLEGE AVENUE S, DIXON, $43,500
Elizabeth Billhartz Co-Trustee, Kathryn Reavy Co-Trustee, Kathryn Reynolds Co-Trustee, Yvonne E. Reynolds Trust to Walter A. Kant Trustee and Walter A. Kant Trust, 1 Parcel: 02-15-30-400-001, $574,000
Agp Properties Llc to Haley V. Freise, 417 GRAHAM ST W, DIXON, $165,000
Robert Turner to Kathleen Berg and Gary Berg, 803 FOURTH AVENUE, DIXON, $145,000
Greg Haverland and Jennifer Estes to Emma D. Krull, 1103 HIGHLAND AVENUE, DIXON, $179,000
Matthew Swan and Agnes Kovacs Swan to Olivia M. Olson, 809 MCCOY RD, AMBOY, $266,000
Jereme Aloisio to Larry Ketcherside and Amber L. Aloisio, 211 WABANSI TRAIL, PAW PAW, $409,000
Sauk Valley Properties Llc and Beth A. Wilson to Darrin Vits and Inez Vits, 930 DIXON AVE N, DIXON, $140,000
Thomas A. Whitcombe and Rebecca Whitcombe to Jason W. Rugh and Sara E. Rugh, 1015 COOPER, DIXON, $210,000
Jason Hemmer and Alyssa Hemmer to Casey J. Kelly, Annalee J. Kelly, 319 LINCOLN WAY, DIXON, $132,000
Casey J. Kelly, Casey Kelly, and Annalee Kelly to Matthew Frison, 2020 FOURTH ST W, DIXON, $133,000
Dixon Habitat For Humanity Inc to Nichole M. Richardt, 716 JAY DEE AVENUE, DIXON, $0.00
Lyneigh B. Otto to Brenda L. Downs, 422 THIRD STREET E, DIXON, $95,000
Angelo H. Rodriguez and Migdalia Rodriguez to Mario Guillen Tello and Irma Campuzano, 2 Parcels: 13-21-12-330-007 and 13-21-12-330-008, $40,000
Ronald J. Lachnit to Kevin Robert Stutler, 1 Parcel: 13-21-12-176-006, $8,000
Sandra L. Shumack to Gregory Allen Sohl and Jo Ann Viola Sohl, 1 Parcel: 19-22-07-105-021, $7,500
Rosa Lilia Guillu and Jose Guillu to Cecilio Hernandez Bautista and Maricela Garcia Herandez, 1 Parcel: 13-21-01-303-022, $11,500
John Zitt and Jean Zitt to Sean Michael Kallas and Lauren Ashley Kruczek, 1 Parcel: 13-21-11-430-007, $20,500
Ronald L. Rogers and Crystal S. Rogers to Kristine Kay Plowman, 1 Parcel: 13-21-11-206-016, $16,000
Quit Claims
Renea L. Mchugh to Daniel C. Piotrowski, 406 SECOND STREET W, DIXON, $0.00
Renea Mchugh to Daniel Piotrowski, 740 JEFFERSON AVE N, DIXON, $0.00
Renea L. Mchugh to Daniel C. Piotrowski, 524 FIRST STREET W, DIXON, $0.00
Deborah A. Bowers to Deborah A. Bowers Trustee and Deborah A. Bowers Trust, 1423 EUSTACE DR, DIXON, $0.00
Steve Heng and Sue Heng to Leslie Swanson, 320 LINCOLN AVENUE S, DIXON, $0.00
Curtis W. Faber, Diane K. Mcconville, Randy E. Faber, Allen P. Faber, Donna J. Wallace, Patricia Chaon, and Danny G. Faber to Lost Acres Llc, 10 Parcels: 19-22-23-300-005, 19-22-23-300-006, 19-22-23-300-007, 19-22-23-400-002, 19-22-23-400-003, 19-22-26-100-002, 19-22-26-100-003, 19-22-26-200-009, 19-22-26-200-010, and 19-22-26-300-001, $0.00
David Rhine, Natasha Haley, Courtney Rhine, Nicholas Rhine, and Benjamin Rhine to Mary Ann Blackburn, 102 N GROVE, HARMON, $0.00
Jonathan Koch to Jonathan H. Koch and Barbara J. Koch, 1898 PAULSEN ROAD, DIXON, $0.00
Frank Mylan and Diana Mylan to Dustin Dearing, 126 WALNUT STREET W, COMPTON, $0.00
Trustees Deeds
Curtis W. Faber Co Trustee, Danny G. Faber Trustee, Warren P. Faber Declaration Of Trust and Velma M. Faber Declaration Of Trust to Danny G. Faber, Curtis W. Faber, Diane K. Mcconville, Randy E. Faber, Allen P. Faber, Donna J. Wallace, and Patricia Chaon, 10 Parcels: 19-22-23-300-005, 19-22-23-300-006, 19-22-23-300-007, 19-22-23-400-002, 19-22-23-400-003, 19-22-26-100-002, 19-22-26-100-003, 19-22-26-200-009, 19-22-26-200-010, and 19-22-26-300-001, $0.00
Marjorie E. Donovan Trustee, Marjorie E. Donovan Declaration Of Trust, Daniel L. Donovan Trustee, Daniel L. Donovan Declaration Of Trust to Andrew T. Bulfer and Katherine Bulfer, 1 Parcel: 13-21-13-400-005, $413,230
Michael E. Grennan Co Trustee, Gina M. Grennan Co Trustee, Michael E. Grennan Revocable Living Trust, and Gina M. Grennan Revocable Living Trust to Tyson Anthony Drew and Magen Kathleen Drew, 1 Parcel: 12-14-21-200-005, $835,509
Theresa A. Back Trustee, James M. Lynch Trust, and Sandra J. Lynch Trust to Albert Jarosz and Julie Marie Jarosz Jarosz, 1 Parcel: 13-21-02-403-018, $41,500
Sylvia Leffelman Trustee and Sylvia Leffelman Trust to Richard D. Berkeley and Lavonne S. Berkeley, 3 Parcels: 19-22-09-460-003, 19-22-09-461-015, 19-22-09-477-001, $0.00
Deeds in Trust
David F. Coers Co-Trustee, Susan L. Coers Co-Trustee, David F. Coers Joint Trust, and Susan L. Coers Joint Trust to David F. Coers Co-Trustee, Susan L. Coers Co-Trustee, David F. Coers Trust, and Susan L. Coers Trust, 7 Parcels: 14-09-29-300-001, 14-09-30-200-003, 14-09-30-200-006, 14-09-30-200-007, 14-09-30-200-008, 14-09-30-200-009, and 14-09-30-400-003, $0.00
David F. Coers and Susan L. Coers to David F. Coers Co-Trustee, Susan L. Coers Co-Trustee, David F. Coers Trust, Susan L. Coers Trust, 2 Parcels: 06-09-02-300-003 and 06-09-11-100-001, $0.00
Steven L. Althaus and Deborah R. Althaus to Steven L. Althaus Trustee, Deborah R. Althaus Trustee, Steven L. Althaus Trust and Deborah R. Althaus Trust, 2 Parcels: 19-22-30-300-005 and 19-22-30-300-006, $0.00
Jeffrey L. Renne and Betty J. Renne to Jeffrey L. Renne Trustee, Betty J. Renne Trustee, and Renne Joint Trust, 1020 IDLEWILD DRIVE, DIXON, $0.00
Julia J. Deutsch and Thomas T Prendergast to Julia J. Deutsch Trustee and Julia J. Deutsch Trust, 615 FIRST AVE, DIXON, $0.00