Streator home built in 1879 sells for $137,000

The single-family residence located at 1012 E. Wilson St. in Streator was sold on May 22, for $137,000, or $118 per square foot.
The house, built in 1879, has an interior space of 1,160 square feet. This is a two-story house. The property is situated on a lot spanning 6,534 square feet.
Other homes in Streator that have recently been purchased close by include:
· In December 2025, a 1,521-square-foot single-family residence at 211 E. Penn St. sold for $91,500, a price per square foot of $60.
· At 209 E. Penn St., in June 2025, a single-family residence was sold for $73,000.
· A 1,774-square-foot single-family residence at 1115 E. Wilson St., sold in October 2025, for $138,500, a price per square foot of $78.