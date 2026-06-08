Single-family home in Mendota sells for $176,000

The single-family residence located at 304 Cherry Street in Mendota was sold on May 18, for $176,000, or $157 per square foot.
The home, built in 1972, has an interior space of 1,120 square feet. This is a single-story house. The property sits on a 13,939-square-foot lot.
Other homes in Mendota that have recently changed hands close by include:
· At 211 1st Street, in May, a single-family residence was sold for $113,000.
· A 1,215-square-foot single-family residence at 107 South 5th Avenue, sold in November 2025, for $187,000, a price per square foot of $154.
· In June 2025, a 1,200-square-foot single-family residence at 206 1st Street sold for $148,000, a price per square foot of $123.