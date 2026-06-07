Single-family home sells for $462,000 in Joliet

The single-family residence located at 1306 Galway Road in Joliet was sold on May 13, for $462,000, or $166 per square foot.
The house, built in 1996, has an interior space of 2,790 square feet. The property is equipped with central A/C. Additionally, the building has access to an attached garage. The property occupies a lot of 13,631 square feet.
Other homes have recently been sold nearby:
· A 1,450-square-foot single-family home at 1235 Oleary Drive in Joliet, sold in October 2025, for $290,000, a price per square foot of $200.
· In September 2025, a 1,352-square-foot single-family house at 4413 Wood Duck Lane in Joliet sold for $350,000, a price per square foot of $259.
· At 4320 River Glen Drive in Joliet, in October 2025, a 1,450-square-foot single-family house was sold for $305,000, a price per square foot of $210.