Single-family home sells for $305,000 in Ottawa

A single-family residence located at 2704 Cherie Lane in Ottawa has a new owner since May 20.
The 1,863-square-foot house, built in 1974, was sold for $305,000, or $164 per square foot. The lot of the property covers an area of 8,021 square feet.
Other homes in Ottawa have recently been sold nearby:
· In May, a single-family residence at 2613 Cherie Lane sold for $270,000, a price per square foot of $153.
· A 1,724-square-foot single-family residence at 2715 Everette Road, sold in September 2025, for $224,000, a price per square foot of $130.
· At 2710 Lainey Avenue, in September 2025, a 1,768-square-foot single-family residence was sold for $225,000, a price per square foot of $127.