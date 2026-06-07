La Salle: Single-family home built in 1880 sells for $179,000

A 2,190-square-foot single-family residence, built in 1880, has changed hands.
The home at 1522 Laharpe Street in La Salle was sold on May 20 for $179,000, or $82 per square foot. This is a single-story house. The property sits on a 13,504-square-foot lot.
Other homes in La Salle that have recently been sold close by include:
· A 1,100-square-foot single-family residence at 1534 Zinc Street, sold in September 2025, for $129,000, a price per square foot of $117.
· In July 2025, a 1,656-square-foot single-family residence at 1660 Laharpe Street sold for $152,500, a price per square foot of $92.
· At 1617 Crosat Street, in August 2025, a 1,602-square-foot single-family residence was sold for $195,000, a price per square foot of $122.