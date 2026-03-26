Single-family home sells in Rochelle for $192,000

The single-family residence located at 201 Janet Avenue in Rochelle was sold on March 2, for $192,000, or $110 per square foot.
The home, built in 1962, has an interior space of 1,744 square feet. This is a single-story house. The property sits on a 12,000-square-foot lot.
Other homes in Rochelle that have recently been sold close by include:
· In December 2025, a 1,296-square-foot single-family home at 113 Janet Avenue sold for $178,500, a price per square foot of $138.
· A 2,056-square-foot single-family house at 215 Irene Avenue, sold in July 2025, for $137,000, a price per square foot of $67.
· At 316 West Avenue H, in January 2025, a 1,216-square-foot single-family residence was sold for $127,500, a price per square foot of $105.