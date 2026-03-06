Single-family home sells in La Salle for $740,000

A 5,241-square-foot single-family residence, built in 1998, has changed hands.
The home at 34 Conservation Court in La Salle was sold on Feb. 19 for $740,000, or $141 per square foot. This two-story house has six bedrooms and six bathrooms. The property sits on a 0.8-acre lot.
Other homes have recently been purchased nearby:
· At 802 Ann Marie Drive in La Salle, in September 2025, a 1,998-square-foot single-family residence was sold for $455,000, a price per square foot of $228.
· In September 2025, a 2,236-square-foot single-family residence at 49 Oak Ridge Drive in La Salle sold for $376,000, a price per square foot of $168.
· A 2,550-square-foot single-family residence at 60 Royal Wood Drive in La Salle, sold in August 2025, for $450,000, a price per square foot of $176. The home has five bedrooms and four bathrooms.