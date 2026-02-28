Shaw Local

Coal City: Single-family home goes for $530,000

By United Robots

A single-family residence located at 830 Pheasant Lane in Coal City changed ownership on Jan. 27.

The 4,093-square-foot house, built in 2005, was sold for $530,000, or $129 per square foot. The property is situated on a lot spanning 13,504 square feet.

Other homes in Coal City have recently been sold nearby:

· A 1,346-square-foot single-family residence at 770 Pheasant Lane, sold in August 2025, for $335,000, a price per square foot of $249.

· At 765 Quail Run, in March 2025, a 1,488-square-foot single-family residence was sold for $314,000, a price per square foot of $211.

· In July 2025, a 1,615-square-foot single-family residence at 600 Trotter Drive sold for $295,000, a price per square foot of $183.

