Single-family home sells in Morris for $426,000

The single-family residence located at 1787 Kingtree Drive in Morris was sold on Feb. 4, for $426,000, or $162 per square foot.
The house, built in 2005, has an interior space of 2,630 square feet. The property’s lot measures 11,326 square feet.
These nearby homes in Morris have also recently changed hands:
· At 969 Scottsdale Court, in July 2025, a 2,803-square-foot single-family residence was sold for $510,000, a price per square foot of $182.
· In October 2025, a 1,640-square-foot single-family residence at 1032 Edgewater Drive sold for $305,000, a price per square foot of $186.
· A 2,312-square-foot single-family residence at 977 Partridge Lane, sold in May 2025, for $393,000, a price per square foot of $170.