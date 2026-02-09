Sale closed in Streator: $125,000 for a single-family home built in 1910

The single-family residence located at 717 South Monroe Street in Streator was sold on Jan. 15, for $125,000, or $130 per square foot.
The house, built in 1910, has an interior space of 960 square feet. This is a single-story house.
Other homes in Streator have recently been purchased nearby:
· A 1,056-square-foot single-family residence at 718 South Park Street, sold in June 2025, for $75,000, a price per square foot of $71.
· In August 2025, a 1,008-square-foot single-family residence at 611 South Monroe Street sold for $138,000, a price per square foot of $137.
· At 1012 South Leroy Street, in December 2025, a 1,182-square-foot single-family residence was sold for $66,000, a price per square foot of $56.