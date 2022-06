Softball: 2022 All-Fox Valley Conference team announced

Here is the 2022 All-Fox Valley Conference softball team, as selected by FVC coaches.

Huntley (18-0): Zoe Doherty, sr., OF; Jori Heard, sr., P; Clara Hudgens, jr., OF; Reese Hunkins, sr., SS; Katie Mitchell, jr., OF; Madi Smith, jr., 3B; Meghan Ryan, so., 1B

McHenry (12-6): Natalie Sorensen, sr., OF; Gianna Buske, sr., 1B-P; Jadyn Polerecky, so., OF; Emma Stolzman, jr., C

Burlington Central (9-9): Rylie DuVal, sr., SS; Savannah L’Huillier, sr., OF; Anna Sanders, so., 2B

Crystal Lake Central (9-9): Gianna Carone, jr., P-SS; Giada Motto, so., C; Olivia Shaw, fr., P-SS

Cary-Grove (8-10): Maddie Crick, so., C; Kaley Koltz, so., OF; Becca Weaver, so., P

Hampshire (7-11): Elyse Garcia, jr., 2B; Bria Riebel, fr., SS-C

Dundee-Crown (7-11): McKayla Anderson, so., P; Kendall Brents, jr., 1B

Jacobs (7-11): Caitlin Cook, jr., P-1B; Liz Smith, jr., C

Prairie Ridge (7-11): Emily Harlow, so., OF; Adysen Kiddy, fr., SS

Crystal Lake South (6-12): Kennedy Grippo, jr., P-SS; Alexis Pupillo, sr., C-3B