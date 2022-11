Girls volleyball: All-Fox Valley Conference team announced

Here is the All-Fox Valley Conference girls volleyball team for the 2022 season, as selected by coaches.

Huntley: Maggie Duyos, sr., S; Avary DeBlieck, sr., MB; Ally Panzloff, sr., OH; Morgan Jones, jr., OH; Georgia Watson, so., RS

Crystal Lake Central: Bree Hubacher, sr., OH; Siena Smiejek, so., MB; Mykaela Wallen, so., OH

Crystal Lake South: Emma Stowasser, sr., S; Gabby Wire, jr., OH; Morgan Johnson, so., RS

Dundee-Crown: Kylie Hanson, sr., S; Audrey Prusko, jr., MB

Prairie Ridge: Grace Jansen, so., S; Katya Flaugher, sr., OH

Burlington Central: Brooke Hoffman, sr., OH

Jacobs: Ali Pierre, jr., MB

Cary-Grove: Tricia Kennedy, sr., MB; Isabelle Strader, sr., S

McHenry: Ella Boland, jr., OH

Hampshire: Gabi Peter, sr., RS-OH