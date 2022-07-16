IVCC graduates

A total of 372 students graduated this spring at Illinois Valley Community College.
Graduates, listed by hometown, and their degrees or certificates include:
Ancona: Bradley Simpson, Associate of Applied Science (AAS) in Electronics & Electricians Technology (EET) and Industrial Electrician (IE);
Bourbonnais: Joshua Hilbert, AAS in Electrical Construction Technology (ECT); Tyler Rorabaugh, AAS in ECT;
Braidwood: Michael Gorman, AAS in ECT;
Cedar Point: Kaylee Puetz, Associate in Science (AS);
Dalzell: Nathaniel Draper, AAS and certificate in Accounting and Advanced Accounting;
DePue: Selena Campos, AAS in Nursing; Kristina Garcia, AAS in Nursing; Guadalupe Hurtado, Certified Nursing Assistant (CNA); Monica Lopez-Escatel, CNA; Melisa Madrigal, Advanced Clinical Massage Therapy, Emily Marquez, CNA; Madison Miranda, Associate of Arts (AA) and AS; Jonathan Raya, AS; and Delmi Valle, AAS and certificate in Cybersecurity;
Diamond: Christopher Koch, AAS in ECT;
Earlville: Trisha Askin, CNA; Brandon Bruce, Industrial Maintenance; Andrew Farrell, AA; Jadyn Pickert, AS;
Elwood: Jacob Cox, AAS in ECT;
Gardner: Nathan Florey, AAS in ECT;
Grand Ridge: Matthew Goodchild, AAS in ECT; Luke O’Dell, AAS in ECT; Sarah Over, Truck Driver Training (TDT); Brandon Purifoy, AS;
Granville: Eric Dudek, AS; Dylan Emmons, CNA; Hannah Henderson, AA; Charleigh Holmes, AA and AS; Katrien Holocker, AS; Lindsey Huebbe, TDT; Gina Quinn, AAS in Nursing; Paula Taylor, AA; Ferdese Zulbeari, CNA; and Dylan Zupec, Associate in Engineering Science (AES) and AS;
Hennepin: Jessie Grandadam, AAS in Nursing; Morgan Hundley, AS; Michele Terando, AAS in Nursing; Molly Roach, CNA;
Henry: Thomas Laible, eight welding certificates; Sylas Porch, CNA; Monica Stanley, CNA;
Herscher: Brennan Denault, AAS in ECT;
Kankakee: Anthony Guastalli, AAS in ECT;
Kasbeer: Miranda Sorenson, AAS in Nursing;
LaMoille: Carley Collett, CNA; Tanya Mills, AAS in Nursing; Jacob Rod, AA; Stephen Wallace, TDT Advanced Proficiency;
La Salle: Brett Allison, AAS in Engineering Technology; Erica Antle, CNA; Evan Arbisi, AS; David Boiso, TDT; Paul Broviak, AS; AnnMarie Depenbrock, CNA; Leanna Domalik, CNA; Elizabeth Ebener, Computer Networking; Madison Flatness, AS; Marisol Flores, Phlebotomy; Alyssa Franklin, AS; Kyra Gibson, AAS in Computer Networking Administration and Computer Networking; Michael Hammen, AS; Keegan Jakse, AAS in ECT; Brittanie Lindsey, AA and AS; Grace McGrath, AA; Anika Mead, AS; Emily Mitchell, Medical Assistant (MA); Zaneika Norrington, TDT; Ellyn Nowakowski, AS; James Petersen, AA; Jannell Ramirez, AAS in Nursing; Madisyn Rose, AS; Amilia Sanchez, CNA; Kevin Stachowicz, AAS in EET and IE; Ian Sterling, four welding certificates; Monica Trinidad, AAS in Nursing; Haley Marques, CNA;
Ladd: Andre Ballard, AA and AS; Jacob Doonan, Cannabis Production;
Lockport: Matthew Antonelli, AAS in ECT;
Long Point: Amanda Beyer, AAS in Nursing;
Lostant: Madison Freeman, AS;
Magnolia; Gavin Halsne, CNA; Cassandra Johnson, AA;
Malden: Grace Ross, AA;
Manhattan: Zane Roth, AAS in ECT;
Manville: Kaitlyn Walter, AA;
Marseilles: Henry Alexander, CNA; Ardelle Duttlinger, AAS in THM and Advanced Clinical Massage Therapy; Kelsi Enerson, AAS in Welding Construction Technology and Gas Tungsten Arc Welding; Mark Fechner, five automotive certificates; Brandon Izzarelli, TDT; Skylar Minton, AAS in Nursing; Mark Pullen, CNA; Grace Satterfield, CNA; Emily Schaibley, AA; Taylor Stenzel, CNA; Kyra Straith, AAS in Nursing; Samantha Straith, AA; Sophia Straith, AAS in Computer Aided Engineering and Design, and three CAD certificates; Dominic Traina, CNA; Kaylee White, AS; Charles Wood, AAS and certificate in Criminal Justice;
Mazon: Kaela Francisco, CNA;
Mendota: Uriel Arellano, AA; Victoria Arteaga, AA; Emme Bottom, AA; Francine Brandt, AS; Jason Donahue, AAS in EET and IE; Tempestt Farley, AAS in Nursing; Elizabeth Grim, AS; Brenda Grothen, AAS in Nursing; Devin Johnson, AAS and certificate in Cybersecurity; Taylor Joyce, AA; Shane Kruse, AAS in ECT; Joseph LaShonse, TDT Advanced Proficiency; Jose Moreno, TDT; Gabriela Nanez, AAS in Nursing; Bailee Pohl, CNA; Octavio Rocha, AAS in Engineering Technology, AAS in Welding Construction Technology, and three welding certificates; Christopher Sandoval, AS; Mikayla Seablom, CNA; Patience Stallings, AS; Nolan Stombaugh, Architectural/Civil CAD and Basic Computer Aided Drafting; Cole Stremlau AS and Vanasia Vaughn, CNA;
Minooka: Matthew Nilles, AAS in ECT; Cody Tjernagel, AAS in ECT;
Mokena: Dan Heim, AAS in ECT;
Morris: Joshua Hume, AAS in ECT; Rachel Mann, AAS in ECT; Christian Matheny, AAS in ECT;
Odell: Jamie McPeek, Cannabis Production;
Oglesby: William Diehl, CNA; Nathan Goth, AS; Jeffrey Kassel, AAS in ET; Aubrey Knoblauch, CNA; Reahgan Murphy, AAS in Nursing; Alexander Newman, AS; Mercedes Picco, CNA; Christian Risk, AA; Brooke Shirley, AA and AS;
Ottawa: Allison Abram, AAs in Office Professional and Office Professional II; Jeremy Bass, Industrial Maintenance; Michael Bell, eight welding certificates; Carlie Brandow, AAS in Nursing; Alyssa Brooke, AS; Bryce Burress, AS; Natalie Camp, AAS in Nursing; Joseph Connell, Basic Gas Metal Arc Welding and Basic Shielded Metal Arc Welding; Evelyn Coyle, CNA; Sara Donnelly, AAS in Nursing; Brittany Dovin, CNA; Isabel Garkey, AA and AS; Sara Gerding, Phlebotomy; Jennifer Gleason, Associate in General Studies and Office Professional I; Ryan Grieves, AA; Airik Guerrero, TDT; Jimena Gutierrez, CNA; Lauren Haff, CNA; Karli Hanlon, Phlebotomy; Chloe Healea, Phlebotomy; Lindsay Hellman, Industrial Electrician; Blair Hermann, CNA; Andrew Higgins, AA; Benjamin Johnson, TDT; Bryce Jones, AS; Charlea Klag, AAS in Nursing; Felicia Lalla, three welding certificates; Lynn Larson, AA and AS; Brittany Lewis, AAS in Nursing; Andrea Lindenbaum, AA; Michael Lyons, AAS in ECT; Kaitlyn Magoonaugh, AA; Joseph Martin, Maintenance and Industrial Maintenance I; Zoe Miller, AAS in Business Administration; Abigail Morris, CNA; Brianna Morris, CNA; Lily Nanouski, CNA; Chance Nixon, Cannabis Production; Rachael Obos, AA; Maggie Okray, AA; Nathan Orlandi, AA; Amber Phillips, AAS in Nursing; Alyssa Reitsma, AAS in Business Administration; Christian Resendez, AA; Jennifer Roach, AAS in Nursing; Savanna Rogers, CNA; Erin Rombach, AS; Hannah Rowlee, CNA; Bryer Sarver, Basic Construction Welding; Michael Seibert, Basic Shielded Metal Arc Welding and Intermediate Shielded Metal Arc Welding; Delaney Sheehan, CNA; Alexander Shreve, AA; Andrew Shreve, AAS and certificate in Cybersecurity; Alexander Sinning, AAS in ECT; Charlene Stahl, AA; Samantha Starr, Phlebotomy; Kayla Sterling, CNA; Brittany Taylor, AAS in Nursing; Emma Thomas, AA; Nicholas Underhill, AA; Anai Velasco, CNA; Emily Walker, AA; Cassie Williams, AA; Jacob Wilson, five welding certificates.
Peru: James Burden, AS; Hope Beelman, AA; Andrew Cavanaugh, AAS in Computer Networking Administration; Paige Champlin, AA and AS; Carly Christman, AS; Michael Cortez, AS; Aubrey Garretson, AA; Benjamin Gensler, AS; Brittany Glynn, AA; Cody Gray, TDT; Allyson Gullette, AS; Nathan Hachenberger, AA; Rowan Hampel, AAS in Welding Construction Technology, AAS in Welding Production Technology, and seven welding certificates; Megan Hochstatter, AS; Korrin Holdcraft, Phlebotomy; Kendall Jenkins, Accounting; Kailee Keighin, AS; Jacob Kirkman, AS; Alex Kosciewicz, AAS in Business Administration; Sandra Kuchar, AAS in Nursing; Josee Ladzinski, Phlebotomy; Josie Malone, AAS in Nursing; Alexis McCoy, AA, Blake McKee, AS; Madelyne McKee, AS; Leah Meyers, AA; Raina Murdock, AA; Mayra Pagan, AAS in Nursing; Abigail Peruba, AS; Alexandra Pratt, CNA; Amy Rankin, AAS in THM and Advanced Clinical Massage Therapy; Kevin Rodriguez, AS; Vanessa Rosales, AAS in Nursing; Jonathan Siembab, AS; Joseph Vlastnik, AS; Rylee Waite, CNA; Brynne Wendelken, CNA; Caitlynn Windsor, CNA; Kerry Witczak, AAS in Criminal Justice;
Plainfield: Nicholas Kochniarczyk, AAS in ECT;
Plainwell: Amanda Moran, AS;
Princeton: Itzel Campos, AA; Mayah Carlson, AA and AS; Aidan Colmone, AAS in Nursing; Scott Fox, AAS in Engineering Technology, AAS in Manufacturing Technology, and Machinist and Tool and Die; Christian Kinnamon, AS; Shayna Miranda, AAS in Nursing; William Olsen, TDT; Adrienne Snethen, AAS in Nursing; Trenton Taylor, CNA; Nyla Thompson, AA; Kristi Ziegler, AAS in Nursing;
Ransom: Isabella Widman, AA;
Riverside: Reginald Loury, AA;
Rockdale: Joseph Olson, AAS in ECT;
Seatonville: Kaeden Keegan, CNA; Toni Newton, CNA;
Seneca: Sarah Cameron, AAS in Nursing; Timothy Hawley, Architectural/Civil CAD and Mechanical/Electronics CAD; Neely Hougas, CNA; Zoe Hougas, CNA; Kearra Kargle, nine welding certificates; Leslie Klicker, CNA; Gavin Robertson, Heating, Ventilation and Air Conditioning (HVAC);
Serena: Brence Smith, Gas Tungsten Arc Welding; Melissa Zellers, AAS in Nursing;
Sheffield: Trent DeVenney, AS; Katherine Romagnoli, AAS in Nursing;
Sheridan: Anthony Pusateri, AS;
Shorewood: Craig Ashworth, AAS in ECT;
Spring Valley: Paige Blackburn, AA; Anthony Buchanan, CNA; John Fousekas, Associate in General Studies; Carlo Gutierrez, HVAC; Jade Hirschman, AAS in Nursing; Torri Jesse, AA; Kyle Kaszynski, TDT; Jorge Lara, AAS in Electronics & Electricians Technology and Industrial Electrician; Deanna Padilla, and AAS in Nursing; Erin Riordan, AS; Kiersten Shevokas, AS.
Standard: Tianna Green, AA; Madeleine Hunter, Cybersecurity; Hope Stunkel, AA in Criminal Justice;
Streator: Kasey Angelico, CNA; James Chalkey, Industrial Maintenance I; Sarahi Chavez, Basic Gas Metal Arc Welding; Mikayla Connor, AS; Bridget Crouch, AA; Jonathan Davis, TDT; Xavier Dean, AA; Alexandra Durdan, AAS in Nursing; Cedric Ehm, four welding certificates; Sharon Emm, Advanced Clinical Massage Therapy; Shea Gilkerson, Cannabis Production; Reagan Good, AA and CNA; Andrew Gotch, AA; Tori Hattan, Cannabis Production; Bryan Hernandez Pichardo, HVAC; Amber Ingram, AA; Madilynn Kestner, AA; Joshua Kurber, HVAC; Sara Mast, CNA; Brianna McStoots, AAS in THM; Kaitlyn Mellentine, AAS in THM and Advanced Clinical Massage Therapy; Lynnann Osland, CNA; Paige Pazur, AS; Allison Perez, Advanced Automotive Technology and four automotive certificates; Dimetri Phillips, AAS and certificate in Criminal Justice and Social Justice; Madeline Phillips, CNA; Klaire Phillis, AS; Paige Ragusa, CNA; Thomas Renner, Industrial Maintenance; Patrik Rhodes, AA; Tori Richardson, AAS in Nursing; Nicole Rogers, AAS in Nursing; Ryan Schmitt, Cannabis Production; Ryan Spore, HVAC; Bradley Thompson, TDT; Lydia Vicic, AA; Maria Villalobos, AS; Lauren Watson, Phlebotomy;
Terra Haute, Indiana: Braden Edington, AS;
Tiskilwa: Brewer Ary, TDT Advanced Proficiency; Brandon Buchanan, AAS and certificate in Cybersecurity; Alec Johnson, AS; Elle McComber, AAS in Nursing; Viviana Robledo, CNA;
Toluca: Barbara Beecher, CNA;
Tonica: Alan Giltner, Intermediate Gas Metal Welding; Karla Goskusky, Advanced Clinical Massage Therapy; Matthew Huska, AS; Kristin Supan, AAS in Nursing; Suzan Weiland AA and AS;
Utica: Olivia Cetwinski, CNA; Brittany Frank, AA; Rosa Grob, CNA; Insaf Khouaja, AAS in Nursing; Sophie Kurtz, AS; Macy McDowell, AA; Emma Mertes, AA; Mia Monterastelli, CNA; Nyah Nowakowski, AA; Maria Pawlak, CNA; Abigail Plankenhorn, AA; Howard Sebby, TDT; Sydney Voss, CNA;
Varna: Owen Bruneau, AES and AS; Madeline Grandsart, AS; Skylar Long, TDT; Max Yanez, AAS in Engineering Technology;
Verona: Harmony Neal, CNA; Christopher Roebuck, CNA;
Walnut: Ashtyn Hanabarger, AAS in Office Professional, Office Professional I, Office Professional II; Morgan Ringle, CNA; Destanie Shebley, CNA;
Wenona: Andrew Gochanour, AS; Ryan Gochanour, AS; Joseph McGava, AAS in Automotive Technology and Advanced Automotive Technology;
West Brooklyn: Jonathan Schmidt, AA;
Wilmington: Steven Friddle, AAS in ECT;
Wyanet: Matthew Philhower, AA;
Blue Springs, Missouri: Christopher Jennings, HVAC;
Conway, Arkansas: Mpumelelo Maphumulo, AA.