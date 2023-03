Woodland School honor roll, 3rd quarter 2022-2023

Woodland Elementary and Junior High School, south of Streator, announced its honor for the third quarter of the 2022-2023 school year.

High honor

Fourth grade

Avery Brust, Erin Christie, Milah Cosby, Hannah Decker, Hannah Dedic, Easton Defenbaugh, Monroe Denham, Stanley Duda, Sarah Ferrantino, Alex Freer, Briggs Handzus, Christian Jacobs, Rylee Reel, Chaislie Scassiferro

Fifth grade

Anya Bussell, Owen DeMoss, Caelan Jenkins, Vivien McCoy, Levi Mueller, Henry Shockley, Grayson Wissen

Sixth grade

Ziva Haydon, Adrianna Kuehn, McKenna Murphy, Zeel Patel, Melody Reel, Olivia Reinmann, Morgan Ruff

Seventh grade

Richard Benton, Kaydee Bliss, Addison Drysdale, Sydney Ewing, Myleigh Muhlstadt

Eighth grade

Aubrey LaValle, Brezdyn Simons

Honor roll

Fourth grade

Daxton Branz, Davin Cook, Camden Danko, Liam Kennedy, Connor Koetz, McKenna McDonald, Dutch Wachowski

Fifth grade

Piper Grubaugh, Ellie Jones, Bradley Matsko, Elizabeth Reel

Sixth grade

Brooklyn Baker, Mason Decker, Justin Dobyns, Jase Fink, Clayton Gragson, Sam Hoffmeyer, Parker Hopkins, Taylor Hunt, Parker Krominga, Sophie Wright

Seventh grade

Nate Berry, Anabella Boldt, Jillian Clift, Remy Coley, Addyson Ewing, Hayden Marsinko, Mason McCoy, Jonathon Monferdini, Ava Price, Alan Rodriguez, Cheyenne Snyder, Tyler Whalen, Jaedon Wulzen

Eighth grade

Lydia Chapman, Charlie Chismarick, Jaxon Flahaut, Ali Lefler, Isabella Moore, Emma Palaschak, Charles Reeland, Ella Venturi