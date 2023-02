Marquette Academy honor roll, 2nd quarter 2022-2023

Marquette Academy High School in Ottawa announced its honor for the second quarter of the 2022-2023 school year.

Freshmen

Hailey Abbott, Joseph Amicon, Marcus Baker, Ashton Callahan, Ayla Cizinauskas, David Clairmont, Grant Dose, Emily Echols, Hayley Ewers, Austin Ferracuti, Serenity Guzman, Emma Hardin, Christy Hou, Alec Novotney, Ava Offermann, Anthoy Pescetto, Emma Schlink, Jacob Siena, Irene Vicich, Ty Warner

Sophomores

Makayla Backos, Lilliana Bernabei, Gregory Cooper, Taylor Cuchra, Keaton Davis, Nolan DeMink, Avery Durdan, Aubry Farrell, Gavin Freeman, Ashton Grady, Payton Gutierrez, Blake Hjerpe, Sean Kath, Rush Keefer, Adam Kor, Chloe Larson, James Lawsha, Autumn Manly, Charles McGrath, Sam Mitre, Isabella Morris, Lilia Muffler, Alexis Munoz, Keely Nelson, Morgan Nelson, Kimberly Perez, A.J. Phalen, Caleigh Rick, Kealey Rick, Jaxon Rix, Thomas Stafford, Olivia Tamblyn, Ella VanWiggeren, Orlando Zhou

Juniors

Aislinn Aussem, William Carlson, Jaylyn Clairmont, Lilly Craig, Kennedy Davis, Grace Dose, Sara Duchon, Jenna Gamons, Rylee Giffin, Andrew Hamm, Katie Hardin, Daniel Hoffman, Maera Jimenez, Mary Lechtenberg, Leo Leskanich, Maisie Lyons, Henry McGrath, Peter McGrath, Charles Mullen, Ryan Peterson, Reese Puleo, Emma Rinearson, Nora Rinearson, Dalton Ryan, Jacob Smith, Stefen Swords, Devner Trainor, Gwyn Verona, Carson Zellers

Seniors

Gabe Almeda, Vinny Battistelli, Ella Biggins, Krew Bond, Norah Bullock, Luke Cooper, Bernadette Dittmer, Thomas Durdan, Caden Eller, Lily Gerkitz, Alex Graham, Lindsey Kaufmann, Easton Kent, Kaylee Killelea, Danielle Lyons, Lauren Machetta, Eva McCallum, Darby Morganflash, Logan Nelson, Gavin Nusbaumer, Primo Pattelli, Jaida Pitts, Ethan Price, Emma Reynolds, Nadia Robles, Leanna Sauvageau, Nell Stawiarski, Dorothy Tang, Aidan Thompson, Taylor Waldron, Griffin Walker, Jacob Witthuhn