Honor roll: Woodland High School, second semester 2021-2022

Woodland High School in rural Streator announced its 2021-2022 honor roll for the second semester.

High honor roll

Freshmen

Kyle Bliss, Dekin Childers, Sadie Darm, Yuliza Delara Rodriguez, Aubrey DeMoss, Ella Derossett, Connor Dodge, Malayna Pitte, Nicholas Plesko, Aydan Radke, Zandar Radke, Claire Sass, AV Weidert, Aidan Zeilman.

Sophomores

Abby Calderon, Kaiden Connor, Nancy Duran, Emma Highland, Tucker Hill, Dylan Jenkins, Cloee Johnston, Lanee Lucas, Jonathan Moore, Max Porter, Elizabeth Schultz, Shae Simons.

Juniors

Kaleigh Benner, Colin Benstine, Clara Downey, Lacee Essman, Carter Ewing, Tori Jacobs, Jennifer Leskanich, Alexander Pennell, Jaxen Reinmann, Carter Ruff, Mason Sterling, Haven Stover, Shay Wilcoxen.

Seniors

Brynna Beutke, Benjamin Dumais, Abigail Kimber, Kyle Kuntz, Logan Lucas, Glen Ruff, Carl Sass, Ella Sibert, Carsyn Stipp, Elexis Struble.

Honor roll

Freshmen

Emma Bush, Connor Decker, Robert Durbin, Theron Essman, Gabriella Jacobs, Abigail Losey, Annabella Losey, Matteo Mercker, Landon Muhlstadt, Mollie Rose, Adam Westerhold

Sophomores

Peyton Bradbury, Noah Cosby, Noah Fink, Brayden Follmer, Isaac Follmer, Addison Isenberg, Ashlyn Maubach, Drew Novotney, Tatianna Pierson, Payton Quaintance, Daphne Uhl.

Juniors

Masie Benstine, Xander Boyles, Cheyenne Crowl, Elizabeth Johnson, Rylan Knott, Jaysen McMenamin, Macy Mueller, Levi Nodine, Lilliana Torres, Mya Wulzen.

Seniors

Keegan Boldt, Phoenix Cooper, Madelyn Cunningham, Michelle Dobson, Jena Easton, Delana Essman, Jack Hadley, Nicholas Hoekstra, Emily Johnson, Cameron Kissell, Kayleigh Osterdock, Eliana Rice, Christopher Stasko, Daniele Trumbo.