Honor roll: Ottawa Shepherd, third trimester 2021-2022

The honor roll for Ottawa Shepherd Middle School for the third trimester of the 2021-2022 school year.

Seventh grade

Alyana Adams, Gaige Anderson, Braiden Angelico, Audrina Banushi, Melana Banushi, Madelyn Bernabe, Emma Brasfield, Hadley Byrd, Westley Byrnes, Chloe Carmona, Greysyn Carrier, Charley Clifford, Aubree Corwin, Zenna Cupples, Griffin Dobberstein, Evan Loraine Dobson, Evan DuBois, Dreager Duncan, Ambrielle Dyer, Cade Eirhart, Aleixo Fernandez-Jobst, Matthew Fleming, Kenleigh Fowler, Ian Fulkerson, Ashlynn Ganiere, Wyatt Gerardy-Sawyer, Jacen Guerrero, Paola Gutierrez, Sierra Harmon, Bryer Harris, Lia Heesch, Emma Hinshelwood, Tannor Kammerer, Ryder Keylard, Kaden Konwinski, Ryann Lee, Yazmin Leon, Piper Lewis, Hendrix Link, Jackson Lucas, Landon Mangold, Savannah McCormick, Mara McCullough, Madisyn McGrath, Anya McKinnon, Damian Morgan, Valeria Munoz, Camila Navarro, Madalynn OConnell, Logan Olson, Evelin Olvera, Zadie Ortiz, Saffi Pedersen, Enrique Pina, Reese Purcell, Lylah Rainey, Adelynn Russell, Dane Schmitz, Alaina Schulz, Donovan Smith, Paisley Smith, Breckin Spence, Jenalyn Stahr, Julianna Summers, Paxton Thompson, Annabelle Threadgill, Nathan Underhill, William Underhill, Benjamin Walker, Sheyanne Weaver, Rowan Weems, Margaret Wiegman, Kerstin Williams, Gabriel Zeglis.

Eighth grade

Hailey Abromaitis, Jax Addis, Jordyn Allen, Madelyn Anderson, Jacob Armstrong, Jada Arroyo, Kaleigh Bivens, Colt Bryson, Makena Burke, Jaxon Carrier, Archer Cechowicz, Korbin Cepaitis, Bregan Cheatham, Giana Chiaventone, David Clairmont, Teagan Cole, Alexander Contreras, Brayden Crotty, Emma Cummings, Landon Dilley, Josephine Donahue, Duane Duncan III, Andrea Espinoza, Hayley Ewers, Lucas Farabaugh, Dominic Farmer, Ally Fascetta, Olivia Fiesel, Daniel Fisher, Laurel Fisher, Savannah Foster, Brendyn Fuchs, Addison Fultz, Mario Gerena, Ariel Gonzalez, Perla Gutierrez, Rylee Harsted, Cameron Hart, Eleanor Hasty, Ella Hayes, Jaxsen Higgins, Charlotte Huggins, Griffin Hughes, Hezekiah Joachim, Trenity Kimes, Evan Krafft, Kailee Kutella, Caden Lage, Basia Lambert, Tyler Leach, August Leiteritz, Noah Logan, Sara Lopez, Xander Lovell, Isabella Markey, Maya Martin, Diego Martinez, Aubrey Maubach, Lily Miller, Shaelyn Miller, Kindley Moore, Kyle Moran, Zulee Moreland, Maritza Munoz, Mark Munson, Jayden Nantz, Cash Nilles, Kaleb Nimke, Daphne Northrip, Lauren Ohlendorf, Julian Orozco, Stephon Patrick, MaKaiya Penn, Karen Perez, Bethany Polega, Mason Posey, Zaden Pumo, Wyatt Quinn, Ava Ramza, Alyssa Reynolds, Claira Ruiz, Madeline Samolitis, Owen Sanders, Kaylee Santoy-Ceja, Natalia Schillo, Madison Schmidt, Katherine Serby, Ayden Sexton, Grant Smithmeyer, Ethan Snell, Haley Solan, Madison Sowell, Mary Stisser, Aubrey Sullivan, Adam Swanson, Nicholas Sweezer, Madilyn Theissen, Charles Thiry, Xaver Vahl, Emily Vana, Valarie Vargas, Andrew Vercolio, Zureen Voight, Andrew Warwick, Jayda Weathersby, Judith Wilson, Lila Windy, Charles Woodyer.