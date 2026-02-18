Shaw Local

Marmion Academy's Aidan McClure and Montini's Bobby Ruscitti competes in the 126 lb match at the Hinsdale Central Class 3A Sectional on Saturday, Feb.14,2026 in Hinsdale.

Marmion Academy's Aidan McClure, left, and Montini's Bobby Ruscitti compete at the Class 3A Hinsdale Central Sectional on Saturday, Feb. 14, 2026, in Hinsdale. (Karen Naess for Shaw Local News Network/Karen Naess )

By Joshua Welge

Here are the Suburban Life-area qualifiers for the IHSA individual state wrestling meet.

Class 3A

106 – Aidan Ortega, Glenbard West, jr., 42-1; 113 – Erik Klichurov, Montini, so., 34-2; 120 – Aris Neal, Willowbrook, sr., 30-8; Damian Garcia, Downers Grove North, so., 37-9; Allen Woo, Montini, jr., 38-8; 126 – Ismael Chaidez, Glenbard East, sr., 36-7; Bobby Ruscitti, Montini, jr., 43-0; 132 – Jadon Dinwiddie, Downers Grove South, jr., 32-8; Mikey Malizzio, Montini, jr., 34-11; 138 – Griff Powell, Lyons, sr., 41-4; Alejandro Arando, Glenbard West, sr., 34-11; 150 – Caden Chiarelli, Downers Grove North, sr., 30-12; 157 – Will Konder, Montini, so., 31-20; 165 – Tallis Taylor, Glenbard West, jr., 31-12; Jacob Veltri, Wheaton North, sr., 30-14; Jackson Hanselman, York, sr., 42-4; Santino Tenuta, Montini, sr., 23-7; 175 – Santiago Moya, Morton, jr., 37-6; Julian Flores, Wheaton North, sr., 31-7; AJ Tack, Montini, sr., 30-11; Noah Greene, Downers Grove South, jr., 37-10; 190 – Orlando Hoye, Glenbard East, sr., 21-4; Ryan Rosch, Wheaton North, sr., 31-2; Daniel Mensah, Downers Grove South, sr., 30-8; Beau Walker, York, jr., 30-18; 215 – Nate Olona, Downers Grove North, sr., 40-9; Phin Codinha, Glenbard West, jr., 24-11; Sam Swais, Montini, so., 6-2; 285 – Colin Murphy, Downers Grove North, sr., 38-5; Gavin Ericson, Montini, jr., 31-11; Marc Tchapda, Glenbard West, sr., 34-11.

Class 2A

106 – Mike Bird, IC Catholic, so., 31-14; Alex Powers, Lemont, sr., 30-11; 113 – Drew Murante, IC Catholic, so., 32-12; 120 – Kannon Judycki, IC Catholic, jr., 26-8; Alexander Schuetz, Hinsdale South, sr., 28-7; Harrison Brown, Fenwick, jr., 30-16; 126 – Sam Murante, IC Catholic, sr., 27-10; Cory Zator, Lemont, sr., 30-6; 132 – Max Cumbee, IC Catholic, jr., 39-7; Izaiah Gonzalez, Riverside-Brookfield, sr., 31-3; 138 – Jack Hanrahan, IC Catholic, fr., 31-15; Tony Lombardo, Riverside-Brookfield, jr., 27-6; 144 – Jin Tai, Glenbard South, sr., 41-6; Frank Nitti, IC Catholic, sr., 38-9; 150 – Aiden Arnett, IC Catholic, so., 37-10; 157 – Burke Burns, Fenwick, jr., 27-8; Joey Pontrelli, IC Catholic, jr., 28-18; 165 – Anthony Kinney, Glenbard South, jr., 23-10; 175 – Brody Kelly, IC Catholic, sr., 45-4; Nick O’Connor, Riverside-Brookfield, sr., 31-6; 190 – Judah Heeg, Lemont, sr., 37-1; Foley Calcagno, IC Catholic, sr., 38-9; Benjamin Miller, Hinsdale South, jr., 28-8; 215 – Jonathan Mansker, Hinsdale South, jr., 25-11; 285 – Ambrose Davis, Glenbard South, sr., 30-9; Anthony Sebastian, IC Catholic, jr., 35-10.

Class 1A

132 Ardan Baglaev, Westmont, so., 34-12; 144 – Lincoln Hoger, Wheaton Academy, sr., 42-6; 157 – Chase Siguenza, St. Francis, 14-2; 165 – Tyler Jones, Wheaton Academy, sr., 42-2.

