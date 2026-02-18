Here are the Suburban Life-area qualifiers for the IHSA individual state wrestling meet.
Class 3A
106 – Aidan Ortega, Glenbard West, jr., 42-1; 113 – Erik Klichurov, Montini, so., 34-2; 120 – Aris Neal, Willowbrook, sr., 30-8; Damian Garcia, Downers Grove North, so., 37-9; Allen Woo, Montini, jr., 38-8; 126 – Ismael Chaidez, Glenbard East, sr., 36-7; Bobby Ruscitti, Montini, jr., 43-0; 132 – Jadon Dinwiddie, Downers Grove South, jr., 32-8; Mikey Malizzio, Montini, jr., 34-11; 138 – Griff Powell, Lyons, sr., 41-4; Alejandro Arando, Glenbard West, sr., 34-11; 150 – Caden Chiarelli, Downers Grove North, sr., 30-12; 157 – Will Konder, Montini, so., 31-20; 165 – Tallis Taylor, Glenbard West, jr., 31-12; Jacob Veltri, Wheaton North, sr., 30-14; Jackson Hanselman, York, sr., 42-4; Santino Tenuta, Montini, sr., 23-7; 175 – Santiago Moya, Morton, jr., 37-6; Julian Flores, Wheaton North, sr., 31-7; AJ Tack, Montini, sr., 30-11; Noah Greene, Downers Grove South, jr., 37-10; 190 – Orlando Hoye, Glenbard East, sr., 21-4; Ryan Rosch, Wheaton North, sr., 31-2; Daniel Mensah, Downers Grove South, sr., 30-8; Beau Walker, York, jr., 30-18; 215 – Nate Olona, Downers Grove North, sr., 40-9; Phin Codinha, Glenbard West, jr., 24-11; Sam Swais, Montini, so., 6-2; 285 – Colin Murphy, Downers Grove North, sr., 38-5; Gavin Ericson, Montini, jr., 31-11; Marc Tchapda, Glenbard West, sr., 34-11.
Class 2A
106 – Mike Bird, IC Catholic, so., 31-14; Alex Powers, Lemont, sr., 30-11; 113 – Drew Murante, IC Catholic, so., 32-12; 120 – Kannon Judycki, IC Catholic, jr., 26-8; Alexander Schuetz, Hinsdale South, sr., 28-7; Harrison Brown, Fenwick, jr., 30-16; 126 – Sam Murante, IC Catholic, sr., 27-10; Cory Zator, Lemont, sr., 30-6; 132 – Max Cumbee, IC Catholic, jr., 39-7; Izaiah Gonzalez, Riverside-Brookfield, sr., 31-3; 138 – Jack Hanrahan, IC Catholic, fr., 31-15; Tony Lombardo, Riverside-Brookfield, jr., 27-6; 144 – Jin Tai, Glenbard South, sr., 41-6; Frank Nitti, IC Catholic, sr., 38-9; 150 – Aiden Arnett, IC Catholic, so., 37-10; 157 – Burke Burns, Fenwick, jr., 27-8; Joey Pontrelli, IC Catholic, jr., 28-18; 165 – Anthony Kinney, Glenbard South, jr., 23-10; 175 – Brody Kelly, IC Catholic, sr., 45-4; Nick O’Connor, Riverside-Brookfield, sr., 31-6; 190 – Judah Heeg, Lemont, sr., 37-1; Foley Calcagno, IC Catholic, sr., 38-9; Benjamin Miller, Hinsdale South, jr., 28-8; 215 – Jonathan Mansker, Hinsdale South, jr., 25-11; 285 – Ambrose Davis, Glenbard South, sr., 30-9; Anthony Sebastian, IC Catholic, jr., 35-10.
Class 1A
132 – Ardan Baglaev, Westmont, so., 34-12; 144 – Lincoln Hoger, Wheaton Academy, sr., 42-6; 157 – Chase Siguenza, St. Francis, 14-2; 165 – Tyler Jones, Wheaton Academy, sr., 42-2.