Morris Grade School announces Q4 Honor Roll

Morris Grade School students have been recognized for their accomplishments through the posting of the Honor Roll for the fourth quarter of the 2021-22 school year. High Honor Roll students must maintain at least a 3.75 grade point average and have no grade lower than a B. Honor Roll students must maintain at least a 3.5 grade point average and have no grade lower than a C.

Sixth Grade High Honor: Abagail Arana, Avery Britt, Valeria Caldera, Angel Carrillo, Hailey Christensen, Hunter Clark, Malachi Congo, Kelsey DeMarse, Brynn Dergo, Ellie Dworak, Leah Fitzmaurice, Colbie Foehringer, Ethan Fonck, Lola Hester, Gabriel Lauterbach, Luciano Lemus, Leah Lopez, Adelyn Medler, Ian Miranda, Sullivan Olson, Diego Ortega, Koen Panti, Ava Petersen, Casey Preuser, Nolan Raymer, Camden Robinson, Bennett Sandeno, Sierra Smith, Gracie Swartz, Adrianna Tessler, Kado Thanadabouth, Tessa Villarreal, Colin Wickman, and Romero Zdanwic.

Sixth Grade Honor: Shane Boyle, Mason Clubb, Emily Cuthbertson, Liam Davis, Liam Ellson, Connor Erickson, Makaila Erickson, Adrian Garcia, Brock Harder, George Muir, Vanessa Santana, Sebastian Serna, Sadie Valentine, Jackson Verdiramo, and Hunter Wix.

Seventh Grade High Honor: Brady Babington, Xander Braun, Adalyn Corwin, Natalie Fithian, Leslie Juarez-Osorio, Jackson Knapp, Leah Laughary, Aubrey Lines, Vivian Lopez, Caden Medler, Addyson Miles, Addyson Olson, Titus Pinkston, Helen Ritke, August Valdivia, and Whitney Walker.

Seventh Grade Honor: McKenzie Alonzo, Brady Armstrong, Vivian Benson, Bianca Cardona, Brock Claypool, Aiden Graham, Landon Kupiec, Ahnaya Lemus, Jacob Meloun, Halie Olson, Ky Scalf, Griffin Shannon, Dayne Stacy, Olivia Stanley, Kaelin Strainis, Aiden Swan, and Alan Xique.

Eighth Grade High Honor: Aidan Aldrich, Chace Bachert, Aubrey Brooks, Griffyn Cowell, Addison Dworak, Parker Fleetwood, Emma Gilbertson, Kahmela Gregoire, Vanessa Guerrero, Addison Harrington, Mylie Hughes, Layla Linder, Hayden Macdonald, Gianna Marino, Juan Martinez, Grace Misener, Alderson V, Milena Muffler, Brooklynn Nigro, Olivia Novick, Molly Passerman, Brodie Peterson, Laura Potter, Nicola Revels, Sophie Sanders, Jace Scalf, Brenna Sheets, Lauren Sheets, Jaxon Sukley, Bryce Varner, Aiden Whennen, Dulce Xique, and Yurem Xique.

Eighth Grade Honor: Spencer Alvarez, Cassie Bernal, Aubrey Bormet, Najha Burris, Berlyn Canjura, Connor Childress, Addison Hackett, Lillian Hansen, Nikita Hovious, Keegan Kjellesvik, Martin Lauterbach, Kaylee Maddox, Jeffrey Martinez, Xavier Medina, Anthony Smith, Ava Stanford, Layla Steele, and Brooke Thorson.