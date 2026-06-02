Morris Community High School Announces Second Semester Honor Roll Students

Qtr 4 High Honor Roll:
Grade 9-William James Anderson, Olivia Rose Awe, Cruz Alexander Bachert, Adalyn Grace Blumberg, Sebastian Mcintyre Braun, Colin Anthony Brooks, Vidiana Ryale Canjura, Lesley Carrillo, Sophia Castellanos, Camila Chavez, Sophia Clair Day, Hope Elizabeth Downey, William George Edler, Sydney Ann Foster, Madalyn Grace Hansen, Lily Anna Harms, Colby Martin Harrison, Garner Wayne Jensen, Andrew Ryan Jessup, Mckenna Riley Lojkutz, Kc Mack, Aubrey Lynn McConnell, Audrey Lynn Misener, Trevor Joseph Mitoraj, Alec Leo Morrison, Fiona Jayne Morrison, Mayson Alexander Munson, Abigail Padilla-Nunez, Alexandra Pantiru-Moldovan, Cora Bree Passerman, Landon Joseph Peterson, Zander Donald Peterson, Paxson Scott Pinter, Kinley Jae Plunkett, Anslie Kay Rink, Jocelyn Rae Rivera, Teagan Marie Saelens, Blake Edward Schultz, Myles Shenberg, Madelyn Johelen Simpson, Jackson Andrew Stoltz, Camden J Synoracki, Avery Jane Tedford, Sydney Carey Thornton, Marlee Elizabeth Tracy, Nolan James Tucker, Abigail Grace Vignali, Moira June Wills, Parker Matthew Wills, Evan Robert Wren, Finnegan Matthew Wright, Rylan Davis Zumwalt
Grade 10-Elizabeth Grayce Alford, Parker Thomas Barry, Matthew Jacob Boaz, Abigail Mae Borchers, Caitlyn Nicole Brown, Logan Robert Carey, Lyla Grace Conley, Addison Riley Cotter, Tessa Kay Cryder, Toni Andrea Cumba, Cameron David Deck, Connor Gabriel Donaldson, Elif Dzelil, Malik Isaiah Ebenezer, Zoie Lynn Evans, Lilybeth Renee Feldman, Colbie Nicole Foehringer, Madisen Lynn Garcia, Jale Marie Granby, Audrey Claire Haas, Harper Allison Hanson, Allison Marie Hess, Lola Quinn Hester, Hadley Kay Jaros, Deluca Kennedy Klepp, Peyton Lizabeth Landgraf, Lilyanne Nicole Lee, Leah Carolina Lopez, Diego Alejandro Lugo, Leah Marie Martin, Sarah Kathryn McNames, Adelyn Rose Medler, Ellen Katherine Nimke, Kimberly Maria Nino, Brayden Nicholas Olson, Koen Jacob Panti, Austin Thomas Perry, Nolan Joseph Raymer, Sebastian Serna, Claire Raeann Severson, Kian Michael Shannon, Gracie Jane Swartz, Lydia Claire Urbasek, Selina Valdes, Tessa Nicole Villarreal, Tate Carsten Wampler, Braden Michael Wickkiser, Colin Christopher Wickman, Stella Lea Wright, Madelynn Ann Zamora
Grade 11-Brady Otto Armstrong, Brady James Babington, Vivian Lee Benson, Colin Thomas Bertino, Xander Mcintyre Braun, Hillary Audrey Browntwum, Clarissa Marianny Cardenas, Adrienne Kathleen Cherven, Lilyan Lynn Conroy, Aidan Liggan Donahue, Natalie Elizabeth Fithian, Mia Denise Frias, Estefany Gonzalez-Guerrero, Mioalexander Govea, Amy Marie Gunn, Grady Nicholas Jensen, Leslie Juarez-Osorio, Robert Joseph Kennedy, Leah Marie Laughary, Kenzington Marie Lavery, Aubrey Sue Lines, Wyatt Jeffrey Linn, Vivian Alejandra Lopez, Eli James McDonnell, Caden Matthew Medler, Jocelyn Mendez, Addyson Nichole Olson, Halie Elizabeth Olson, Ashtyn Grace Oppenlander, Taylor Avery Peterson, Camryn Marie Pfeifer, Za’Niyah Lynette Nicole Portis, Helen Elizabeth Ritke, Ivette Sedano, Gabriela Segura, Griffin James Blake Shannon, Madelyn Louise Shell, Ethan Charles Smith, Olivia Kristen Ann Stanley, Autumn Rose Street, Cuyler Eugene Swanson, Noah Trejo, Peyton Joan Uher, August Daniel Valdivia, Audrey Elizabeth Williams, Maddie Karleen Wills
Grade 12-Aidan Ryan Aldrich, Spencer Matthew Alvarez, Chace Daniel Bachert, Connor Michael Barth, Ava Marie Conley, Griffyn Richard Cowell, Sarah Ann Crisman, Logan Alan Deck, Austin Spencer Delahera, Alecia Marie Dettmann, Emilee Kathleen Doss, Addison Grace Dworak, Parker Wesley Fleetwood, Sophia Naomi Garcia, Emma Sophia Gilbertson, Caitlin Therese Gile, Margaret Jane Haas, Madeline Grace Hamer, Lillian Katherine Hansen, Addison Marie Harrington, Brady Scott Harris, Brianna Lee Hunt, Addison Rose Lanahan, Gianna Georgia Marino, Juan Emmanuel Martinez, Lillian Grace Mateski, Chase Patrick McConnell, Hayden Weiss McGhee, Grace Catherine McNabb, Grace Patricia Misener, Alderson Harvey Morrison V, Milena Keri Muffler, Brooklynn Rose Nigro, Olivia Kathleen Novick, Kylie Ellen Overbeck, Molly Kate Passerman, Aanya Hari Patel, Shreya N Patel, Brodie Christopher Peterson, Emily Lorene Ranallo, Skyler Clare Saelens, Sophie Rae Sanders, Jace Aaron Scalf, Brenna Morine Sheets, Giselle Soto, Layla Jane Julie Steele, Riley Paige Tedford, Noemi Iris Trejo, Courtney Anne Tybor, Ella Camille Urbasek, Bryce Douglas Varner, Rowan Dempsey Wampler, Jonathan James Zarbock
Qtr 4 Honor Roll:
Grade 9-Geovany Arteaga-Jimenez, John Daniel Bell, Gabriella Hillson Browntwum, Blake Anthony Burke, Jesse Marie Byerly, Aniston Reese Caputo, Karishma Chavez, Elise Jean Cherven, Victoria Raine Cornejo, Allyana Elaine Croegaert, Zander Lee De Haan, Daffne Arelith Delarosa, Mason Edward Dub-Orf, Hailee Alexa Evans, Ryan Paul Flahavin, Lia Marie Garcia, Tameron Dale Gooch, Christopher Guerrero, Abby Donna Hellman, Nicholas Matthew Hood, Lillian Grace Hougas, Kayla Lynne Hutchcraft, Eyber Yohel Jimenez Delgado, Connor Joseph Laughary, Kinsley Ruth Lines, Delaney Olivia Karen Lopez, Payton Michael Luberda, Makayla Taylor Matzen, Lane Robert McNabb, Eden Rose Montgomery, Sophia Elizabeth Olson, Angelina Marie Ortega, Melody Rose Polak, Kimberly Andrea Quintero, Clarissa Yadira Ramirez, Hailey Marie Roche, Russell Allan Rogers, Skeeter Sonny Reigh Rogers, Ayla Elaine Sager, Reese Madelyn Scott, Ethan Eric Smith, Aiden David Smolkovich, Benjamin Daniel Stahl, Rylie Addison Stevens, Olivia Krista Swanberg, Patricia Kathleen Thiel, Brynne Lee Thorson, Elizabeth Desiree Trimm, Marcus Jesse Vidales, Harrison Donald Wilkinson, Cooper Ryan Williams, Elizabeth Ann Windy, Harper Joseph Worcester
Grade 10-Kenzie Lynne Ahearn, Abagail Marie Arana, Troy Davidson Bauer, John Ryan Berry, Logan Wayne Boroczk, Shane Michael Boyle, Avery Jolie Britt, Dynasty Lashe Brooks, Jacob Shaun Clakley, Malachi Noah Congo, Emily Marie Cuthbertson, Kelsey Marie Demarse, Keeley Johanna Dix, Ellie Kate Dworak, Makaila Anne Erickson, Gracie Lynn-Rose Farmer, Sophie Margaret Feldman, Leah Victoria Fitzmaurice, Adrian Anthony Garcia, Jonathan Heredia, Brady Thomas Herron, Violet Anne Hoge, Jolene Alyse Howell, Abigail Marie Jarrett, Ryan Carter Jepson, Violet Rose Johnson, Angel Nevaeh Kucera, Gabriel Theodore Lauterbach, Correion Rashad Long, Sienna Autumn Manietta, Arzaiah Zoe Zambrano Miranda, Isabella Marie Mogollon, Maya Mattie Moore, George Tom Muir, Sharon Dayan Munoz Sanchez, Ava Leann Petersen, Aubrie Rose Porras, Tristan Ryker Salinas, Bennett Grace Sandeno, Evalyn Teresa Sheahan Leyva, Sierra Mae Smith, Elisa Arlette Solorio Barba, Braelynn Elizabeth Stack, Kado Suntisuk Thanadabouth, Trevin Austin Timmons, Sadie Armanette Valentine, Josephine Savanna Walsh, Noah Lyle Warren, Emerson Grace Wheeler, Bryce Adam Zaver, Romero James Zdanwic
Grade 11-Cole Thomas Anderson, Isabella Marie Attaway, Connor James Bogard, Sydney Ann Brandt, Jazmin Elizabeth Cabello, Bianca Victoria Cardona, Nathalie Gabriela Cespedes, Diego Cisneros, Brock Dylan Claypool, Katherine Lynn Conley, Heidi Lynn Cook, Adalyn Sky Corwin, Demi Mitzy Magdalena Davila, Tyler Christopher Downey, Jaliyah Audrianna Ellison, Amber Pearl Frederick, Aiden James Gillespie, Mckenna Lynn Gliwa, Aiden Michael Graham, Boose Robert Haberkorn, Lani May Hanley, Gunner Allen Henke, Luke Howard Huntley, Brycen Daniel Johnson, Brogan Ryan Kjellesvik, Jackson Robert Knapp, Isabella Giulianna Kunz, Landon Andrew Kupiec, Maya Lares-Herrera, Lucas James Legner, Ahnaya Chantelle Lemus, Lennie Vincent Lopatka, Kayla Marie McCarthy, Lauren Nichole Melby, Jacob Thomas Meloun, Jorge Zahir Mercado Arce, Addyson Corinne Miles, Rosemary Lynn Misener, Elaina Lauren Clair Moskalik, Loralie Addison Muffler, Joshua Robert Munsell, Jonaven Antonio Neely, Kassandra Ojeda, Anali Delilah Ortega, Cade Thomas Osborne, Quaid Jeremey Phillips, Lyla Mae Quevedo, David Conrad Ritke, Addison Grace Savoia, Ky Joseph Scalf, Sean Gregory Skrtich, Mckinley John Smith, Carter Ray Snyder, Dayne Jay Stacy, Kaelin Renee Strainis, Taylor Jean Svoboda, Aiden Jacob-Scott Swan, Everett Ryne Swanson, Nelida Torres Benitez, Olivia Niccole Wilhelmi, Colton Michael Wolsfeld, Alan Xique, Payton Elizabeth Zomboracz
Grade 12-Jose Fernando Alegria, Saul Alvarez Jr, Julieta Arciniega-Tamayo, Diana Sophia Avalos, Marissa Ann Barkley, Cassie Ione Bernal, Nicolette Miranda Boelman, Carly Ann Bols, Aubrey Lynn Bormet, Aubrey Lane Brooks, Yadhira Caballero, Berlyn Grayce Canjura, Adrianna Lee Carreno, Maureen Katherine Collins Carroll, Connor Paul Childress, Dylan Edward Cleek, Kc John Coleman, Thyra Emma Condon, Austin Lee Croegaert, Nathalie Cruz, Ava Paige Evans, Lilliana Anne Garcia, Brookelynn Louise Gillespie, Layla Grace Granby, Kahmela Lynn Gregoire, Vanessa Guerrero, Addison Mae Hackett, Brian Joseph Haish, Lizzet Hancock-Sparrow, Emmanuel Haro Vizcaino, Dulce Maria Hernandez, Hayley Raye Hood, Nikita Darrell Hovious, Mylie Taylor Hughes, Daniel Russell Hunt, Alberto Jaimes Rodriguez, Fabian William Jara, Alyssa Anne Jepson, Keegan James Kjellesvik, Alexander Christian Kott, Jacob Michael Lanahan, Cade Matthew Laudeman, Martin Joseph Lauterbach, Bryce Alexander Lee, Lissette Leon, Tyler Scott Lindemann, Hunter Garret Lindenborn, Layla Jade Linder, Zara Alejandra Lugo, Hayden Daniel Macdonald, Kaylee Emma Maddox, Madison Marie Malcik, Braydon Lee Mark, Jeffrey Louis Martinez, Ryan Chance McNames, Murray C McNichol, Xavier Jay Medina, Lilah Grace Montgomery, Caden Kenneth Nelson, Owen Edward Olson, Olivia Kaylen Petersen, Olivia Grace Peterson, Avery Joella Poole, Eric James Ramos, Caleb Daniel Reddinger, Nicola Wayne Revels, Emily Irene Roche, Kole Michael Samuels, Owen Michael Sater, Lorna Rose Seamans, Tessa Claire Shannon, Lauren Angela Sheets, Anthony Tyler Smith, Matthew Scott Smolkovich, Logan Kyle Sparrow, Destiny Marie Thacker, Brooke Susan Thorson, Charlie Lucas James Voss, Jaxen Joseph Wiers, Alexis Jillian Williams, Anna Elizabeth Williams, Jordin Ann Wilson, Haidyn Greyce Wren, Dulce Maria Xique, Colin Christopher Zierman