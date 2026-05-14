Schedule release: The IHSA postseason paths awaiting baseball teams across the Will/Grundy county area

Joliet Catholic’s Johnny Curbis connects for a single against Nazareth during a game earlier this season in Joliet. (Gary Middendorf)

By Steve Soucie

From Class 1A to 4A, here are the IHSA postseason schedules for baseball teams across the Herald-News coverage area.

Class 4A

Homewood-Flossmoor Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 18 Blue Island Eisenhower at No. 15 Joliet Central, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 2 Lincoln-Way West vs. Winner G1, 4:30 p.m.

Game 3: No. 7 Homewood-Flossmoor vs. No. 12 Rich Township, 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Lincoln-Way Central Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 17 Thornwood at No. 16 Bloom, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 Lincoln-Way East vs. Winner G1, 4:30 p.m.

Game 3: No. 8 Lincoln-Way Central vs. No. 10 Richards, 7 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.

Andrew Regional

Wednesday, May 27

Game 1: No. 3 Sandburg vs. No. 14 Shepard, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 2: No. 6 Providence vs. No. 9 Andrew, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 3: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Stagg Regional

Wednesday, May 27

Game 1: No. 4 Joliet West vs. No. 13 T.F. South, 4 p.m.

Thursday, May 28

Game 2: No. 5 Marist vs. No. 11 Stagg, 4 p.m.

Saturday, May 30

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.

Plainfield North Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 17 Metea Valley at No. 16 Neuqua Valley, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 Lockport vs. Winner G1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 7 Plainfeld North vs. No. 9 Waubonsie Valley, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.

Naperville Central Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 18 Bolingbrook at No. 15 Romeoville, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 2 Naperville Central vs. Winner G1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 8 West Aurora vs. No. 10 Naperville North, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Benet Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 19 East Aurora at No. 14 Plainfield East, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 3 Hinsdale Central vs. Winner G1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 6 Benet vs. No. 12 Downers Grove South, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Bradley-Bourbonnais Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 10 Pekin at No. 7 Bradley-Bourbonnais, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 2 Minooka vs. Winner G1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 3 Plainfield Central vs. No. 6 Peoria Richwoods, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Moline Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 9 Rock Island at No. 8 Plainfield South, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 Normal Community vs. Winner G1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 4 East Moline United vs. No. 5 Moline, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Wilmington's Dane Van Duyne, right, is tagged out at second base by Manteno's Tyler Buehler earlier this season. (Mason Schweizer)

Class 3A

Lemont Regional

Wednesday, May 27

Game 1: No. 8 Solorio vs. No. 9 Kennedy, 5 p.m.

Saturday, May 30

Game 2: No. 1 Lemont vs. Winner Game 1, 11 a.m.

Joliet Catholic Regional

Wednesday, May 27

Game 1: No. 7 Streator vs. No. 2 Joliet Catholic, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 2: No. 6 Plano vs. No. 3 Morris, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.

Class 2A

Seneca Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 10 Reed-Custer at No. 7 Seneca, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 2: No. 2 Coal City vs. Winner G1, 3 p.m.

Game 3: No. 3 Wilmington vs. No. 6 Prairie Central, 5:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Manteno Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 9 Carver at No. 8 Peotone, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 2: No. 1 Manteno vs. Winner G1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 3: No. 3 Beecher vs. No. 5 Sandwich, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.

Class 1A

Dwight Regional

Monday, May 25

Game 1: No. 10 Air Force Academy at No. 7 Grant Park, 4:30 p.m.

Game 2: No. 11 Illinois Lutheran at No. 6 Horizon/McKinley, 4:30 p.m.

Wednesday, May 27

Game 3: No. 2 Dwight vs. Winner G1, 4:30 p.m.

Thursday, May 28

Game 4: No. 3 Gardner-South Wilmington vs. Winner G2, 4:30 p.m.

Saturday, May 30

Game 5: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 11 a.m.

Steve Soucie is the Managing Editor of Friday Night Drive for Shaw Media. Also previously for Shaw Media, Soucie was the Sports Editor at the Joliet Herald News. Prior to that, Soucie worked at the Kankakee Daily Journal and for Pro Football Weekly.