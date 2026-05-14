Schedule release: The IHSA postseason paths awaiting baseball teams across the Will/Grundy county area

From Class 1A to 4A, here are the IHSA postseason schedules for baseball teams across the Herald-News coverage area.
Class 4A
Homewood-Flossmoor Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 18 Blue Island Eisenhower at No. 15 Joliet Central, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 2 Lincoln-Way West vs. Winner G1, 4:30 p.m.
Game 3: No. 7 Homewood-Flossmoor vs. No. 12 Rich Township, 7 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Lincoln-Way Central Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 17 Thornwood at No. 16 Bloom, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 Lincoln-Way East vs. Winner G1, 4:30 p.m.
Game 3: No. 8 Lincoln-Way Central vs. No. 10 Richards, 7 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.
Andrew Regional
Wednesday, May 27
Game 1: No. 3 Sandburg vs. No. 14 Shepard, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 2: No. 6 Providence vs. No. 9 Andrew, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 3: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Stagg Regional
Wednesday, May 27
Game 1: No. 4 Joliet West vs. No. 13 T.F. South, 4 p.m.
Thursday, May 28
Game 2: No. 5 Marist vs. No. 11 Stagg, 4 p.m.
Saturday, May 30
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.
Plainfield North Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 17 Metea Valley at No. 16 Neuqua Valley, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 Lockport vs. Winner G1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 7 Plainfeld North vs. No. 9 Waubonsie Valley, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 10 a.m.
Naperville Central Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 18 Bolingbrook at No. 15 Romeoville, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 2 Naperville Central vs. Winner G1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 8 West Aurora vs. No. 10 Naperville North, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Benet Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 19 East Aurora at No. 14 Plainfield East, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 3 Hinsdale Central vs. Winner G1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 6 Benet vs. No. 12 Downers Grove South, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Bradley-Bourbonnais Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 10 Pekin at No. 7 Bradley-Bourbonnais, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 2 Minooka vs. Winner G1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 3 Plainfield Central vs. No. 6 Peoria Richwoods, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Moline Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 9 Rock Island at No. 8 Plainfield South, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 Normal Community vs. Winner G1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 4 East Moline United vs. No. 5 Moline, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Class 3A
Lemont Regional
Wednesday, May 27
Game 1: No. 8 Solorio vs. No. 9 Kennedy, 5 p.m.
Saturday, May 30
Game 2: No. 1 Lemont vs. Winner Game 1, 11 a.m.
Joliet Catholic Regional
Wednesday, May 27
Game 1: No. 7 Streator vs. No. 2 Joliet Catholic, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 2: No. 6 Plano vs. No. 3 Morris, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 3: Winner Game 1 vs. Winner Game 2, 10 a.m.
Class 2A
Seneca Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 10 Reed-Custer at No. 7 Seneca, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 2: No. 2 Coal City vs. Winner G1, 3 p.m.
Game 3: No. 3 Wilmington vs. No. 6 Prairie Central, 5:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Manteno Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 9 Carver at No. 8 Peotone, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 2: No. 1 Manteno vs. Winner G1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 3: No. 3 Beecher vs. No. 5 Sandwich, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 4: Winner Game 2 vs. Winner Game 3, 11 a.m.
Class 1A
Dwight Regional
Monday, May 25
Game 1: No. 10 Air Force Academy at No. 7 Grant Park, 4:30 p.m.
Game 2: No. 11 Illinois Lutheran at No. 6 Horizon/McKinley, 4:30 p.m.
Wednesday, May 27
Game 3: No. 2 Dwight vs. Winner G1, 4:30 p.m.
Thursday, May 28
Game 4: No. 3 Gardner-South Wilmington vs. Winner G2, 4:30 p.m.
Saturday, May 30
Game 5: Winner Game 3 vs. Winner Game 4, 11 a.m.