Morris Elementary School District #54 releases its 2nd quarter honor roll list

Morris Elementary School District #54 maintains a High Honor Roll and a Regular Honor Roll for sixth-, seventh-, and eighth-grade students. To be eligible for the High Honor Roll, a student must maintain at least a 3.75 grade point average and have no grade lower than a “B” (exception: a grade of “C” in an accelerated class). To be eligible for the regular Honor Roll, students must maintain at least a 3.5 grade point average and have no grade lower than a “C”. Physical Education, Art, Band, Choir, and Computer grades will not be factored into determining a child’s G.P.A. and the honor roll. “Honor Graduates” will be those students who have final grades of B or above in 7th grade in English language arts, math, science, and social studies, and, based on the first three quarters of 8th grade, have a cumulative grade of B or above in these classes. Grade Point Averages will NOT be rounded up for these honors (e.g., a grade point average of3.749 would not qualify for the High Honor Roll)

High Honor Roll:

6th Grade - Joselyn Aguilera, Genevieve Apostle, Oliver Babcock, Jessica Baran, Riley Bartles, Zachary Beeler, Audrey Blumberg, Aly Bormet, Ava Bormet, Roman Burgess, Harper Decker, Camden Edborg, Jace Gillum, MacKenzie Gonzalez, Robert Gordon, Emma Harrison, Ryley Hitt, Allyah Holm, Alexander Howard, Ceila Jensen, Kamden Larsen, Jaxon Laughary, Norah Linn, Jett Lorenz, Jack Lynch, Arianna Madrigal, Maddux Manietta, Caidence Matteson, Charlotte McGuan-Tea, Lillian McIntyre, Colton Mitoraj, Arabelle Nelson, Zayne Nottke, Emilia Ochoa, Easton Odom, Aubree Olson, Natalia Paczensny, Simone Pearcy, Charleigh Peterson, Cabela Rentz, George Rowland, Theodore Sargent, Lilah Shoemaker, Harlynn Smith, Jackson Sterling, Jenna Strainis, Selena Tran, Apollo Valdivia, Maisy Wright, and Sunny Zheng.

7th Grade - Avery Anderson, Maya Black, Quinn Britt, Jude Costello, Graham Florman, Zaira Garcia, Jessip Heiser, Harper Hunt, Ryder Kein, Noah Lohse, Arienne Medler, Riley Needem, Joshua Reiersen, Lillian Smith, and Billie Zelko.

8th Grade - Anna Arana, Clara Burgess, Carson Cabreda, Trent Caputo, Kaylynn Clausen, Isabella Connery, Brooklyn Damato, Christopher Esgar, Ellie Esgar, Noelle Feistamel, Zoe Flahavin, Victoria Granados Mora, Samuel Halstead, Patrick Hansen, Dominik Henderson, Makayla Henderson, Daniel Henson, Barrett Hiller, Kalley Hitt, Haley Holzhauser, Archer Jensen, Evelyn Kjellesvik, Kaitlyn McCarthy, Emily McIntyre, Noah Melendez, Marissa Morris, Jaden Morrison, Oliver Nelson, Tucker Nosal, McKaylyn Palmer, Avarie Patrick, Vincent Rager, Austin Raymer, Brealyn Robinson, Jette Sandeno, Kane Sanders, Jovani Santana, Cole Scalf, Elayna Schroder, Julian Serna, Maxwell Shenberg, Eli Smyk, Michael Soto, Ayla Thanadabouth, Hunter Vari, Kinzley Wyke, and Selina Zheng.

Honor Roll:

6th Grade - Katelynn Brown, Justin Canfarelli, Ivy Dergo, Mackenzie Feistamel, Alayna Glade, Mason Greene, Matthew Hutson, Tino Reyes, Lynnora Riggs, Avery Smolkovich, Marcus Vainisi, Jr., Gabriel Watters-Lopez, Logan Yackley, and Olivia Ybarra.

7th Grade - Samantha Ashcraft, Dominick Betzwiser, Zachary Braun, Elizabeth Finley, Quentin Holding, Dallan Limones Anchundia, Liam Ochoa, Harlow Patterson, Payton Phillips, Carter Price, Paxton Seidel, and Jaxon Spell.

8th Grade - Emery Baker, Alexander Bormet, Ethan Breitwieser, Angela Castillo, Theresa Holdren, Devin Jenkins, Jackson Patterson, Brody Pichardo-Harder, Kenya Prado, Samiah Rucker, Maleah Strainis, Harlow Strom, Brynlee Szafranski, Braydon Walker, and Erik Wills