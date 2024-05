Morris Elementary announces 4th quarter honor roll

Here are the students that achieved Honor Roll and High Honor Roll for the fourth quarter of the 2023-2024 school year.

High Honor Roll:

6th Grade – Clara Burges, Angela Castillo, Kaylynn Clausen, Brooklyn Damato, Milton DeLaRosa, Christopher Esgar, Ellie Esgar, Noelle Feistamel, Zoe Flahavin, Victoria Granados Mora, Samuel Halstead, Patrick Hansen, Dominik Henderson, Makayla Henderson, Daniel Henson, Theresa Holdren, Devin Jenkins, Archer Jensen, Reese Kieft, Evelyn Kjellesvik, Tanner Kline, Griffin MacDonald, Kaitlyn McCarthy, Emily Mcintyre, Noah Melendez, Marissa Morris, Jaden Morrison, Oliver Nelson, Tucker Nosal, Avarie Patrick, Jackson Patterson, Atley Pfaff, Kenya Prado, Vincent Rager, Reegan Rak, Austin Raymer, Brealyn Robinson, Jette Sandeno, Kane Sanders, Jovani Santana, Cole Scalf, Maxwelle Shenberg, Eli Smyk, Julius Storm, Harlow Strom, Ayla Thanadabouth, Hunter Vari, Aubrey Weaver, Kinzley Wyke, and Selina Zheng.

7th Grade – Bella Animashaun Harris, Adalyn Blumberg, Colin Brooks, Jesse Byerly, Vidiana Canjura, Lesley Carrillo, Camila Chavez, William Edler, Tameron Gooch, Madalyn Hansen, Colby Harrison, Garner Jensen, Andrew Jessup, Connor Laughary, Kinsley Lines, Trevor Mitoraj, Alec Morrison, Abigail Padilla-Nunez, Cora Passerman, Zander Peterson, Myles Shenberg, Ella Sokolowski, Benjamin Stahl, Parker Wills, Elizabeth Windy, Finnegan Wright, Hao Wu, and Rylan Zumwalt.

8th Grade – Lola Animashaun Harris, Abagail Arana, Avery Britt, Angel Carrillo, Hailey Christensen, Kelsey DeMarse, Ellie Dworak, Makaila Erickson, Leah Fitzmaurice, Colbie Foehringer, Gabriel Lauterbach, Caleb Lohse, Leah Lopez, Adelyn Medler, Sullivan Olson, Koen Panti, Ava Petersen, Casey Preuser, Nolan Raymer, Sebastian Serna, Sierra Smith, Gracie Swartz, Adrianna Tessler, Kado Thanadabouth, Sadie Valentine, Tessa Villarreal, and Colin Wickman.

Honor Roll:

6th Grade – Charlee Babcock, Payton Blackman, Jayden Brock, Logan Chaney, Isabella Connery, Jasleen Gomez, Jayleen Gomez, Barrett Hiller, Kailey Hitt, Haley Holzhauser, Gabriella Johnston, Dalton Muffler, McKaylyn Palmer, Leland Patterson, Emily Pearson, Elayna Schroder, Leah Schueler, Julian Serna, Dominick Stilin, Demarius Styles, Brynlee Szafranski, Jessica Valenzuela, Braydon Walker, and Kendal Wyers.

7th Grade – Aniston Caputo, Lillian Hougas, Fiona Morrison, Sophia Olson, Aiden Smolkovich, Brynne Thorson, Nolan Tucker, Abigail Vignali, and Emilia Wolenczuk.

8th Grade – Emily Cuthbertson, Liam Davis, Brock Harder, Jonathon Haynes, Lola Hester, Brayden Hunt, Ian Miranda, Tristan Salinas, and Jackson Verdiarmo.

Morris Elementary has a high honor roll and a regular honor roll for sixth, seventh and eight grade students. Students must maintain a 3.75 GPA and have no lower than a B to be eligible for high honor roll, and they must maintain a 3.5 GPA to to be eligible for honor roll.