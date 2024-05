Mazon-Verona-Kinsman Elementary School students graduate eight grade

The students graduating from Mazon-Verona-Kinsman Elementary. (Photo provided by MVK Elementary)

The Mazon-Verona-Kinsman Elementary School District 2C held their Eighth Grade Graduation Ceremony on Friday, May 17, 2024 at 6:30 pm. The graduates were:

Breckin Ryan Anderson, Vivianna Barrera, Colton John Baudino, Matthew Merril Bauerly, Jaeda LeeLynn Bazik, Grace Biros, Jaylyn Brock, Mark Douglas Brookman III, Lily Brown, Ethan Henry Danek, Isaac Espetacion Favela, Isac Alejandro Garcia, Brynlee Ann Hunt, Addison Jane Kilmer, Bailey Ann Kruger, Marissa Marcellis, Hunter J. Milton, Cooper Todd O’Donovan, Lily Ann Och, Kolten Pfeifer, Brooklyn Rose Sheedy, Alex David Spear, Morgan E. Starwalt, Morgan Stockman, Ayden Richard Talsma, Ximena Karyme Valenciano, Kaydynce Wardlow,Leah Star Willis, Gryphon Martin Wills, Tucker James Yard.