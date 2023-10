On campus: Kendall County area Waubonsee students recognized on Summer 2023 President’s List

The President’s List at Waubonsee Community College celebrates excellence among students who achieve a 4.0 grade-point average out of a possible 4.0 while enrolled in at least six semester credit hours. The President’s List honors the following local students for the summer 2023 semester at the college:

Bristol: Ashleigh McCallum

Montgomery: Kiara Aguilera, Lillian Ahrens, Nicholas Athitakis, Isabella Bobe, Megan Breon, Sabryna Felix, Arely Garcia, Dasha Garrett, Mayet Gonzalez, Jessica Hejl, Ashley Jackson, Jason Kidd, Jessica King, Jeovanny Molina, Brandy Monthe, Caitlyn Morrissey, Taylor Schur, Avonte Scott, Alicia Stenger, Alejandro Torres, Yaritza Valdez, Edith Vazquez, Jennifer Villagran, David Zamora

Newark: Mercedes Gravley, Madyson Tuttle

Oswego: Egzona Ademi, Daniel Avila, Veronica Ayala, Rafael Banal, Ashley Bezares, April Brown, Jazmin Celis, James Conley, Jack Crowe, Brian Davis, Luke Deany, Joshua Doucet, Samuel Duran, Andrew Dziewiatkowski, Katie Edwards, Owen Erickson, Meghan Feltes, Nathan Hamblin, David Hartel, Correna Hernandez, Caitlyn Kirkwood, Hanna Lee, Joanna Lopez, Gloria Medina, Gilberto Mijarez Jr, Kyle Montgomery, Chanell Morrick-Biesterfeld, Isabella Padilla, Tanya Panush, Saloni Patel, Reese Pederson, Idee Plazaras, Jailene Rocha, Madeline Sadler, Samuel Smith, Selah Smith, Ryan Stallmann, Lucas Sturm, Leila Tanovic, Vanessa Verstat

Plano: Gabrielle Alvarez, Ashley Arboleda, Eric Garay, Gabriela Isitt, Matthew Kantor, Aliegha Leon, Nadia Liston, Vincent Maye, Nadia Morquecho, Giselle Rico

Yorkville: Paige Brasfield, Nicholas Escamilla Jr, Ava Fichtel, Elijah Fisher, Ryan Goebel, Vincent Hamann, Emily Hart, Ryan Jacobson, Justin Jakstys, Abigail Klotz, Kyle Kukulka, Julian Magos, Isidoro Mejia, Kody Messersmith, Ariana Meyers, Kaelin Poole, Christina Roszkowski, Nicholas Santoro, Mackenzie Senffner, Mikayla Velazquez Regis