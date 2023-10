On campus: Kendall County area Waubonsee students recognized on Summer 2023 Dean’s List

The Dean’s List at Waubonsee Community College celebrates excellence among students who achieve a minimum 3.5 grade-point average out of a possible 4.0 while enrolled in at least six semester credit hours. The dean’s list honors the following local students for the summer 2023 semester at the college:

Montgomery: Imisioluwa Ajiboye, Yahir Andrade, Giselle Barrios, Alma Briones, Natalie Catey, Cody Cochran, Kevin Davis, Cristian Driscoll, Otniel Fernandez, Guadalupe Gaspar, Aliyah Griffin, Mia Grove, Abigail Jaimes, Cyerah Jenkins, Sydney Kuntzman, Janet Lopez, Dyani Madrigal, Erika Mendez, Serena Perez, Roberto Ponce, Roxanna Rocha, Mikayla Smith, Riff Talsma, Alexandra Tellez, Eyhenit Vargas, Jacob Zimmerman

Newark: Evelyn Martin, Christian Middleton

Oswego: Hajer Adnan, Juliana Banks, Ava Bevilacqua, Alan Castro, Amy Delgado, Rolando Delgado, Ruby Dereza, Adam Dietz, Melissa Endrenal, Zachary Harpley, Emery Janssens, John Janssens, Luka Jurkovic, Hunter Kazmierczak, Nabeeha Khan, Debra Lawlor, Caleb Lembke, Carter Long, Jenna Mengerink, Latonya Millsap, Angel Montes, Monique Montoya, Jacob Neumann, Chase Nielsen, Yahir Ortiz, Elijah Pierce, Trinity Pierce, Gianna Raimondi, Yael Redmond, Giselle Rubio, Bailey Smith, Tyler Swartz, Emily Unterberg, Michael Valdez, Saul Vera, Konlin Vicik, Yvette Weaver, Luke Yore

Plano: Angelica Arias, Katlyn Bendorf, Melanie Elizalde-Apantenco, Miguel Gonzalez, Tonya Johnson, Lainey Kovarik, Nathaniel McGarr, Omar Murillo, Olivia Nieves, Benjamin Placek, Stephanny Preston, Jessica Smith

Sandwich: Erika Eberle, Katharin Fatland, Aaron Garcia, Elvira Morina, Jamie Novak, Diana Rosario, Lauren Scalzitti

Yorkville: Madeline Battaglia, Abigail Bolard, Melanie Karales, Gavin O’Beirne, Canaan Owens, Jindara Sok