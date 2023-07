On campus: Kendall County area Waubonsee students recognized on Spring 2023 President’s List

The President’s List at Waubonsee Community College celebrates excellence among students who achieve a 4.0 grade-point average out of a possible 4.0 while enrolled in at least six semester credit hours. The President’s List honors the following local students for the spring 2023 semester at the college:

Bristol: Kristopher Adams, Julianna Schenkel

Montgomery: Joshua Akerlow, Wesley Alvarado, Nicholas Athitakis, Keiran Bard, Emily Beger, Ian Bello, Kevin Blocker, Isabella Bobe, Brody Brant, Nathaniel Brazen, Megan Breon, Alma Briones, Katherine Brown, Urszula Bumbul, Trent Butzen, Haily Carline, Noel Corral, Jezreel Culasino, Jordan Davis, Emily Day, Charles Eubanks, Richard Furstenau, Jasmine Garcia, Pilar Genesi-Contreras, Yesenia Gomez-Calleja, Angelina Guzman, Kevhlub Her, Emilio Herrera, Adelina Jimenez, Benjamin Kovack, Trinchee Lee, Hayden McKenna, Oscar Mendoza, Joseph Messina, Matthew Messina, Addison Metoyer, Elias Mondragon, Kassandra Nanninga, Nicholas Orozco, Connor O’Sullivan, Isaac Perez, Jose Perez, Sandra Perez, Venkatsaiabhishek Pillalamari, Jesus Ramirez, Sharon Redwanz Johnson, Cynthia Rees, Joshua Rogers, Kate Rousseau, Teresa Ruffo, Matthew Smith, Tara Smith, Alicia Stenger, Riff Talsma, Alexandra Tellez, Joyce Tikeng Tiotsop, Alejandro Torres, Amanda Warnke, Sierra Wester, Abigail White, Christine Zelman

Newark: Karen Childress, Lily Geltz, Riane Tomsa

Oswego: Fayrouz Abdelmaguid, Samantha Abruzzo, Tatiana Alejandro, Bethany Anderson, Shanice Authurs, Daniel Avila, Veronica Ayala, Austin Baumann, Elizabeth Beamish, Alexa Blair, Annalise Blake, Marisa Blomberg, Natalie Braun, Carson Busby, Oscar Cano, Alan Castro, Yasmin Contreras, Suzanne Cosmas, Lexis Cottrell, Cassidy Crokin, Gina Danca, Robert Dase, Brian Davis, Journey Davis, Antonio Delgado, Delaney Donahue, Lauren Doskocil, Joshua Doucet, Ashley Duda, Rachel Duffy, Andrew Dziewiatkowski, Mark Ekladious, Jonathan Elliott, Peyton Elliott, Leah Ellsworth, Melissa Endrenal, Abbigail Esposito, Joseph Farrell, Adam Farrow, Amanda Farrow, Isabella Frunzar, Brandon Fuentes, Madison Garcia, Laura Gonzalez, Michael Goodwin, Brian Gunier, Taylor Hamaker, Katey Harris, Christopher Helgeson, Alyssa Heriaud, Miranda Iversen, John Janssens, Kaitlyn Jobes, Ty Jones, Joy Jurkovic, William Kalsto, Adam Kararo, Alisha Khan, Andrew Koutsogiannis, Alexandra Krupinski, Nhu Lam, Ava Lamb, Victoria Lawrence, Susanna Lee, Katarina Lenertz, Emily Lieser, Mario Lopez, Julius Max, Valery Mayorga, Quentin McDougle, Ryan McMahon, Lillian Meier, Nicholas Meier, Emily Mengerink, Trevor Mercil, Jackson Mila, James Miller, Kyle Montgomery, Jatniel Morales Gomez, Zabdi Yireh Morales Gomez, Antonio Moreno, Noah Mottet, Ryan Nguyen, Cynthia Ochoa, Marcella Olson, Mackenzie Parr, Benjamin Pavlick, Brian Phillips, Samuel Phipps, Kaylie Poss, Megan Preite, Viviana Proaps, William Pryor, Hubert Repes, Jocelyn Reyes, Katie Ries, Jacob Ryan, Valerie Sainvil, Yazmin Santillan, Brandon Scheidt, Megan Schraft, Kush Shah, Casey Shannon, Lauren Shea, Audra Soderlind, Tyler Stack, Ryan Stallmann, Katelyn Stege, Lucas Sturm, Michael Sturm, Ethan Sutton, Joshua Tiffany, Kaitlyn Tillmon, Esteban Torres, Nghi Tran, Rachel Treadway, Elle Tweedy, Elisa Urbina, Konlin Vicik, Madisen Waite, Katharine Wallin, Ryan Walsh, Cole Walters, Zoe Wareman, Yvette Weaver, Sean Wehner, Sydney Wiencek, Kelly Wong, Paige Woodland, Bryan Zollinger

Plano: Angelica Arias, Grace Benson, Morgan Berkery, Kelby Castillo, Madison Cesario, Patrick Etheridge, Imani Evans, Ryenn Foote, Charles Gabrillo, Eric Garay, Julissa Garcia, Nathaniel Garrison, Carlos Gonzalez, Miguel Gonzalez, Daniel Gramatikov, Magaly Gutierrez, Jason Haab, Hector Haro, Payton Heiden, Gabriela Isitt, Lytzy Jaimes, Rogue Jamrock, Brendan Jude, Nadia Liston, Alexa Maldonado, Kassandra Marin, Samuel McCormack, Michelle Munoz, Erik Nevarez, Gianna Nunez, Grace Oldeen, Alejandra Ortiz Miranda, Francine Patton, Stephanny Preston, Amy Reuhl, Giselle Rico, David Rivera, Madison Smith, Tsecel Socha, Giselle Urbina

Sandwich: Taylor Avila, Aileen Barraza-Nunez, Catherine Bott, Ashley Brunoehler, Marvin Brunoehler IV, Jacquelynn Csiszer, Kayla Daehn, Erika Eberle, Amy Fraire, Caleb Gomes, Josephine Gonzalez, Paxton Hutson, Garrett Lambes, Jamie Larson, Cerelia Lesko, Jessica Lockman, Logan Lohmar, Saray Lopez, Remi Michaud, Elvira Morina, Jonas Ortiz, Deanna Park, Nolan Reilly, Charlotte Szafranski, Jaedon Thompson, Cassandra Weber

Yorkville: William Anaya Jr., Joshua Baker, Alexis Barkman, Leah Barton, Matthew Bivens, Dillan Black, Caitlin Boatman, Jenna Brown, Joslyn Bullington, Sandra Cisneros, Juliana Colon, John Daffenberg, Marybeth Einsle, Kristen Ellertson, Anthony Falcone Jr, Jozelle Filippi, Elijah Fisher, Suzanne Gillingham, Andrew Golinski, Faith Graunke, Alyssa Grigsby, Vincent Hamann, Amber Hammond, Riley Hettinger, Krista Holman, Jackson Houtz, Ryan Jacobson, Justin Jakstys, Emma Jasutis, Kyrstin Jellison, Hannah Karvosky, Thomas Kaufman, Gavin Kearns, Tyler Kirk, Charles Kostka Jr, Corey Kramer, Nicholas Larson, Megan Lundeen, Jacob Luytjes, Jonathan Luytjes, Jacob Marshall, Amber Matile, Kaylie McClung, Jack McGreevy, Julian Mendez, Leah Nieman, Anabella Nuzzo, Allison Paletta, Maria Paus, Sydney Peterson, Carolyn Procopos, Joshua Reifsteck, Arleth Rodriguez, Maxwell Rowe, Ayden Salisbury, Kylee Sandon, Zachary Sandoval, Eric Schweisthal, Patrick Simpson, Andrew Soderlund, Kyle Sommers, Allyson Stancel, Jacob Stoedter, Madelyn Sudnik, Katherine Ubertino, Lillyana Velazquez, Justin Wiesbrook, Lydia Wiewiora, Jordan Williams, Anneliese Wolf, Hannah Zitt