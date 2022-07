Kendall County area Waubonsee students recognized on Spring 2022 president’s list

The President’s List at Waubonsee Community College celebrates excellence among students who achieve a 4.0 grade-point average out of a possible 4.0 while enrolled in at least six semester credit hours. The president’s list honors the following local students for the spring 2022 semester at the college:

Bristol: Hope Allen, Laila Fischer-Porter, Megan Olson istol

Montgomery: Jaklyn Acosta, Sara Aguilera, Lillian Ahrens, Taylor Alm, Cristian Arredondo, Kristen Bailey, Robert Barnes, Alma Briones, Natalie Carrillo, Edgar Castaneda, Noah Confiliano, Noel Corral, William Daily III, Maria Espinoza, Charles Eubanks, Brenna Ferancy, Seth Fetro, Amanda Foreman, Grace Friend, Dasha Garrett, Guadalupe Gaspar, Reagan Giese, Yesenia Gomez-Calleja, Ariana Gudino, Caitlin Hartsell, Giselle Hernandez, Isis Hernandez, Olivia Herrera, Susan Herring, Tamia Hill, Meredith Hornby, Adrian Isas, Adelina Jimenez, Reilly Judd, Morgan Kiefer, Jessica King, Aaliyah Larry, Margaret Leger, Mireya Lomeli, Dejarae Malone, Sara Marcinkus, Anna Marcucci, Alysse Meiners, Trinchee Miranda, Abigail Munson Rodriguez, Elias Navarro, Jacob Oehlerking, Alexandra Oros, Guadalupe Orozco, Elizabeth Orquiz, Luis Ortiz III, Aura Perez, Alexis Powell, Vanessa Quintana, Brittany Raglione, Jessie Raisor, Daniela Ramirez, Irene Rivas, Alberto Ruiz Serna, Jazmin Sanchez, Maria Sanchez, Maia Sanmiguel, Jose Soto, Melody Talsma, Jack Taylor, Emily Vallejo, Beatriz Velazquez, Alexander Webster, Amanda Weronko, Sierra Wester, Angelia Williams, Tia Ybarra, Natalie Zamora, Grace Zawadzki

Newark: Steven Bullington, Mercedes Gravley, Alexandria Hook, Cheyanne Lowery

Oswego: Julia Andersen, Juliet Anderson, Rebecca Anderson, Luke Anicich, Aiden Avalos, Hayden Bielawski, Raegan Blair, Taylor Burrow, Destiny Caprio, Caitlin Carmody, Gianna Catuara, Maria Chavez, Noelia Cielo-Salinas, Gina Danca, Chelsea Davis, Briana de los Santos, Rolando Delgado, Ruby Dereza, Kade Dokken, Rachel Duffy, Christopher Egly, Mark Ekladious, Adam Elabed, Leah Ellsworth, Melissa Endrenal, Landa Evans, Timothy Fahle, Brynne Fehrmann, Grace Fiduccia, Justin Fischer, Jeffrey Foley, Erica Garcia, Mackenzie Gatz, Michael Goodwin, Keira Griffin, Katey Harris, Mikayla Highland, Mason Huffman, Christine Hyland, Felice Jernstad, Joseph Johnson, Bradford Joseph, Joy Jurkovic, William Kalsto, Umar Kamran, Paul Kararo, Robyn King, Victoria Lawrence, Jersey Lefaver, Megan Lemley, Oluwaseun Madugu, Miranda Mahoney, Eliana Malatt, Wylie Marquis, Faith Matyszka, Julius Max, Quentin McDougle, Samantha McGreevy, Lillian Meier, Jenna Mengerink, Rachel Meurer, Pranati Mitta, Angel Montes, Jatniel Morales Gomez, Ryan Nguyen, Hitam Patel, Bradley Patten, William Pavlick, Brian Phillips, Samuel Phipps, William Pryor, Jessie Querubin, Jordan Rihel, Kate Rimington, Debby Rivera, Jordan Rodarte, Jacob Ryan, Valerie Sainvil, Jade Sanchez, Brandon Scheidt, Benjamin Schout, Ella Schrader, Matthew Schultz, Scott Seimer, Tyler Sendra, Lauren Shea, Sonia Skiba, Brendan Smiley, Emma Smutzer, Aimee Snyder, Jeffery Sobotka, Lisa Stulgate, Tyler Swartz, Brooke Tennent, Courtney Tietz, Emily Unterberg, Lindsey Van Dusen, Nicholas Vernald, Vanessa Verstat, Katharine Wallin, Madison Walsh, Gabriela Webb, Sophie Wiencek, Samuel Wilson, Alicia Wise, Grace Wong, Judith Woodfork

Plano: Samantha Alvarez, Grace Benson, Hugo Castro, Johann Chaidez, Yalitza Chavez, Miguel Louis De Guzman, Patrick Etheridge, Calvin Gabrillo, Jocelyn Gama, Amy Gierden, Payton Heiden, Tania Hernandez, Nichole Jacobsen, Rogue Jamrock, Hamide Kasa Jr, Cesar Lozada, Matthew Marrero, Nico Migliorini, Kevin Montenegro, Erik Nevarez, Omar Nunez, Grace Oldeen, Holly Olson, Eric Perez, Rocio Ramos, Alexander Roe, Hailey Ruhl, Bryson Schmidt, Kyle Sollinger, Giselle Urbina, Sydney West

Sandwich: Nolan Allen, Julie Baez, Jayden Baumbach, Marvin Brunoehler IV, Emily Collins, Gerrit Decker, Mary Flanagan, Daniela Garcia, Cayla Gavin, Emily Gomez, Daniel Haick, Joshua Heiman, Caleb Hester, Jenna Kail, Brianna Kelley, Gracelyn Krafft, Garrett Lambes, Braedon Landers, O’Ryan Lawlor, Hannah Limon, Kyle Lohmar, Logan Lohmar, Anna Makarczyk, Kaylah McAnally, Jessica Morsch, Jamie Novak, Tori Pahle, Nolan Reilly, Eliza Rygiewicz, Emily Vegrzyn, Ethan Weeks

Yorkville: Felicity Allgood, Adrian Alvarez, Devan Baker, Alyson Banuelos, Leia Barron, Victoria Beck, Abigail Black, Caitlin Boatman, Luke Cesich, Silvia Chavez, Abigail Colon, Nicole Corbett, David Douglas Jr, Haley Duncan, Maxwell Edman, Marybeth Einsle, Jazmin Filippi, Evan Fogelberg, Luis Gallegos, Suzanne Gillingham, Emily Glover, Lukas Haddox, Olivia Hawkins, Alexiss Hernandez-Johnson, Anna Hunter, Margaret Hunter, Ashley Ingemunson, Kyrstin Jellison, Tiffany Kinsey, Abigail Klotz, Terrance Kollmeyer, Corey Kramer, Melenie Krider, Jenna Lietz, Brayden Long, Jonathan Luytjes, Josiah Mayes, Delaney Mehochko, Ariel Mendoza, Megan Merkel, James Mirtl, Jonathan Monsma, Mia Montefusco, Matthew Moore, Emily Nanni, Matthew Page, Robert Page, Venessia Partida, Ariel Pomierski, Anastasia Prutch, Reem Qattum, Joshua Reifsteck, Hudson Rothman, Bryce Salek, Noemi Sanchez, Jaden Schutt, Krista Sipla, Bridget Starkman, Riley Stuck, Isabel Thacker, Elisabeth Thomas, Mark Torres, Teresa Wedeen, Anthony Zamora, Aaron Zedwick