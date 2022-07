Kendall County area Waubonsee students recognized on Spring 2022 Dean’s List

The Dean’s List at Waubonsee Community College celebrates excellence among students who achieve a minimum 3.5 grade-point average out of a possible 4.0 while enrolled in at least six semester credit hours. The Dean’s List honors the following students for the spring 2022 semester at the college:

Bristol: Vivian Gross, Ashleigh McCallum

Montgomery: Lex Aguilera, Hadeel Ajaj, Soad Ajaj, Yahir Andrade, Zachary Ballard, Giselle Barrios, Katelyn Beaudette, Madison Bista, Jessica Butler, Nicholas Calabrese, Chelsea Campbell, Joscelyn Carpenter, Breanna Carr, Theresa Collins, Andrew Craig, Clarita Cruz, Jordan Davis, McKenna Day, Jairo De Jesus, Daniel Delgado, Erika Diaz, Josiah Diaz, Kayla Duque, Esteban Esquivel, Fernando Esquivel, Andy Garcia, Armanni Garcia, Jennifer Garcia, Samantha Garcia, Laura Gomez, Carlos Gonzalez, Brittney Gurley, Savannah Hall, Faith Hammond, Jessica Hejl, Jorie Hernandez, Joel Johnson, Righteous Johnson, Katherine Jones, Kalista Kopchik, Benjamin Kovack, Zhenhuan Lei, Jasmine Lewis, Abrielle Little, Robert MacFadgen, Mathew Maldonado, Alexandra Marmolejo, Ashley Martin, Alea Martinez, Michelle Mata, Olivia Mattila, Morgan Meisenheimer, Elias Mondragon, Cristian Piceno, Belal Qattum, Elysia Robles, Natalie Sanchez, Jon Sivak, Ashley Stork, Candy Tena, Samuel Terry, Stefani Thompson, Izabel Valadez, Carrie Wackerlin, Reganne Webb, Daniel Zawadzki

Newark: Nathan Burns, William Davis, Evelyn Martin, Taylor Rhodes

Oswego: Sherbaz Ahmad, George Alba, Victoria Allard, Josue Arias, Erik Ayala, Adam Bala, Marissa Batitsas, Elizabeth Beamish, Isabel Benavides, Emma Beste, Lindsay Boston, Gabrielle Brockett, Kevin Brockett, Stephen Buskey II, Jajuanta Calahan, Kelsey Callahan, Helen Chase, Jack Crowe, Taylor Deist, Sean Demes, Evan Demiduk, Adam Farrow, Madison Felker, Elizabeth Garrigan, Brian Gates, Laura Gonzalez, Taylor Hamaker, Zohaib Haroon, Elizabeth Hartke, Alyssa Heriaud, Emerson Hurst, John Janssens, Sara Jarquin, Omarion Johnson, Paige Jordan, Karina Juarez, Natalie Kassab, Nabeeha Khan, Rebecca Lambert, Nicole Lavigne, Katarina Lenertz, Mario Lopez, Daniel Malatt, Steven Malatt, Lucas McCarty, Ava Miller, Shonice Millsap, Gabriela Murillo, Jenna Nevara, Tresca Ngizwe-Teta, Aidan O’Meara, Kailey Partin, Reese Pederson, Jori Peters, Elijah Pierce, Brooke Pierson, Maryam Rahman, Grace Scheffler, Angelina Schlinger, Michael Sharp, Patricia Shipp, Nathan Smykal, Etoile Theinkeu, Luke Trybek, Rebecca Underwood, Isabel Valdez, Saul Vera, Marylin Villafuerte, Abigail Vlna, Jaxon Vogel, Noah Wagner, Olivia Walko, Stanis Warpiniski, Ashley Werner, Jacob Westpfahl, LaTonya Williams, Meredith Winn, Katrina Woelke, Maureen Zywicki

Plano: Kevin Alvarez, Alexia Banks, Londen Batts, Andrew Camis, Tiffany Damery, Bryan Del Abra, Amanda Dominguez, Sarah Doumbouya, Bryce Edwards, Hayden Flodstrom, Charles Gabrillo, McKenna Galloway, Julia Gonzalez, Daniel Gramatikov, Jason Haab, Tomeisha Harding, Jacob Hayes, Molly Herbig, Victor Hernandez, Kihrsten Ihrig, Gabriela Isitt, Kathryn Light, Laura Light, Samuel McCormack, Kaylee Read, David Rivera, Damani Santana, Levi Stewart, Anette Tavares, Shain Wade

Sandwich: Savanna Anderson, Daria Andrew, Ashley Brunoehler, Emma Burnell, Daniel Ciochon, Elizabeth Davis, Sam Dawson, Kate Diaz, Erika Eberle, Tessa Garrison, Clarissa Glenn, Elizabeth Graszer, Hunter Hanegmon, Liliana Hartle, Paxton Hutson, John Kruswicki, Jamie Larson, Renee Lockman, Remi Michaud, Kyle Theurer, Aleah Tocheck, Alexandria Todd, Jaylynn Vana, Cassandra Weber

Yorkville: Joseph Bass, Alexander Bidzinski, Aimee Buck, Adam Caho, Sandra Cisneros, Ralph Cobb, Reyna Cruz, Liam Dalton, Brandon Ducoing, Caleb Fisher, Jasiah Fitzpatrick, Cory Gantenbein, Emma Grigsby, Matthew Halvax, Amber Hammond, Alissa Hankinson, Cameron Hermann, Katelynn Hourselt, Dayvion Johnson, Ryanna Johnson, Elizabeth Karales, Melanie Karales, Zachary Kaus, Nora Kelly, Brandon Kolar, Delanie Krantz, Maggie Krider, Brianne Kuczkowski, Charles Magnussen, William McKee, Julian Mendez, Dylan Middendorf, Alejandro Montalvo, Desiree Montiel, Chauncey Moore IV, Christopher Muckey, Olivia Nash, Olivia Nendick, Anabella Nuzzo, Toni Ortega, Anabela Penland, Karyzma Perez - Davila, Ethan Richardson, Michael Ripsch, Alexandria Rudis, Efrain Ruiz, Isaac Salcedo, Lauren Sannito, Chloe Saxe, Eric Schweisthal, Brenda Steinhauer, Jacob Stoedter, Estella Tejada, Demetrios Triantafillou, John Vandermyde, Mikayla Velazquez Regis, Taylor Warren, Jenna Washburn, Olivia Wiley, August Zitt II