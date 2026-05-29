Over 280 Minooka students make second semester honor roll

Minooka Community High School congratulates the following students who earned second semester honor roll for the spring of 2026. Students have attained a grade point average of 3.0-3.74 to earn honor roll and 3.75 or higher to achieve high honor roll at the end of the semester to be included. Students are listed alphabetically from 9th grade to 12th grade, with high honors listed first.
2025-2026 S2 9th High Honor Roll
Hamdi Ali, Luisa Alvarado, Hajra Amir, Paige Anderson, Bridget Armstrong, Kaylin Austin, Julianna Bain, Jason Baker-Psik, Ashley Barnes, Analia Bello, Zoey Blasing, Aleksandra Bogacz, Madelyn Boley, Christopher Bongwele, Illy Bouhlal, Jonathan Boyce, Olivia Brandolino, Alliyah Broderson, Samuel Buchanan, Kayla Buligan, Allison Bullard, Evan Bullis, Alexandra Bultema, Mila Butthajit, Ontario Caples, Cadence Carlson, Kennedy Carroll, Alison Carter, Julian Cavaliere, Cruz Caves, Mason Cebrzynski, Matthew Chaplin, Ryan Chignoli, Abigayle Chojnicki, Matthew Ciancanelli, Jackson Clark, Vincent Colabuono, Madison Condon, Liam Contreras, Olivia Contreras, Alexia Cordova, Alena Costabile, Logan Cox, Kyla Cundari, Gavin D’Amico, Colton Davis, Lilliana Day, Hayden Deacetis, Addison Dean, Taneice Dean, Gema DeChene, Julia Dela Cruz, Adelyn Delaney, Miley DeRudder, Antonio Diaz, Patrick Dondlinger, Brianna Dorman, Ellee Dudgeon, Rylan Dudley, Jillian Dykstra, Evan Eiler, Yahir Escobedo, Lillian Falkner, Owen Feltz, Isabella Ferreti-Raucci, Preston Ferry, Gianna Frana, Brayden Franson, Aubrey Frazier, Morgan Freidt, Lyam Froylan, Emma Garrett, Levi Gehris, Lana Geisler, Violet Gendeman, Jackson Gornick, Kaitlyn Govoni, Madelyn Graefen, Gianna Grey, Jordan Hale, Brady Harris, Avery Harrison, Reagan Harvey, Hope Hastings, Ethan Heap, Jackson Herbst, Abigail Hernandez, Jeremiah Hernandez, Vincent Hernandez, Evelyn Hester, Lilliana Hisey, Luke Hodapp, Augustine Igric, Ellie Jauregui, Nikola Jelenkovic, Jackson Joachim, Hailey Johnson, Parisa Juraeva, Mia Kaminski, Rebekah Kaney, Lily Keltner, Jackson Kenney, Eshan Khan, Jada Kittler, Brooke Kovar, Kylie Kozak, Kelly Krueger, Henry Kuchar, Jayne Kuchar, Brendan Kurns, Teresa Kwiatkowski, Megan Laken, Isabelle Lancor, Jackson Laska, Charley Lechelt, Bristol Lee, Kylie Lewandowski, Meja Ligeika, Logan Logothetis, Keilana Lyles, Brett Maines, Brianna Mancera, Violet Manning, Justin Mark, Caleb Marklund, Cadence Martin, Zoey Martino, Claire Mascolino, Mason McCullagh, Tyler McNeal, Broden McNichols, Meara McTighe, Cade Meckley, Leslie Medina, Lexie Minda, Drake Monson, McKenna Morley, Rory Moxley, Margaret Mravle, Katelyn Muntwyler, Colin Murdie, James Murray, Nicholas Musil, Makenna Nahs, Chase Naylor, Abigail Neveau, Claire Neyhart, Kaylee Nguyen, Renee Nolan, Elyse Noonan, Arya Novotny, Morgan Nyalka, Cailyn O’Brien, Janelle Olivas, Hunter Olson, Violet Ormins, Krista Osborne, Adrian Pantoja, Jayah Parker, Nolan Parks, Sharad Patel, Sonali Patel, Carson Paul, Yzabella Pescetto, Carter Petracek-Andersen, Elise Petrick, Evan Petrick, Cameron Pfeiffer, Benjamin Phillips, Bridget Phillips, Reagan Pickett, Elizabeth Pierce, John Pietrzyk, Ashley Pilon, Kensington Pilon, Michael Pizzo, Eleanor Porath, Robert Potenza, Andrew Prenger, Sophia Prokop, Sarah Prybell, Elijah Pucel, Gianni Ramirez, Mia Ramirez, Katherine Rangel, Benjamin Raschke, Chance Rasmussen, Austin Richardson, Samantha Richardson, Ryker Rigsby, Gavin Rogers, Mary Rogers, Gavin Romashko, Reese Rujawitz, Logan Saieg, Ella Saindon, Fatima Sanchez, Tonatiuh Sanchez, Wesley Sassenger, Emily Schultz, Alaina Scorzo, Sydney Sedorook, Jackson Sheehan, Sadie Short, Nathaniel Smith III, Greysen Smith, Emmalee Snodgrass, Maxson Sola, Liam Sontag, Genesis Stansberry, Mya Steiskal, Chase Steurer, Emilee Stevenson, Lainey Stroud, Alec Swanson, Evelyn Tallman, Ryley Tamez, David Taniacao Loudlar, Noha Tharp, Nathan Theobald, Anna Thompson, Alea Uribe, Jacob Van Eycke, Jesse Vercler, Jacob Vertin, Santiago Vieyra, Meadow Vincolisi, Luke Vogel, Landon Walker, Hunter Weiss, Ryan Werve, Keira Weydeman, Ayla Whitley, James Whittom, Alli Widlowski, Emily Winkler, Evan Wisniewski, Anthony Woloszczuk-Mrugala, Meghan Wright, Brooklynn Young, Emily Zabala.
2025-2026 S2 9th Honor Roll
Victoria Alvarado, Emma Baker, Bennett Balamut, Sophia Barnes, Blake Barrett, Angelina Battung, Carson Bayer, Finley Becker, Jeffrey Benetazzo, Brooklynn Bettega, Haddie Binns, Austin Bird, Caleb Bizzotto, Michael Bizzotto, Sydni Boe, Pyper Bomstad, Anthony Boozer, Zachary Bormet, Macey Boyd, Anthony Brandani, Bentley Brown, Trenton Brown, Ava Bucciarelli, Gia Buonauro, Grace Burian, Matthew Calderon, Pearl Cape, Ben Carli, Nicholas Carr, Colin Carroll, Hailey Carroll, Gabriel Carter, Jaslene Castillo, James Cebulski, Vincenzo Cipriani, Aidan Clauss, Brayden Coriell, Cilas Cosmano-Sevilla, Averie Crumly, Jayden Degnan, Lillia DeHoff, Tristan Deignan, Joseph Delgado, Malia DeMello, Jason Deutscher, Samuel Dezir, Payton Dolan, Nicholas Domagalski, Kevin Edgar, Cooper Eggman, Mason Feltner, Brooke Fish, Masen Forneris, Paige Forster, Brody Fox, Jackson Fraser, Taylor Fry, Haylee Gabriel, Davian Gama, Alyssa Gamblin, Jesus Garcia, Jayda Garner, Melody Garretson, Zackary Goc, Kristoffer Gomez, Rowen Gonzalez, Jaylen Gordon, Maddison Gossage, Dylan Graham, Aashari Green, Noah Gremillion, Esteban Guerrero, Audrina Habel, Gianna Hadala, Julian Hanson, Steve Haqq, Ethan Hearns, Wyatt Heidel, Jocelyn Hernandez-Jaimes, Ryleigh Hilger, Hailey Hoffrage, Bella Horstmann, Caden Hrpcha, Jonathan Isaacson, Gabriele Jasute, McKenna Jordan, Estevan Jorge, Jasmine Kaney, Magnolia Kenealy, Brycen Kezele, Briella Konrath, Jake Krakowski, Blake Larson, Avery Layne, Alexa Leal, Trenton Leathers, Brett Legner, Ethan Lehmann, Ethan Lima, Parker Lite, Luis Lomeli, Geovani Loza, Evan Manno, Carmella Mareci, Samantha Marfoe, Adah Margeson, Milo Margliano, Marcello Martinez, Mia Martinez, Hailey Masters, Lucas Maul, Liam Mcconnaughay, Aiden McGregory, Scarlett McPhillips-Newcomb, Jason McReady, Landon Meyer, Carter Michael, Ariel Miller, Ellie Miller, Emily Monroy, Gerardo Moreno, Matthew Morton, Brock Murdie, Maya Mwaba, Alexia Noe, Jack Nordsell, Susanna Novak, Hector Olivares, Ellery Olson, Arielle Ondreja, Presley Palasz, Bentley Peck, Mary Pehlke, Ella Penhale, Suzanne Penhale, Isabella Pero, Raylee Pleshar, Joshua Przespolewski, Jennifer Ragan, Jayden Ramos, Mayah Range, Abigail Retzke, Aylin Reyes, Sophia Reyes, Noah Reynolds, Morgan Ricketts, Madelyn Ringbauer, Camila Rios, Marifer Rios, Jaxson Roberts, Rollin Robison, Taylin Rochkes, Dillion Rogers, Mateo Ruiz, Lawrence Ryan, Ariana Saavedra, Evee Saindon, Julien Salas, Julissa Sanchez, Riley Schuler, Jenny Schultz, Teagan Schuman, Richard Shaeffer, Mia Siegel, Annabelle Sierra, Katelyn Simpson, Lucas Simpson, Braezlynn Skopac, Elena Soloy, Addison Specht, Milo Spreitzer, Hailey Stack, Madison Stafford, Gianna Stahurski, Alyson Stanojlovic, Delso Studer, Tessa Stutte, Tyree Summers, Ryleigh Sweeney, Vincent Szewczuk, Kalia Taylor, Kenzie Taylor, Scarlett Taylor, Ian Terrazas, Aubrey Thoms, Grady Throw, Jillian Todd, Alaina Torres, Landon Truell, Ethan Tvrdik, Trace Urban, Eva Valdez, Logan Valenzuela, Rebecca Vazquez, Lilah Warner, Kacey Weaver, Anthony West, Brayden Whitfield, Evelyn Wilson, Reece Wilson, Rose Wolf, Brody Wood, Parker Wujek, Hayden Yanko, Yurem Zarco, JiaYou Zhang.
2025-2026 S2 10th Grade High Honor Roll
Gavin Adamic, Abigail Ahlstrom, Nolan Anderson, Brandon Anicua, Alisson Atwood, Brayden Balamut, Haley Barnes, Madelyn Barnes, Caleb Bell, Nicholas Bennish, Mira Bezaire, Ariana Bibian, Kara Blasing, Isabella Branshaw, Zoe Bravo, Grace Brewer, Emersyn Brouwer, Jason Brozek, Dariusz Bryjak, Addison Byrer, Alianyz Candelaria-Crespo, Kinsley Capista, Isabella Carey, Angelina Carrizosa, Aiden Carroll, Haylie Carroll, Evelyn Cawthorne, Kaitlyn Celeski, Maleiah Chavez, Brendan Chew, Tyler Ciszek, Clark Collofello, Emma Concannon, Audrey Conquest, Jason Conteh, Elena Corsi, Jenna Craig, Ella Crombie, Nathan Danielson, Alli Daw, Maya Decker, Nora DeGroot, Cameron Dela Cruz, Nathan Desiderio, Elaina Dilworth, Sofia Dimitriu, Natalia Dimovski, Keeleigh Dobbyn, Alaina Dolezal, Henry Donley, Keegan Driscoll, Caroline Duszak, Coby Dykstra, Emma Dyxin, Linda Eid, Clara Essary, Westcott Evans, Sean Faison, Scarlett Fayman, Tea Fields, Colin Finan, Chase Fishman, McKenzie Fitzgerald, Lucas Flanagan, Keighera Fleming, Caleb Fonck, Elliot Forte, Scarlett Fox, Colton Francisco, Ashton Frederick, Eli Freeman, Caleb Gabrys, Ariana Garcia-Soto, Olivia Gaudio, Clara Getsoian, Lena Goeschelbauer, Alexandria Gonzalez, Emily Govoni, Sara Grasley, Gianna Hahn, Franek Hajnos, Sophia Harper, Gianna Harrison, Drake Hartwell, Madylyn Hawker, Brody Hedberg, Quinn Hetzel, Cooper Hill, Evie Hisey, Scarlett Hoefferle, Ethan Homerding, Gavin Hubbard, Nicholas Hudoba, Taylor Huguelet, Aiden Hult, Aubrey Hummel, Brooklyn Hunter, Kiersten Jaskowiak, Olivia Jiovanazzo, Charlotte Johannessen, Michael John, Aubrey Johnson, Gianna Johnson, Lacey Johnson, Madison Johnson, Kyle Johnston, Carolina Jorge, Julius Juarez, Abigail Jungles, Emilio Jusino, Jackson Kanara, Keaton Kapellas, Liam Kaplan, Madelyn Karstensen, Olivia Kedzierski, Melina Kenealy, Ella Kennedy, Samuel Kies, Christian Knutsen, Sophie Koerner, Jakob Koppers, Seth Koranda, Raegan Krajack, Sophia Krause, Kayla Krevis, Savannah Kujak, Ethan Kunkle, Samantha Lauer, Brooklynn Leathers, Graham Lee, Brooklyn Lehner, Brynn Letko, Jackson Locke, Quinn Locke, Kevin Looney, Daniela Lopez, Justin Lopina, Alyssa Lorenz, Nicolette Macias, Mia Maffeo, Yanelli Magana, Andres Manjarrez, Margaret Marino, Alejandro Martinez, Makayla Martinez, Malayna Martinez, Natalie Martinez, Mia McCammon, Justice McClain, Penelope McCollom, Jayla McDarment, Kara McGinnis, Michael Mcintyre, Taylor McLaughlin, Paige McLawhorn, Grace Miller, Priyanka Mondesir, Dorian Mordan, Ailyn Morgan, Landon Mortensen, Angelo Munoz, Theodore Murawski, Calista Nebel, Derek Nestorowicz, Faye Novinski, Eric Null, Senam Nyonyoh, Viviana Obregon, Emma Odegaard, Pryce Olson, Avery Oppermann, George Orenic, Ximena Ostreko, Ada Ott, Jade Palmateer, Alexander Pappageorge, Lillian Pappageorge, Tithi Patel, Emily Patla, Brody Paul, Jacob Pecka, Arabella Pehlke, Mason Pens, Quinn Peppmuller, Olivia Perez, Colton Persha, Alexa Peterson, Allison Pilon, Allison Pineda, Alexa Platt, Johnathan Potenza, Brooklyn Pounovich, Nakul Praveen Nair, Evan Preboy, Derek Przybyla, Austin Purcell, Alexia Ramirez, Kaylynn Ramirez, Allison Rasmussen, Mason Raspolich, Jillian Rayola, Lindsey Reece, Hailey Remington, Ryan Resar, Izak Richmond, Jennileen Rios, Jesse Rios, Emersyn Roberts, McKayla Robinson, Cecelia Rockrohr, Charlotte Rockrohr, Adriana Rodriguez, Hailee Rodriguez, Logan Rodriguez, Malia Rogers, Abigail Rohrbach, Rafael Rosales, Andrea Samek, Alexis Seneker, Lauren Sepulveda, Avery Skoglund, Jadin Skoniecke, Morgan Skwarczynski, Ruby Smith, Makaila Sobhi, Landon Sopkin, Leah Spelde, Ryann Spivey, Brooke Stanojlovic, Colton Stevenson, Gavin Stieg, Robert Stoedter II, Allisyn Stone, Scarlett Stupak, Lauren Surges, Mallory Sweeney, Gage Taylor, Thomas Tellor, Kayden Thomasson, Alayna Thompson, Addison Veleker, Aby Ventsias, Jacob Von Holten, Taylor Walker, Payton Warren, Sadie Webb, Lela Wehrle, Mya Yakich, Thomas Zbranek, Carter Zemaitis, McKenna Zurek.
2025-2026 S2 10th Grade Honor Roll
Leyden Aagesen, Zakaria Abdelhadi, Matteo Andrade, Dominic Ardaugh, Maliyah Arnold, Noah Austin, Noah Austin, Brycen Babecki, Florian Baftiri, Kyleigh Bailey-Hooper, Jace Becker, Madison Behnke, Anthony Belmont, Noah Belt, Kailey Bermingham, Mason Berscheid, Drew Betts, Ian Bielanski, Hannah Billquist, Nolan Blair, Tegan Bleuer, Riley Boyer, Connor Brandani, Michael Broderson, Kathryn Brown, Orianna Brucks, Jaylen Burgos, Diego Caldera, Gianna Caldwell, Emma Callham, Benjamin Carey, Danella Carrera, David Castro, Andrew Ceko, Gianna Choate, Sailor Cobb, Alexander Collins, Kaiden Collins-Davis, Luke Congoran, Emma Connolly, Emilia Contreras, Makenna Cronin, Kylah Cronk, Lola Crowther, Alfred Dagon, Armani Davenport, Blake Davis, Emily Davisson, Madison Deaton, Evan Devereux, Elijah Dolbee, Isabelle Dumstorf, Logan Dzak, Grady Eales, Cora Evans, Caleb Fitzgerald, Anna Garbrecht, Dominick Garcia, Cooper Gardner, Olivia Garland, Avery Gladkowski, Lucinda Goddard, Gavin Gold, Malena Gordin Blanco, Rylie Gottschild, Jakob Grant, Jameson Groark, Gianna Gura, Dragos Gusanu, Logan Gutierrez, Victor Guzman, Bennett Hackney, Trevor Hebert, Isabella Hedberg, Sarah Heimer, Emma Hone, Lucas Houlihan, Cameron Hromadka, Cameron Hughes, Addison Hulbert, Sophia Husa, Jessica Ingram, Christopher Jarmusz, Joshua Jimoh, Emily Johnson, Payton Johnson, Wrigley-Grace Johnson, Kendall Johnston, Mia Joutras, Giada Juritza, Hayden Kapanowski, Kayleigh Kennedy, Ashanti Kesse, Rayanna Khairallah, Arhaan Khan, Raegan Kies, Madelyn Kilgore, Khloe Kinzler, Levi Klein, Gianna Klicpera, Josiah Knowles, Caleb Kokal, Andrew Koons, Wyatt Kopecky, Brooklyn Kozlowski, McKinley Kren, Sullivan Lipscomb, Nicole Loehman, Gavin Lyons, Jackson Maas, Alvaro Magana Jr, Drake Marco, James Markham, Kendall Martin, Michaela Martinez, Hazel Martinez-Filak, Jacob Martino, Dilynn Marwitz, Emilee Mattison, Ethan McClain, Isla McDaniel, Gavin McHugh, Devlyn Miravete, Paige Mitchell, Annabelle Morris, Carter Morris, Mason Morrison, Natalie Mrozek, Nicholas Munoz, Jillian Mutz, Savannah Mwaba, Kaylum Myers, Amirah Naaz, Noah Naser, Brock Nasra, Alexander Nieto, Braylin Nodine, Lukas Nowak, Kooper Nurczyk, Maddison Nurczyk, Craig OHalloran, Miguel Ortega, Peyton Pantazes, Isabella Papandria, Audrey Parfet, Alexander Parrack, Elijah Pedraza, Anthony Pens, Roxana Perez, Savannah Pershall, David Pratt, Julian Pulido, Ginger Ralls, Joselyn Ramirez, James Reed, Reagan Reed, Erick Reyes, Ashley Ringelsten, Evan Roemer, Evan Rogina, Emely Roldan, Basilio Rosales, Juan Rosales, Kyla Ross, Lillian Rouskey, Alexandria Samuilis, Michael Sanchez, Jack Schramm, Vincenzo Schrementi, Oscar Schubert, Alexis Schuman, Ty Scott, Jacob Scranton, Rahim Shahid, Makenzie Shaw, Faith Sieloff, Jernee Simmons, McKenna Sirek, Payton Sirek, Peyton Smith, Brody Stephenson, Alyssa Stroening, Shae Stuchly, Dylan Sutter, Violet Talley, Nicholas Tapia, Sadie Throw, Emily Timm, Ellie Traynor, Kylie Vega, Parker Waddell, Livia Warcholek, Serenity Washington, Henry Watkins, Alayna Weydeman, Luxx Whillock, Isabel White, Melody Williams, Mason Willis, Owen Wilson, Zoe Wilson, Joshua Witcofski, Hayden Wojowski, Noah Wolfe, Alexander Workman, Jackson Wyer, Zeena Zamora, Gavin Ziech, Nathan Zybak.
2025-2026 S2 11th Grade High Honor Roll
Xaidrien Adams, Princess Lyna Aidoo, Princess Lynette Aidoo, Emma Anderson, Jack Arnold, Dana Arreola, Sophia Bailey, Jacob Baker, Andrew Bankovic, Payton Barnes, Aidan Beaird, Joseph Beitler, Alvaro Bello, Maleah Belton, Vanessa Berumen, Aubrey Bird, Ava Blumhardt, Alayna Boe, Cayle Bomstad, MaryAnn Bonnes, Ava Brady, Aidan Brenn, Olivia Briick, Alexia Bukala, Quinn Bumgarner, David Burkhead, Jordi Caballero, Vincent Caliendo, Alexis Cantu, McKenzie Carey, Tyler Carli, Ava Carlson, Sarah Casey, Jerzie Caves, Lacey Chada, Joseph Chiappini, Oliver Churnovic, Gabriel Ciesielski, Brianna Cintora, Samantha Ciszek, Benjamin Clark, Lena Conroy, Connor Coons, Benjamin Corcoran, Emilia Costabile, Isabella Costabile, Delaney Coyne, Amanda Cronin, Alanna Cruz, Christa Cundari, Jaedyn D’Amico, Brooke Daurer, Hannah Davis, Logan Davis, Layla DeHoff, Natalie DeJesus, William Dettmann, Jonathan Dezir, Kaylee Dominguez, Francesca Doyle, Savannah DuBois, William Dykstra, Tyler Ebel, Olivia Edson, Meryem Erbas, Chase Erickson, Cassondra Eyer, Edward Fabrizio, Oliver Feltz, Callyn Ferencak, Joseph Ferreti-Raucci, Hannah Finkelstein, Tyler Firlit, Lilliana Flores, Kaitlyn Formenti, Jasmine Frazier, Trey Frederick, Ashlyn Freeman, Jazlyn Freeman, Tesla Garcia, Samantha Geers, Ivy Genens, Ethan Gonzalez, Riley Gorak, George Grey, Abby Gue, Alexandria Guerrero, Ethan Guzy, Connor Hamilton, Brooklynn Hedberg, Kylie Hendrickson, Mia Hinrichs, Kayla Hoffrage, Liam Holford, Jenna Hu, Jianna Ibarra, Claire Ihde, Aidan Jacques, Audrey Ja, Gavin Janeczek, Nathan Janulis, Vincent Jarmusz, Brenna Jarzyna, Mila Jelenkovic, Victoria Jesionowski, Matthew Jimmerson, Paige Joachim, Connor Johnson, Tyler Johnson, Tristan Jones, Daisah Kaney, Rachel Kaney, Bleriana Kasa, Farie Kasa, Addison Kendall, Carter Kenney, Lillian Keyser, Jordan King, Leah Kleckauskas, Felicity Koehler, Olivia Krakar, Chelsea Kurns, Mason Kwait, Myles Langston, Jaxson Leach, Sydney Leipart, Mackenzie Lenahan, Robert Lightner, Bennett Lindstrom, Ayden Loucks, Mia Macak, Alexandra Macias, Logan Mackin, Alyssa Mahoney, Noah Malone, Rylie Manning, Hayden Mannon, Edgar Manzo, Michael Marchiniak, Brayden Marino, Cashton Marlow, Charlotte Matejka, Mckena Mauk, Lily Mayer, Brooke McAleer, Courtney McCarthy, Carlee McGee, Maria McIlheran, Morgan McKenna, Kayleigh McMaster, Vivianne Meade, Audrey Medina, Sophie Messer, Kaden Meyer, Juliet Michalesko, Lydia Michalesko, Abigail Minch, Isabella Mireles, Claire Monreal, Serenity Morris, Zoe Moxley, Emery Murawski, Brea Murphy, Ava Nahs, Natalie Nahs, Mia Narducci, Leah Nelson, Brian Ngong, Natalie Nolan, Gillian Novotny, Allison Odegaard, Rilyn OHern, Lucas Olsen, Joylyn Opare-Ameyaw, Adam Oswald, Bradley Overpeck, Javier Paz, Madelyn Peiffer, Adelynn Pena, Ariana Perez, Giselle Perez-Salgado, Madelyn Peters, Aubrey Phad, Vincent Pizzo, Tyler Pochordo, Hayden Rapp, Emily Rasmussen, Camden Rath, Tyler Remmie, Julia Remus, Ava Rockrohr, Anabelen Rodriguez, Sarah Rogowski, Brendan Rohr, Dakota Rowe, Keira Rucka, Omar Salazar, Jaden Scacco, Molly Schramm, Nora Seeman, Avery Selk, Trinity Shelby, Macy Short, William Simpson, Nolan Skedel, Mya Sliva, Grace Smith, Maddux Smith, Presley Smith, Sydney Soliman, Addison Sontag, Hunter Stallings, Zoe Stancampiano, Kailey Stange, Sophia Strong, Peyton Stukel, Audrey Stupak, Brooke Sutherland, Sydney Tamez, Jaxson Termanas, Samuel Thomas, Mikayla Tomczyk, Cayson Traxler, Alessandra Valentin, Joshua Vargas, Valeria Vargas, Ava Ventsias, Emily Vertin, Mason Vogt, Vincent Wagner, Brianna Walsh, Rylan Walsh, Courtney Walter, Lindsey Warren, Remington Wenzel, Hudson Westlake, Julian Witt.
2025-2026 S2 11th Grade Honor Roll
Drake Adams, Joseph Aguilar, Jackson Airola, Brooke Alamprese, Emilia Alegria, Tyler Allen, Hayden Anderson, Tristen Andreas, Adelai Archer, Cloee Aune, Alaina Austin, Nathan Austin, Abram Avina, Cain Baade, Daegan Barten, Laylah Basler, Emma Bedinger, Luciana Belmont, Tyler Beverly, Hunter Biederman, Michael Bielman, Lillian Bishop, Emma Bozinovich, Tristin Branning, Nehemiah Brown, Payton Budge, Brandon Burke, Natalie Burkett, Camila Bustos, Dylan Calleros, Stephanie Canty, Olivia Carr, Eli Carter, Naya Carter, Tayber Chally, Caitlyn Ciesla, Charlie Cleary, Evan Coronado, Autumn Crescenti, Nicholas Cullen, Landon Currie, Mohammed Dastgir, Aspen Daurer, Arianne Davila, Miah Davis, Brennan Deering, Hallie DeFisher, Alaina Derrico, Nathan DiCosola, Amina Diggs, Dominic DiLorenzo, Thomas Dowda, Michael Driscoll, Michael Dwyer, McKenzie Enright, Senay Erbas, Giovanni Esparza, Melissa Esparza, Alexander Esquivel, Hailey Evans, Grayor Feeney, Alyson Felix-Garcia, Matthew Fiday, Mika Fiedler, Vincent Figliulo, Nathaly Flores, Shea Freckelton, Aaron Freidt, Dominick Gerovac, Fiona Gerrity, Isabella Gidzinski, Esabella Gonzalez, Benjamin Goss, Karli Gossen, Emma Grant, Kyle Green, Reed Gummerson, Tred Gunderson, Aiden Gutierrez, Cameron Hairald, Hytham Hamdan, Juriah Harlan, Rylan Hartnett, Zaylon Harvey, Aaliyah Henningsen, Erick Hernandez, Tania Hernandez-Jaimes, Abigail Herzog, Nora Holzer, Jahki Hopkins, Casey Janicki, Kailey Jefferson, Evan Jenks, Arianna Johnson, Carmin Jones, Olivia Kasmer, Alexander Katzel, Vincent Katzel, Eveline Kessler, Lauren Klimchak, Chace Krier, Bailey Krippel, Abigail Lara, Logan Lewandowski, Camila Lopez, Zayda Lopez, Madison Lowell, Isabelle Lowing, Alexis Lugo, Ryan Lukasik, Maddox Lundeen, Devonte Lyles, Bryce Lyons, Ashlynn Malcer, Toby Mareno, Nicole Mariscal, Brayden Martin, Ariana Martinez, Carter Matejka, Victoria McAleer, Madelyn Mccabe, Thomas McClimon, Kaylee McGowan, Reagan McReynolds, Erin Meadows, Thomas Mendoza, Alexander Mendygral, Enzo Messineo, Grace Metke, Arlet Mexica Felix, Aiden Miller, Loghan Miller, Chloe Miner, Grace Minett, Jack Mitchell, Jose Monroy, Ronan Monson, Johnathan Mormann, Kelsey Moulesong, Isabel Munoz, John Murdie, Jayden Muschkat, Abigail Narducci, Lucas Narducci, Dillon Niner, Marian Nordsell, Teagan Nurczyk, Conor O’Brien, Caylee O’Keefe, Molly Olkiewicz, Mason Oostema, Joy Opare-Ameyaw, Jocelyn Ortiz, Gage Osborne, Christopher Papolio, Jareq Parker, Karlyn Paschke, Ethan Petty, Benjamin Pierce, Caylee Placko, Caroline Polito, Isabella Ponce, Howard Porath, Conor Powers, Braydon Price, Samuel Pritchard, Christina Prokopis, Marissa Puracchio, Jessica Ragan, Carlee Rausa, James Rayhorn, Joshua Reece, Payton Reif, Jayden Reyes, Justin Rivera, Bennett Robinson, Zander Robison, Kyle Rodak, Max Rodeghero, Kimora Rodely, Marely Rodriguez, Noah Rogers, Cristian Ross, Benjamin Rouskey, Makayla Rutkoski, Joseph Rutz, Ashley Ruvalcaba, Garrett Ryle, Zuzanna Sadelska, Mark Julius Sagun, Liana Salas, Naomi Salgado, Kelsey Sandin, Madeline Schiro, Makynley Schneider, Alyanna Schubert, Devin Schultz, Thomas Schultz, Lucas Seabolt, MacKenzie Shepherd, Gabriella Sherman, Gavin Sifuentes, Daniel Silzer, Jeremy Simmons, William Smith, Morgan Socha, William Stadler, Victoria Steg, Piper Sullivan, Gyllian Sweeney, Madelyn Sweis, Anna Tanka, Ahtziry Terrazas, Allison Thoms, Maddux Tindal, Ceaser Tomlinson, Athena Torrez, Julian Trejo, Anthony Trevino, Nathaniel Tuton, Nathan Underhill, Gibson Urban, Nora Valentin, Sophia Vallejo, Caitlin VanAcker, Cristian Vargas, Autumn Vaughn, Alison Vera, Ethan Vescovi, Sofia Voight, Jaxson Waddell, Charles Walton, Brendan Webb, Matthew Weil, Dylan Weiss, Matthew Whalen, Braedyn Wietting, Colin Zbacnik.
2025-2026 S2 12th Grade High Honor Roll
Mikolaj Adamczyk, Madelyn Allison, Amina Amir, Leilani Arnold, Cole Arvanis, Sofia Avila, Eli Battaglia, Katie Bautista, Nicholas Behnke, Jonathon Berscheid, Emma Best, Trent Bezaire, Jayla Blount, Kathryn Boe, Abigail Borjon, Benjamin Bormet, Cooper Bowman, Olivia Boyd, Gavin Brandani, Amelia Bryjak, William Buchanan, Jacob Buczko, Addison Cailteux, Andrew Calderon, Candice Cameron, Madeline Carlisle, Brayden Carlson, Averie Carlyle, Addison Ceko, Natalie Ciancanelli, Samantha Cimarolli, Nicolas Cimino, Audrey Clower, Kameron Cole, Atreyu Collins-Davis, Michael Collofello, Ethan Conquest, Adam Cook, Jase Cook, Holli Coughlen, Olivia Coyne, Ava Crites, Re’Niyah Cunningham, Benjamin Cyrkiel, Addison Davis, Katelyn Davis, John Deavers, Peighton DeGraaf, Liliana Delgado, Mercedes Delgado, Ryan DeLuca, Ethan Denton, Charlee Desiderio, Allison Devereux, Peyton Devine, Alla Dobrovolska, Alexia Dolezal, Lydia Dondlinger, Sarah Doyle, Colbie Dudson, Jason Duy, Lilla Eid, Amani Elateeq, Therese Escano, Lucas Eskra, Brianna Espinoza, Wesley Evans, Meridith Fair, Irelyn Farrell, Colton Fitzgerald, Alexa Flores, Alexander Foster, Alexandra Foster, Leslie Franco Gomez, James Franson, Aricia Froylan, Madeline Fry, Kevon Gamblin, Zachary Ganster, Blake Garbin, Cameron Garcia, Efrain Garcia, Anthony Garifo, Keziah Gaston, Zoey Gawthorp, Eden Goddard, Loren Goldstein, Madison Govoni, Nicole Goyette, Abigale Grganto, Lacey Grozik, Aidan Gubbins, Chelsea Gutierrez, Macie Hadala, Erin Hagstrom, Brayden Hairald, Jaelle Hamilton, Madison Havican, Elias Heabel, Lucas Heap, Callie Hefner, Kayla Henry, Daniela Hernandez-Jaimes, Mason Hock, Luke Hoge, Ryan Hoge, Kyah Homerding, Jack Hopman, Branden Hott-Serrano, Maya Hubbard, Bryan Huerta, Charles Jacobs, Morgan Jantolak, Eric Jeziorczak, Noa Johnson, Amaya Josey, Chloe Juskiewicz, Allison Kagay, Miles Kantorski, Kameron Kapellas, Ryan Keener, Sianna Kessler, Cody King, Madelyn Kiper, Andrew Kittler, Carter Klein, Preston Klug, Benjamin Knowles, Ava Knutsen, Margaret Kolpak, Ethan Koranda, Alanna Koukas, Adam Kueltzo, Olayemi Kupoluyi, Samantha Kuziel, Maya Kycior, Kaiden Lambert, Aiden LaMont, Jocelyn Leon, Joel Lopez, Nicholas Lowing, Nolan Lowry, Zeke Madding, Matthew Maffeo, Ethan Mahoney, Ella Mailhiot, Julia Mailhiot, Sean Malloy, Grace Mangun, Edie Mareci, Emma Marino, Logan Markee, Aimee Marklund, Jaime Martinez, Niko Martinez, Andrew Maxfield, Aaron Maxwell, Maddie McBride, Olivia McGraw, Gavin McReynolds, Adelina Memedoska, Ecrin Memis, Lauren Mick, Blake Middleton, Savannah Miller, Todd Miller, Jackson Miranda, Marilyn Mondragon, Dante Mordan, Emma Morton, Alayna Mravle, Cadence Murphy, Robert Murphy, Morgan Nash, Clara Novak, Alexander Null, Jackson Page, Madison Pappageorge, Manya Patel, Abigail Patterson, Alyssa Pena, Barrett Pennington, Christine Perez, Matthew Persha, Buchanan Petrovic, Max Phillips-Mantia, Isabella Pitcher, Hunter Poe, Brayden Poort, John Press, Lillianne Prokop, Laney Przybyla, Payton Psinas, Ryan Pucel, Avery Reda, Sophia Reda, Brynna Rigsby, Brian Rodely, Ezra Rodriguez, Felipe Rodriguez, Christian Roemer, Edgar Ruiz, Elsie Ruiz, Lesly Saavedra, Hailey Saenz, Nina Salkeld, Dulce Sanchez, Jasmine Sanchez, Isabel Sanchez-Lyons, Kendal Sangiacomo, Nathan Schalk, Giada Schrementi, Matthew Sergeant, Hailey Silverman, Paige Skwarczynski, Adin Slavik, Elijah Slavik, Marie Smith, Jayden Sola, Morgan Sossong, Aron Souvannasot, Faith Spelde, Abigail Stafford, Summer Starks, Addison Stehlik, Kylie Steiner, Kara Stoedter, Justin Stone, Leah Stonitsch, Jaxon Strum, Wyatt Stupak, Parker Sukley, Lincoln Sullivan, Seth Sumis, Yangshiqi Sun, Natalie Sweeney, Kendall Thomas, Alexandra Tomlinson, Xander Tornow Coral, Madison Torres, Nathan Torres, Elise Troyner, Stephanie Ulm, Abigail Underhill, Wendy Valdivia, Melanie Vargas, Zachary Vega, Nelah Vertin, Samuel Von Holten, Kennedy Walker, Ethan Walsh, Reanna Wells, Brooke Wikoff, Emerson Wilhelm, Guenevere Winters, Zachary Witcofski, Lorelei Wojewoda, Madison Zabala, Adriana Zid.
2025-2026 S2 12th Grade Honor Roll
Joseph Adamic, Delaney Adams, Muhammad Al-Hinnawi, Emma Ambriz, Rozlynn Arias, Andrew Aspan, Jaxon Banner, Tristin Barrios, Sierra Beers, Pierce Behnke, Haley Belousek, Dylan Biederman, Ella Binzen, Elias Bittermann, Mia Borracci, Hayden Bowman, Thomas Bradtke, Riley Brandani, Jacob Brochu, Jason Brown, Kamryn Bucciarelli, Kate Buligan, Breeze Buonicore, Alexis Burcenski, Blake Burnett, Marcel Butryn, Devin Buzzelli, Santino Capodice, Dominic Carrico, Aubrey Carter, Zane Caves, Sabina Charlebois, Eli Chavez, Addyson Cimino, Eliana Cipriani, Anthony Ciro, Chase Cissell, Thomas Clarke, Aiden Collins, Cole Collins, Cristiano Contreras, Cayden Cook, Gia Cox, Justin Crompton, Addisonn Crumly, Eric Dahl, Elliott Dahlberg, Mallory Davis, Jocelyn Delaney, Allyssa Dewitt, Chase Dobczyk, Anastasia Dominici, Madelyne Dostall, Malachi Downs, Ella Dragisic, Ahnika Dudley, Parker Dyxin, Jack Egan, Karina Exstrom, Payton Farrar, Isabella Fasano, Jacob Fink, Abigail Fish, Alexander Fisher, Kooper Fisher, Martin Flynn, Miles Forster, Eli Freeman, Zachary Freund, MyKenzie Fronek, Bryce Fuhrman, Ashley Fuse, Delaney Gallegos, Alexis Gamino, Julian Garcia, Sophia Garcia, Michael Garza, Claire Gatorano, Eric Giles, Aiden Glidic, Makayla Goelz, Iliana Gonzales, Nathan Gonzalez, Sophia Gonzalez, Julia Gura, Khloe Gurnitz, Syed Hamid, Padraig Harrington, Rhett Harris, Noah Harrison, Coye Hefner, John Heimer, Leonardo Hernandez, Emma Hill, Julia Hoffman, Jordyn Hopkins, Sincere Hopkins, Katherine Horvat, Lydia Howard, Emily Hucksold, Sadie Huels, Stephen Huffman, Luke Ingmanson, Payton Isaacson, Noah James, Amelia Jendro, Quinn Johannessen, Broden Johnson, Kayla Johnson, Lillian Johnson, Ava Kelly, Katherine Kelly, Addison Kerley, Brooklyn King, Andersen Klemme, Olivia Kohl, Nicholas Koren, Brady Kozlowski, Rebecca Kucera, Colin Kuchay, Lukas Kwiatkowski, Alexa Lakota, Ivan Le, Jayden Ledesma, Brooke Lekki, Amelia Lemberg, Sean Lewis, Trey Lindley-Nelson, Hailey Lipke, Kacie Long, Sofia Loustaunau, Mason Lynch, Jayden Mahomes, Sebastian Mancera, Mikhaela Mangabhai, Madden Manthey, Gavin Marco, Tyler Martin, Adam Martinez, Karla Martinez, Nathan Martinez, Evan Mattison, Breleigh Mauk, Madelyne McCabe, Sean McCammon, Amayia McCants, Alexander McClain, Ruby McCowan, Rylan McFadden, James McKirdie, Brody McManus, James Mendez, Aiden Mendoza, Danielle Meyer, Skylar Mikulec, Austin Miller, Carson Miller, Tyler Minda, Riley Mitchell, Aileen Montesinos, Kaitlyn Morin, McKenna Murphy, Damian Nestorowicz, Julia Nguyen, Peyton Nuccio, Sophia Nuccio, Marlee Nugent, Chase Nurczyk, Sophia Oberding, Maria Jose Ojeda Vanega, Paisley Olson, Anjolaoluwa Omowole, Juliana Ordonez, Abbygail Ortiz, Gabriella Ortiz, Luke Page, Haylie Palmer, Grant Pavey, Joseph Pench, Ava Perkins, Nathan Pescetto, Briana Pierce, Mason Pilon, Morgan Prosise, Kyle Rauen, Cameron Regas, Alexis Rein, Mackenzie Rex, Benjamin Reyes, Ela Reyhanoglu, Ella Riggs, Benjamin Rittof, Alveto Rivera, Ulyses Rocha, Gabrielle Roddy, Alejandra Rodriguez, Elie Rodriguez, Lua Rodriguez, Andrew Roemer, Brayden Roemer, Ava Rogina, Madison Rouse, Carter Rouskey, Camden Rujawitz, Cael Rush, Olivia Salazar, Sean Sample, Evan Schenck, Andrew Schill, Jordan Schultz, Grant Schumacher, Erika Schumpert, Ryan Scott, Evan Sherrick, Sydney Sleyko, Braden Smith, Logan Sopkin, Destiny Stanciel, Rowan Stengel, Dean Sterba, Natalie Stuart, Andrew Szambelan, Lyndsey Taggart, Sophia Tapia, Keagan Taylor, Melinda Torres, Anya Trejo Diaz, Alena Tucker, Emily Valdes, Saul Vargas, Landon Vasilescu, Evelyn Vazquez, Vincent Vega, Gianna Velarde, Mya Velarde, Lydia Wajda, Alexia Ward, Logan Warner, Addisyn Warren, Leah Warren, Lexie Wenckowski, Katlyn Wendell, Noah Wisniewski, Nicole Wolfe, Lucas Wolski, Thomas Yancey, Luis Yanez, XinYan Zhang, Elizabeth Zuleger, Colin Zwolinski.