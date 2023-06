Sandwich High School announces second semester honor rolls

Sandwich High School has announced the students who have made the honor roll and high honor roll for the second semester of the 2022-23 school year.

High honor roll (4.0 grade-point average or higher)

Freshmen: Charles Behringer, Allanah Clancy, Kayden Corneils, Diego Diaz, Bailey Frieders, Shayla Green, Hailey Halmagyi, Makenzie Hemmingsen, Sofia Hernandez, Chole Julien, Rachel Kraber, Trinity Kujawski, Alyssa LeaTrea, Zamelie Lesko, Haylee Lilliebridge, Saige Markou, Logan McManis, Nicholas Michalek, Lillian Page, Sophia Piedra, Mandrake Robles III, Carina Swanson, Sadie Wallis, Sundara Weber, Jayden Wedra.

Sophomores: Jyff Baran, Owen Bourke, Aubrey Cyr, Payton DeWitt, Raegan Fischer, Jackson Heilemeier, Keegan Herren, Sofia Hill, Marc Kassing III, Hunter Krueger, Jazmyn Kubas, Erin Lissman, Lillian Mitchell, Jasmine Nagy, Colten Oakes, Joanna Rivera, Joshua Schaefers, Hannah Treptow, Charlotte Wortman.

Juniors: Emily Beltran, Emily Bonneau, Ashley Cassie, Max Cryer, Courtney Dettmar, Sabrina DeWitt, Mason Hanegmon, Ashley Hintz, Miya Klossing, Jessica Kruswicki, William Lappe, Tyler Lissman, Joseph Mast, Julia Meyers, Isaac Ortega, Mallory Penn, Aidan Salazar, Ashlyn Strenz, Emma White.

Seniors: Cora Adams, Luis Baez, Delila Baker, Alyssa Broce, Hailey Erickson, Hannah Fish, Amy Fraire, Paige Franklin, Logan Frantzen, Lily Geltz, Cadence Goldstein, Kaylin Herren, Madelynn Hill, Owen Kujawski, Cerelia Lesko, Wyatt Miller, Brooklyn Misener, Jodi Pahle, Cody Peterson, Daniel Reedy, Alexis Sexton, Breanna Sexton, Dalton Sherman, Elijah Somlock, Alana Stahl, Georgia Vehe, Cole Woodworth, Dylan, Young, Bailee Zimmerman.

Honor roll (3.2-3.99 GPA)

Freshmen: Ann-Marie Aden, Jeffery Ashley, Braden Ballard, Teague Banike, Mikayla Brain, Kaden Clevenger, Alexander Cruz, Paige Danner, Riley Dillenburg, Ruby Ferguson, Abigail Fish, Ava Frieders, Hailey Gauer, Kolter Hardekopf, Karlee Henkins, Aubrianna Hill, Gavin Hinckley, Logan Hockings, Dylan Johnson, Kai Kern, Fiona Legge, Ayden Lipsey, Nolan Minard, Anthony Munoz, Nolan Oros, Autumn Owens, Alan Parkison, Scarlett Paul, Grace Pearson, Ava Pruski, Luis Quinones, Jazmin Rios, Hunter Robbins, Jonathan Rocha, Ayden Russell, Clara Schiradelly, Griffin Somlock, Addison Sondgeroth, Kaitlyn Stryszyk, Emily Urbanski, Alanis Vega, Victoria Walsh, Aeden Wortman, Lily Young.

Sophomores: Grace Anderson, Alejandro Anguiano, Jordan Bauer, Charles Beach, Devon Blanchard, Samuel Calderon II, Ava Casey, Jacob Clevenger, Luisfernando Colin, Jasmine Cruz, Hannah Decker, Payton Frieders, McKayla Gatenby, Skyler Gerencir, Caroline Gomes, Evan Groat, Kaylie Higgins, Nathan Hill, Joanna Hinckley, Kamden Jungkans, Douglas Kreinbrink, Payten Kuntz, Alyssa Patino, Peter Popp, LilyAnn Richardson, Nicolette Romano, Natalie Romo, Rachel Rupp, Arbenita Rushani, Nigel Sajulan, Emily Sanchez, Mckenzie Schindler, Maya Sommers, Daniel Sparti, Alyssa Stacks, Savanna Strawn, Aleece Subat, Denim Tuymer, Marilyn Villa, Joseph Wengren, Logan Wortman, Stefanie Zeffield.

Juniors: Jillian Ashley, Yahaira Casas, Brodie Case, Xander Clark, Liannah Considine, Miles Corder, Peyton Dudzik, Callie Ferrario, Beatrice Floyd, Giovanni Forty, Johanna Freemon, Uziel Galvan, Ryleigh Gerali, Hailey Greer, Ava Groat, Kayla Hill, Angelina Jahr, Zechariah Karunakaran, Lucas Krystozek, Noah Laszewski, Ariana Lleshi, Paxon Maple, Morgan Michels, Brandon Moore, Rex Novak, Harland Perry, Leyton Purdue, Lexie Randa, Genna Rerucha, Alize Sanchez, Mikayla Schiradelly, Emmalee Seward, Alexis Sinetos, Savannah Skillin, Shaun Smith, Sy Smith, Emma Sparks, Marissa Starsiak, Lucinda Subat, Haydie Thrush, Jocelyn Vasquez.

Seniors: Cooper Akin, Claire Allen, Clara Arreola, Nathan Barbey, Dayton Beatty, Emily Beckwith, Jimena Benitez, Nicholas Carlson, Leah Casey, Bryce Decker, Amber Elder, Ronald Frasher, Zachariah Gatenby, Jake Goldstein, Melody Goldstein, Hailey Hoffmann, Myles James, Jesse Kasper, Beau Keeton, Cheyenne Kinser, Katherine Kreinbrink, Ewan Krisch, Skylar McGuane, Yanitza Morquecho, Brennen Nelson, Hannah O Neill, Hunter Pavia, Cole Peterson, Angel Ramirez, Gael Rodriquez, Aleksandra Savage, Eliza Schiradelly, Joseph Shafer, Owen Sheley, Amanda Skinner, Douglas Taxis, Daniel Thomas, Jaedon Thompson, Michael Toth, Luke Tresp, Noah Troyer, Zachary Williams, Garrett Wills.