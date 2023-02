Kendall County area Waubonsee students recognized on Fall 2022 Dean’s List

The Dean’s List at Waubonsee Community College celebrates excellence among students who achieve a minimum 3.5 grade-point average out of a possible 4.0 while enrolled in at least six semester credit hours. The dean’s list honors the following local students for the fall 2022 semester at the college:

Bristol: Nicholas Hinderer

Montgomery: Soad Ajaj, Bailey Alvarado, Aydia Aniszewski, Ademir Aviles, Katelyn Beaudette, Brody Brant, Alma Briones, Collin Bryant, Emilio Cadena, Breanna Carr, Jordan Davis, Lauren Dinnsen, Guadalupe Duarte, Nathan Frost, Alexia Garcia, Andrea Garcia, Armanni Garcia, Jennifer Garcia, Samantha Garcia, Dasha Garrett, Reagan Giese, Ennio Gonzalez, Samarah Hammick, David Hernandez, Oscar Hernandez Jr, Christina Hernandez-Mora, Olivia Herrera, Faith Hodges, Madeline Holowczak, Cailin Isidro, Benjamin Kovack, Sydney Kuntzman, Emily Lamantia, Aaliyah Larry, Jessica Little, Antje Ludvigson, Alea Martinez, Madeline McReynolds, Horichelle Meli Tiotsop, Chloe Mellman, Jeovanny Molina, Rylie Montgomery, Alexia Muniz, Scarlet Munoz, Mellanie Portillo, Sharon Redwanz Johnson, Elizabeth Rivera, Madelyn Rizzuto, Teresa Ruffo, Taylor Schur, Hailey Simmons, Ryan Smith, Christian Sobecki, Trevor Squires Jr, Alejandra Tapia, Caitlin Walters, Nathan Warner, Jonathan Weihofen, Evan Wells, Truman Willson, Liam Wong, Christopher Zarcone

Newark: Eva Davis, Lauryn Rayburn, Taylor Rhodes

Oswego: Victoria Akers, George Alba, Renee Arias, Aiden Avalos, Elizabeth Beamish, Caleb Bierman, Malaika Bryant, Armand Bullock, Taylor Burrow, Demitri Cantu, Hayden Castle, Alan Castro, Isaac Cejas, Benjamin Chabot, Jacob Christopherson, Luke Deany, Gregory Deck, Gianna DeLeo, Rolando Delgado, Aliya DiStefano, Jacob Doggett, Joshua Doucet, Dania Duffin, Melissa Endrenal, Landa Evans, Adam Farrow, Meghan Feltes, James Ferguson, Alexander Forsell, Andrew Gabaldon, Jessica Garcia, Elizabeth Garrigan, Brian Gates, Laura Gonzalez, Sarah Guiney, Brian Gunier, Madison Hartmann, Emily Holland, Ahmad Hussan, John Janssens, Sara Jarquin, Wynelle Jno-Lewis, Joseph Johnson, Sarah Kelsheimer, Nathan Kennedy, Nabeeha Khan, Tyler Knight, Michela Laricchia, Riana Lodor, Lucas McCarty, Lillian Meier, Christina Melnic, Santiago Mendoza Carlson, Foster Menkem, Aiden Michaels, Kyle Montgomery, Jatniel Morales Gomez, Chanell Morrick-Biesterfeld, Sir Emmett-Lee Nelson, Ryan Nguyen, Joseph Niesman, Brock Noll, Garrett O’Grady, Mackenzie Parr, Kailey Partin, Nathan Petsche, Thomas Picha, Ethan Potts, Ryan Rathman, Taylor Riley, Kylie Roehl, Evan Rosalez Cobb, Giselle Rubio, Kaila Schlinger, Parker Schlueter, Rebecca Schoolfield, Megan Schraft, Katie Schwanz, Stephanie Sendra, Patricia Shipp, Sean Smiley, Esteban Torres, Omarion Vivrette, Noah Wagner, Katherine Walden, Olivia Walko, Zoe Wareman, Brendan Whowell, Caitlin Williams

Plano: Angelica Arias, Evan Armour, Giselle Avila, Nicolas Baltierrez, Grace Benson, Evelyn Bueno, Leah Cadena, Rachel Carter, Kelby Castillo, Luke Cesich, Johann Chaidez, Redjep Dalipi, Sean Earwood, Kendal Flodstrom, Charles Gabrillo, Abigail Garcia, Payton Heiden, Tania Hernandez, Schuyler Hobik, Katelynn Hourselt, Nathan Hunt, Gabriela Isitt, Lytzy Jaimes, Anna Jimenez, Jessica Jimenez, Lainey Kovarik, Cesar Lozada, Nathaniel McGarr, Omar Murillo, Christian Nunez, Grace Oldeen, Alejandra Ortiz Miranda, Elizabeth Randerson, Angela Renteria, David Rivera, Monique Romero, Giselle Urbina, Ryan Wanda, Hannah West

Sandwich: Julie Baez, Elizabeth Davis, Erika Eberle, Amy Fraire, Michael Goff, Josephine Gonzalez, Leah Hawkins, Jacqueline Hernandez, Amelia Hollembeak, Paxton Hutson, Connor Laube, O’Ryan Lawlor, Austin Nash-Cavanagh, Lindsay Oberhart, Alondra Piedra, Nolan Reilly, Eliza Rygiewicz, Jaden Somlock, Katherine Staffeldt, Kaylee Swickert, Ethan Weeks

Yorkville: Rooqaiat Adeleye, Daniel Anguiano, Alexander Bidzinski, Ryan Buck, Juliana Colon, Samantha Damato, Michael Defrancisco, Haley Duncan, Paige Ebner, Kaden Galliano, Matthew Garrett, Andrew Golinski, Katie Graebner, Faith Graunke, James Green, Emma Grigsby, Rebecca Hansma, Kayla Heitz, Zachary Herbst, Cameron Hermann, Gina Hightower, Claudia Johnson, Kayla Kennelly, Anna Knox, Josephine Koenig, Melenie Krider, Jacob Luytjes, Jack McGreevy, Kaiden McKenna, Isidoro Mejia, Peggy Miene, Cory Moon, Carlos Moreno, Dahminick Murison, Micaela Olsen, Marina Olvera, Venessia Partida, Anabela Penland, Ryan Potrawski, Rachel Prinz, Carolyn Procopos, Reem Qattum, Patrick Regan, Joshua Reifsteck, Ariadne Robles, Alexandria Rudis, Eric Schweisthal, Dominic Scott, Zahra Shahid, Vincent Tofteland, Tyler Tuma, Jacob Vandermyde, Adrielle Vargas-Kozich, Jenna Washburn, Kendall Wayne, Samuel Wiesbrook, Lydia Wiewiora, Sarah Wulff, Concetta Zamora, Ryan Zielie