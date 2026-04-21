Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Election   •   The Scene   •   175 Years
Prep Sports | Illinois Valley

NewsTribune softball stat leaders

L-P pitcher Taylor Vescogni lets go of a pitch against Princeton earlier this season in Princeton. Vescogni leads the area in ERA (1.01) and strikeouts (137) and is tied for the area lead in wins (6-4). (Scott Anderson)

By Kevin Chlum

A look at the softball statistical leaders in the NewsTribune area, including players from La Salle-Peru, St. Bede, Hall, Putnam County, Princeton, Earlville, Fieldcrest and Henry-Senachwine.

Batting average

PlayerAverage
Oertel (Princeton).608
Balestri (St. Bede).590
Anderson (Henry).552
Ad. Scherer (Earlville).529
Margis (Putnam County).500
Gaspardo (Henry).462
Bosnich (St. Bede).429
Delphi (Hall).421
Slingsby (St. Bede).413
Morris (Hall).410

Home runs

PlayerHome runs
Riva (La Salle-Peru)7
Oertel (Princeton)7
Lawson (Princeton)5
Bosnich (St. Bede)4
Frederick (La Salle-Peru)2
Piano (La Salle-Peru)2
Vescogni (La Salle-Peru)2
Larsen (Hall)2
Gibson (Princeton)2
Ad. Scherer (Earlville)2
Miller (Earlville)2

Triples

PlayerTriples
Frederick (La Salle-Peru)3
Au. Scherer (Earlville)3
Anderson (Henry)3
Oertel (Princeton)2
Gaspardo (Henry)2
Williams (Henry)2
Timmerman (Fieldcrest)2

Doubles

PlayerDoubles
Oertel (Princeton)12
Frederick (La Salle-Peru)6
Balestri (St. Bede)6
Delphi (Hall)6
Gibson (Princeton)6
Piano (La Salle-Peru)5
Riva (La Salle-Peru)5
Hecht (Princeton)5

RBIs

PlayerRBIs
Oertel (Princeton)30
Riva (La Salle-Peru)22
Balestri (St. Bede)17
Gibson (Princeton)15
McClain (St. Bede)13
Lawson (Princeton)13
Hanson (Princeton)13
Ad. Scherer (Earlville)13
Frederick (La Salle-Peru)12
Chamberlain (La Salle-Peru)11
Bosnich (St. Bede)11
Strauch (St. Bede)11

Runs

PlayerRuns
Oertel (Princeton)24
Lawson (Princeton)19
Slingsby (St. Bede)18
Frederick (La Salle-Peru)17
Hecht (Princeton)17
Riva (La Salle-Peru)15
Bosnich (St. Bede)15
Piano (La Salle-Peru)14
Keutzer (Princeton)13
M. Boudreau (La Salle-Peru)11
Anderson (Henry)11

Steals

PlayerSteals
Piano (La Salle-Peru)23
Keutzer (Princeton)15
Frederick (La Salle-Peru)10
Oertel (Princeton)8
Pellegrini (Hall)7
Sprague (Henry)7

Pitching wins

PlayerW-L
Strauch (St. Bede)6-2
Vescigni (La Salle-Peru)6-4
Reviglio (Princeton)5-2
Eckert (Henry)4-2
C. Boudreau (La Salle-Peru)3-2
Hansen (Princeton)3-2
Ad. Scherer (Earlville)3-4
Krewer (Hall)3-7

ERA

PlayerERA
Vescogni (La Salle-Peru)1.01
Strauch (St. Bede)2.86
Williams (Henry)3.36
Hansen (Princeton)3.42
C. Boudreau (La Salle-Peru)3.50

Strikeouts

PlayerStrikeouts
Vescogni (La Salle-Peru)137
Krewer (Hall)61
Ad. Scherer (Earlville)47
Strauch (St. Bede)44
Williams (Henry)34
