NewsTribune softball stat leaders

A look at the softball statistical leaders in the NewsTribune area, including players from La Salle-Peru, St. Bede, Hall, Putnam County, Princeton, Earlville, Fieldcrest and Henry-Senachwine.
Batting average
|Player
|Average
|Oertel (Princeton)
|.608
|Balestri (St. Bede)
|.590
|Anderson (Henry)
|.552
|Ad. Scherer (Earlville)
|.529
|Margis (Putnam County)
|.500
|Gaspardo (Henry)
|.462
|Bosnich (St. Bede)
|.429
|Delphi (Hall)
|.421
|Slingsby (St. Bede)
|.413
|Morris (Hall)
|.410
Home runs
|Player
|Home runs
|Riva (La Salle-Peru)
|7
|Oertel (Princeton)
|7
|Lawson (Princeton)
|5
|Bosnich (St. Bede)
|4
|Frederick (La Salle-Peru)
|2
|Piano (La Salle-Peru)
|2
|Vescogni (La Salle-Peru)
|2
|Larsen (Hall)
|2
|Gibson (Princeton)
|2
|Ad. Scherer (Earlville)
|2
|Miller (Earlville)
|2
Triples
|Player
|Triples
|Frederick (La Salle-Peru)
|3
|Au. Scherer (Earlville)
|3
|Anderson (Henry)
|3
|Oertel (Princeton)
|2
|Gaspardo (Henry)
|2
|Williams (Henry)
|2
|Timmerman (Fieldcrest)
|2
Doubles
|Player
|Doubles
|Oertel (Princeton)
|12
|Frederick (La Salle-Peru)
|6
|Balestri (St. Bede)
|6
|Delphi (Hall)
|6
|Gibson (Princeton)
|6
|Piano (La Salle-Peru)
|5
|Riva (La Salle-Peru)
|5
|Hecht (Princeton)
|5
RBIs
|Player
|RBIs
|Oertel (Princeton)
|30
|Riva (La Salle-Peru)
|22
|Balestri (St. Bede)
|17
|Gibson (Princeton)
|15
|McClain (St. Bede)
|13
|Lawson (Princeton)
|13
|Hanson (Princeton)
|13
|Ad. Scherer (Earlville)
|13
|Frederick (La Salle-Peru)
|12
|Chamberlain (La Salle-Peru)
|11
|Bosnich (St. Bede)
|11
|Strauch (St. Bede)
|11
Runs
|Player
|Runs
|Oertel (Princeton)
|24
|Lawson (Princeton)
|19
|Slingsby (St. Bede)
|18
|Frederick (La Salle-Peru)
|17
|Hecht (Princeton)
|17
|Riva (La Salle-Peru)
|15
|Bosnich (St. Bede)
|15
|Piano (La Salle-Peru)
|14
|Keutzer (Princeton)
|13
|M. Boudreau (La Salle-Peru)
|11
|Anderson (Henry)
|11
Steals
|Player
|Steals
|Piano (La Salle-Peru)
|23
|Keutzer (Princeton)
|15
|Frederick (La Salle-Peru)
|10
|Oertel (Princeton)
|8
|Pellegrini (Hall)
|7
|Sprague (Henry)
|7
Pitching wins
|Player
|W-L
|Strauch (St. Bede)
|6-2
|Vescigni (La Salle-Peru)
|6-4
|Reviglio (Princeton)
|5-2
|Eckert (Henry)
|4-2
|C. Boudreau (La Salle-Peru)
|3-2
|Hansen (Princeton)
|3-2
|Ad. Scherer (Earlville)
|3-4
|Krewer (Hall)
|3-7
ERA
|Player
|ERA
|Vescogni (La Salle-Peru)
|1.01
|Strauch (St. Bede)
|2.86
|Williams (Henry)
|3.36
|Hansen (Princeton)
|3.42
|C. Boudreau (La Salle-Peru)
|3.50
Strikeouts
|Player
|Strikeouts
|Vescogni (La Salle-Peru)
|137
|Krewer (Hall)
|61
|Ad. Scherer (Earlville)
|47
|Strauch (St. Bede)
|44
|Williams (Henry)
|34