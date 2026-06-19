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Illinois Valley

Presenting the 2026 Times Boys Track and Field All-Area Honor Roll

State qualifiers from across the area

Streator's LA Moton competes in the high jump during the Class 2A Pontiac Sectional on Wednesday, May 20, 2026, at Pontiac High School.

Streator's LA Moton competes in the high jump during the 2026 Class 2A Pontiac Sectional. (Scott Anderson)

By J.T. Pedelty

The IHSA Boys Track and Field State Meet has numerous Times-area participants, with Sandwich, Ottawa, Somonauk/Leland, Marquette, Seneca, Streator, Newark and Fieldcrest all represented in Charleston.

Here are the area’s state qualifiers and their postseason accomplishments, the 2026 Times Boys Track and Field All-Area Honor Roll.

Long jump

Matt Stach, Seneca, sr. – 10th at 1A state, 1A sectional champion

High jump

LA Moton, Streator, sr. – 2A state qualifier, 2A sectional runner-up

Brayden Simek, Seneca, sr. – 1A state qualifier

Triple jump

Michael Beckett, Fieldcrest, sr. - 8th at 1A state

Ethan Hasselbring, Seneca, jr. – 1A state qualifier

Discus

Cody Kulbartz, Newark, sr. – 1A state qualifier

Michael Beckett, Fieldcrest, sr. - 1A state qualifier

Jesus Govea, Seneca, jr. – 1A state qualifier

Wheelchair discus

Noah Odum, Seneca, jr. – 1A state qualifier, 1A sectional champion

Shot put

Stephon Patrick, Ottawa, sr. – 2A state qualifier

Luis Murillo, Sandwich, jr. – 2A state qualifier

Zeb Maxwell, Seneca, sr. – 1A state qualifier, 1A sectional champion

Jesus Govea, Seneca, jr. – 1A state qualifier

Wheelchair shot put

Noah Odum, Seneca, jr. – 1A state qualifier, 1A sectional champion

Pole vault

Jacob Ross, Sandwich, jr. – 6th at 2A state, 2A sectional runner-up

Bryar Baxter, Ottawa, sr. – 2A state qualifier

Trenton Powell, Seneca, so. – 10th at 1A state, 1A sectional champion

Kaden Meents, Seneca, fr. – 1A state qualifier, 1A sectional runner-up

Somonauk's Landin Stillwell (right) runs the first leg of the 4x800 relay at the 1A Oregon Sectional on Friday, May 22, 2026.

Somonauk's Landin Stillwell (right) runs the first leg of the 4x800 relay at the 1A Oregon Sectional. (Earleen Hinton)

100 dash

Jacoby Gooden, Marquette, jr. – 1A state qualifier, 1A sectional champion

200 dash

Jacoby Gooden, Marquette, jr. – 1A state qualifier, 1A sectional runner-up

400 dash

Jacoby Gooden, Marquette, jr. – 1A state qualifier, 1A sectional runner-up

Jackson Brockway, Somonauk/Leland, sr. – 1A state qualifier, 1A sectional runner-up

800 run

Gunnar Swenson, Somonauk/Leland, sr. – 1A state qualifier

1,600 run

Landin Stillwell, Somonauk/Leland, sr. – 7th at 1A state, 1A sectional champion

Liam Baima, Seneca, fr. – 1A state qualifier, 1A sectional runner-up

110 hurdles

Joey Liebhart, Ottawa, Sr. – Times Boys Track and Field Athlete of the Year, 2A state qualifier

300 hurdles

Joey Liebhart, Ottawa, Sr. – Times Boys Track and Field Athlete of the Year, 4th at 2A state, 2A sectional champion

4x800 relay

Somonauk/Leland (Landin Stillwell, Jackson Brockway, Gunnar Swenson, Caden Hamer) – 5th at 1A state, 1A sectional runner-up

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J.T. Pedelty

J.T. Pedelty

J.T. is a graduate of Streator High School, Illinois Valley Community College and Southern Illinois University-Carbondale who is some 27 years into an award-winning sports journalism career and serves as a regional sports editor for Shaw Local Media and Friday Night Drive.