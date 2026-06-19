Presenting the 2026 Times Boys Track and Field All-Area Honor Roll

The IHSA Boys Track and Field State Meet has numerous Times-area participants, with Sandwich, Ottawa, Somonauk/Leland, Marquette, Seneca, Streator, Newark and Fieldcrest all represented in Charleston.
Here are the area’s state qualifiers and their postseason accomplishments, the 2026 Times Boys Track and Field All-Area Honor Roll.
Long jump
Matt Stach, Seneca, sr. – 10th at 1A state, 1A sectional champion
High jump
LA Moton, Streator, sr. – 2A state qualifier, 2A sectional runner-up
Brayden Simek, Seneca, sr. – 1A state qualifier
Triple jump
Michael Beckett, Fieldcrest, sr. - 8th at 1A state
Ethan Hasselbring, Seneca, jr. – 1A state qualifier
Discus
Cody Kulbartz, Newark, sr. – 1A state qualifier
Michael Beckett, Fieldcrest, sr. - 1A state qualifier
Jesus Govea, Seneca, jr. – 1A state qualifier
Wheelchair discus
Noah Odum, Seneca, jr. – 1A state qualifier, 1A sectional champion
Shot put
Stephon Patrick, Ottawa, sr. – 2A state qualifier
Luis Murillo, Sandwich, jr. – 2A state qualifier
Zeb Maxwell, Seneca, sr. – 1A state qualifier, 1A sectional champion
Jesus Govea, Seneca, jr. – 1A state qualifier
Wheelchair shot put
Noah Odum, Seneca, jr. – 1A state qualifier, 1A sectional champion
Pole vault
Jacob Ross, Sandwich, jr. – 6th at 2A state, 2A sectional runner-up
Bryar Baxter, Ottawa, sr. – 2A state qualifier
Trenton Powell, Seneca, so. – 10th at 1A state, 1A sectional champion
Kaden Meents, Seneca, fr. – 1A state qualifier, 1A sectional runner-up
100 dash
Jacoby Gooden, Marquette, jr. – 1A state qualifier, 1A sectional champion
200 dash
Jacoby Gooden, Marquette, jr. – 1A state qualifier, 1A sectional runner-up
400 dash
Jacoby Gooden, Marquette, jr. – 1A state qualifier, 1A sectional runner-up
Jackson Brockway, Somonauk/Leland, sr. – 1A state qualifier, 1A sectional runner-up
800 run
Gunnar Swenson, Somonauk/Leland, sr. – 1A state qualifier
1,600 run
Landin Stillwell, Somonauk/Leland, sr. – 7th at 1A state, 1A sectional champion
Liam Baima, Seneca, fr. – 1A state qualifier, 1A sectional runner-up
110 hurdles
Joey Liebhart, Ottawa, Sr. – Times Boys Track and Field Athlete of the Year, 2A state qualifier
300 hurdles
Joey Liebhart, Ottawa, Sr. – Times Boys Track and Field Athlete of the Year, 4th at 2A state, 2A sectional champion
4x800 relay
Somonauk/Leland (Landin Stillwell, Jackson Brockway, Gunnar Swenson, Caden Hamer) – 5th at 1A state, 1A sectional runner-up