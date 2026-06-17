Hall High School principal’s list, 2nd semester 2025-26

Hall High School in Spring Valley announced its principal’s list for the second semester of the 2025-2026 school year, recognizing students for academic excellence.
Freshmen
Samuel Acosta, Juandavid Aldana, Olivia Arteaga, McKenna Biagioni, Mason Bickett, Gianna Bogatitus, Allison Carbajal, Smith Carruthers, Rita Carter, Geiderth Jose Catari-Ovalles, Dax Diaz, Fatima Garcia-Guerrero, Vincent Holmstrom, Madison Krewer, Lily Lamboley, Bernadette Larsen, Colin Lesman, Avery Liebe, Natalie Lucas, Milagros Martinez-Prado, Blake Miller, Grace Milton, Lilly Mini, Jazmyn Musser, Gage Olson, Kacia Orlandi, Kabelah Pacione, Aubrie Pellegrini, Arelis Picazo-Garcia, Melanie Pikula, Miles Ponce, Jaxen Ponsetti, Olivia Poole, Brayden Raef, Mark Robeza, Kimberly Rodriguez-Sis, Wesley Schweickert, Lena Vasic, Brooklyn Weitzel
Sophomores
Emersyn Anderes, Lily Barr, Jackson Bazydlo, Keira Blough, Natalia Campos, Gabby Carden, Raigan Carr, Marcos Castro-Yanez, Alex Chirchirillo, Evan DeGroot, Louis Dubberstine, Justin Duckmanton, Alyssa Edwards, Jordyn Edwards, Bennett Giachetto, Jose Guerrero-Garcia, Karson Hansen, Kinze Helm, Mason Hill, Halyna Hlushchuck, Chad Holmstrom, Jacki Humpage, William Kelty, Anna Kitts, Jadyn Leone, Daisy Lopez, Ethan Luna, Serena McKenzie, Chace Mecagni, Addison Mercier, Cristian Payan, Leah Pelka, Lily Pelka, Ian Quartucci, Kayleigh Rafferty, Anali Rea, Rocio Serrano-Garcia, Sophia Simpson, Braxton Smith, Chace Sterling, Gianna Thompson, Chaz Thrasher, Jayla Turnage, Troy Wilson
Juniors
Jude Becker, Brody Bosi, Leida Briceno-Gomez, Luke Bryant, Leah Burkart, Jessica Casford, Austin Cavanah, Lyla Clayton, Kaitlyn Coutts, Colton Crowther, Katherine Cruz, Ava Delphi, Collin Diaz, Brooklyn Farrell, Jeremiah Foster, Leyla Hernaiz-Gonzalez, Paxton Hillaker, Trinity Hintz, Amanda Manzanares, Caroline Morris, Rylee Newton, Emma Novero, William Pikula Jr, Jaxson Pinter, Noah Plym, Kamani Power, Isaiah Rangel, Nuvia Argentina Rodriguez, Emmanuel Santana, Alaina Scheiern, Isabella Schweickert, Cameron Shan, Addison Sherman, Avery Sondgeroth, Mia Wenzel, Houston Yanek, Adeline Zerfas
Seniors
Katelee Barriga, Greyson Bickett, Brynn Blair, Gavin Brown, Evelyn Bryant, Chase Burkart, Evelyn Castelan, Maya Cohrs, Braden Curran, Jack Curran, Julia Dergance, Ava Diaz, Katharine Doll, Henna Doucette, Hunter Edgcomb, Joseph Eltrevoog-Milota, Clayton Fusinetti, Blake Gambiani, Christopher Hollenbeck, Jimmie Jablonski, Audrey Kleckner, Haley Lauck, Hayden Lewis, Sydney Mautino, Emma McCook, Aidan McMahon, Aubrey Merkel, Payton Miller, Jacob Mongan, Isabella Orozco, Nicolas Ortega, Jacqueline Ossola, Jaiden Pack, Fidel Payan Jr, Charlie Pellegrini, Landon Raef, Aiden Redcliff, Danni Rivara, Alexander Robles, Haven Rossi, Juan Santiago, Ella Sartain, Joseph Scheri, Hunter Simpson, Sydnie Smith, Natileigh Sparling, Ava Talbot, Gabe Wamhoff, Mykail Wendling-Bacues, Keira Wilfong, Allison Wozek, Nery Yaxcal Caal, Natalia Zamora, Zavery Zrust