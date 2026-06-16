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Illinois Valley

Lacon financial advisor receives financial consultant designation

VITA - Salvation Army tax assistance

Edward Jones in Lacon financial advisor Mary Chambers received a Chartered Financial Consultant designation (pcess609/iStock)

By Kate Santillan

Edward Jones in Lacon financial advisor Mary Chambers recently received a Chartered Financial Consultant designation.

The Chartered Financial Consultant designation study course topics include:

  • Planning for business and individual retirement needs
  • Tax-sensitive investment strategies
  • Risk management and insurance
  • Estate and gift-tax strategies
  • Contemporary applications for financial strategies

Chambers also will be required to complete a professional recertification program including ethics questionnaire annually.

For more information, visit edwardjones.com.

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