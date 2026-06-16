Lacon financial advisor receives financial consultant designation

Edward Jones in Lacon financial advisor Mary Chambers recently received a Chartered Financial Consultant designation.
The Chartered Financial Consultant designation study course topics include:
- Planning for business and individual retirement needs
- Tax-sensitive investment strategies
- Risk management and insurance
- Estate and gift-tax strategies
- Contemporary applications for financial strategies
Chambers also will be required to complete a professional recertification program including ethics questionnaire annually.
For more information, visit edwardjones.com.