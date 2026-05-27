Putnam County Junior High School honor roll, 4th quarter 2025-26

Putnam County Junior High School announced its honor roll for the fourth quarter of the 2025-2026 school year.
High honor roll
Sixth grade: Alina Aguilar, Addilyn Bickett, Penelope Bird, Adaan Delgado, Colette Gapinski, Austin Grasser, Stella Guisti, Josephine Heeley, Harper Heuser, Madelyn Holst, Eden Johnson, Madelyn Keigley, TJ Kramarsic, Reese Lenkaitis, Braxton Lopez, Gunner Perino, Braxton Reuschel, Blake Richardson, Bryson Smith, Ean Smith, Trey Soule, Enrique Vazquez-Barreras, Jackson Vice, Jaxon Zuniga
Seventh grade: Jacob Borri, Lucas Buettner, Guiliana Cimei, Addison Goetz, Evelyn Grasser, Hudson Heiberger, Marshall Holocker, Sophia Jackson, Liam Judd, Carter Keller, Brayden Kierski, Mason King, Sean King, Mia Mennie, Alyzza Mucu, Jace Newsome, Emily Pundsack, Laila Rivera, Elijah Schrowang, Trenity Thomas, Aubrey Zborowski
Eighth grade: Anahi Avila, Isabella Bartoluzzi, Garrett Billups, Lillian Bouxsein, Davis Carlson, Jiovany Castro, Chloe Christianse, Mylee Christiansen, Dayzlyn Cioni, Jaylynn Dickey, Ayden Dienst, Hayden Doyle, Calvin Fiedler, Makenna Goulding, Savannah Grasser, Natalie Guadiana, Murphy Hopkins, Jayce Johnston, Anniston Judd, Alexander Kloet, Emily Konczak, Avery Lenkaitis, Brendan Linton, Andrew Matheny, Geoffrey Pagani, Jolene Poole, Anthony Popurella, Luis Ramirez, Isaac Rodriguez, Jayden Serna, Sophie Sheppard, Garrit Smith, Annabella Songeroth, Kynzie Thomas, Nolan Weddell
Honor roll
Sixth grade: Kayleigh Bent, Macoy Biagini, Reagan Doehling, Preston Goetz, Sophia Lozano, Jaxon Parcher, Molly Pundsack, Brithany Velasco
Seventh grade: Karson Actis, Liam Askeland, Angell Chasteen, Hans Frund, Dominic Gonzalez, Dani Kramer, Addilyn Podobinski, Emily Reyes, Wyatt Rue, Hunter Smith
Eighth grade: Kayden Caldwell, Luca Carboni, Roony Castro, John Cooper, Luke Gabrielse, EliMae Glynn, Nathaniel Lenczewski, Brooklyn McCart, Colton Nicoli, Elijah Pennell, Kinsey Pierski, Colton Sabotta, Dylan Spratt, Shelby Willard