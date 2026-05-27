Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   Everyday Heroes   •   The Scene   •   175 Years
Illinois Valley

A look at the Illinois Valley Girls Track & Field records

Mendota's Mariyah Elam competes in the high jump during the Class 2A Sectional track meet on Wednesday, May 13, 2026 in the Jeff Prusator Athletic Complex at Mendota High School.

Mendota junior Mariyah Elam, who won the IHSA Class 2A State high jump crown Saturday, is the all-time leader in the Illinois Valley with a jump of 5 foot, 8 inches set last year. She also won the state title in 2024. (Scott Anderson)

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at the all-time Illinois Valley Track & Field records, including schools in the BCR, NewsTribune and Times coverage area.

Note: All times in 10ths are manual times. All times in 100ths are Fully Automatic Times [FAT]. Years winning state championships are marked with an *

St. Bede’s Lily Bosnich clears the final hurdle for a win in the 100 hurdles Wednesday, May 13, 2026, during the Class 1A Erie Sectional meet.

St. Bede senior Lily Bosnich is the Illinois Valley all-time record holder in both the 100 hurdles (14.43) and 300 hurdles (43.4). (Alex T. Paschal)

LaSalle-Peru's Rachel Hickey crosses the finish line in the 800-meter run during the 2016 IHSA Girls Track and Field State Finals in Charleston. She is the Illinois Valley record holder in the 800, 1,600 and 3,200. (Eric Ginnard)

Bureau Valley's Alisa Baron won the Class A State championship in the 400 meters with an Illinois Valley record time of 55.66.

EventGirlsRecord
Discus*Tracy Stroyan (Mendota), 1982141-8
Shot put**Tricia Weygand (Ottawa), 199346-2
Long jumpNakeita Kessling (Henry), 202219-6 3/4
Triple jump*Kendall Rush (Hall), 200939-3 1/4
High jump*Mariyah Elam (Mendota), 20255-8
Pole vault*Maddy Smith (Ottawa), 201911-9
100mAlyssa Hancock (L-P), 200211.92
200mAlyssa Hancock (L-P), 200224.86
400m*Alisa Baron (BV), 200855.66
800m*Rachel Hickey (L-P), 20182:10.70
1600mRachel Hickey (L-P), 20184:56.54
3200mRachel Hickey (L-P), 201811:06.86
100 HHLily Bosnich (St. Bede), 202514.43
300 IHLily Bosnich (St. Bede), 202543.4
4 x 100*BV (M. Endress, C. Konneck, M. Bohm, K. Kolb), 201849.78
4 x 200BV (M. Endress, C. Konneck, M. Bohm, K. Kolb), 20181:45.48
4 x 400L-P (E. Happ, J. Bernardoni, L. Rimes, R. Hickey), 20164:01.01
4 x 800L-P (M. Ossola, E. Happ, A. Heagy, R. Hickey), 20189:29.06
BCR SportsTrack and FieldPremiumBureau Valley PrepsHall PrepsOttawa PrepsMarquette PrepsStreator PrepsPrinceton PrepsMendota PrepsSt. Bede Preps
Kevin Hieronymus

Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL