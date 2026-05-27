A look at the Illinois Valley Girls Track & Field records

Here’s a look at the all-time Illinois Valley Track & Field records, including schools in the BCR, NewsTribune and Times coverage area.
Note: All times in 10ths are manual times. All times in 100ths are Fully Automatic Times [FAT]. Years winning state championships are marked with an *
|Event
|Girls
|Record
|Discus
|*Tracy Stroyan (Mendota), 1982
|141-8
|Shot put
|**Tricia Weygand (Ottawa), 1993
|46-2
|Long jump
|Nakeita Kessling (Henry), 2022
|19-6 3/4
|Triple jump
|*Kendall Rush (Hall), 2009
|39-3 1/4
|High jump
|*Mariyah Elam (Mendota), 2025
|5-8
|Pole vault
|*Maddy Smith (Ottawa), 2019
|11-9
|100m
|Alyssa Hancock (L-P), 2002
|11.92
|200m
|Alyssa Hancock (L-P), 2002
|24.86
|400m
|*Alisa Baron (BV), 2008
|55.66
|800m
|*Rachel Hickey (L-P), 2018
|2:10.70
|1600m
|Rachel Hickey (L-P), 2018
|4:56.54
|3200m
|Rachel Hickey (L-P), 2018
|11:06.86
|100 HH
|Lily Bosnich (St. Bede), 2025
|14.43
|300 IH
|Lily Bosnich (St. Bede), 2025
|43.4
|4 x 100
|*BV (M. Endress, C. Konneck, M. Bohm, K. Kolb), 2018
|49.78
|4 x 200
|BV (M. Endress, C. Konneck, M. Bohm, K. Kolb), 2018
|1:45.48
|4 x 400
|L-P (E. Happ, J. Bernardoni, L. Rimes, R. Hickey), 2016
|4:01.01
|4 x 800
|L-P (M. Ossola, E. Happ, A. Heagy, R. Hickey), 2018
|9:29.06