A look at the Illinois Valley Boys Track & Field records

Here’s a look at the all-time Illinois Valley Track & Field records, including schools in the BCR, NewsTribune and Times coverage area.
Note: All times in 10ths are manual times. All times in 100ths are Fully Automatic Times [FAT]. Years winning state championships are marked with an *
|Event
|Boys
|Record
|Discus
|*Greg Groat (Princeton), 1991
|189-1
|Shot put
|Kyle Jakubek (Ottawa), 1997
|60-10 1/2
|Long jump
|Nate Norman (Princeton), 1998
|24-0 1/2
|Triple jump
|Chad Lambert (L-P), 1995
|46-5 3/4
|High jump
|***Lonnie Hewitt (Western), 1977
|6-10 1/4
|Pole vault
|**Logan Pflibsen (Streator), 2010
|17-2
|100m
|*D.J. Glynn (Hall), 1998
*Steve Safranski (PC), 1975
|10.4
|200m
|*D.J. Glynn (Hall), 1999
|21.6
|400m
|*D.J. Glynn (Hall), 1999
|48.44
|800m
|Pat Hodge (Princeton), 1976
|1:53.3
|1600m
|*Tom Swan (Princeton), 1968
|4:11.9
|3200m
|**Troy Maddux (Woodland), 1985
|9:10.86
|110 HH
|**Bret Dannis (St. Bede), 2017
|13.93
|300 IH
|*Bret Dannis (St. Bede), 2017
|37.66
|4 x 100
|*Hall (S. Brust, A. Buchanon, D. Soldati, M. Walk), 2019
|42.74
|4 x 200
|Ottawa (A. Haase, P. Mann, R. Nevins, S. Langley), 1996
|1:29.4
|4 x 400
|Princeton (D. Stocking, E. Eckhoff, P. Hodge, J. Timberlake), 1975
|3:21.8
|4 x 800
|Princeton (R. Ellis, B. Miller, C. Martin, S. Arch), 1978
|7:53.4