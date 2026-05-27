A look at the Illinois Valley Boys Track & Field records

Hall’s D.J. Glynn holds Illinois Valley records in the 100, 200 and 400 and was the state champion in each event in 1999.

By Kevin Hieronymus

Here’s a look at the all-time Illinois Valley Track & Field records, including schools in the BCR, NewsTribune and Times coverage area.

Note: All times in 10ths are manual times. All times in 100ths are Fully Automatic Times [FAT]. Years winning state championships are marked with an *

Princeton's Pat Hodge (150), shown here running in the 1975 IHSA State cross country meet, is the Illinois Valley record holder in the 800 meters. He has been a longtime girls track and girls/boys cross country coach at PHS.

Lonnie Hewitt of Buda Western set the Bureau County and Illinois Valley high jump record at 6-10 1/4 in 1977. He won three straight IHSA State championships.

On his very last jump of his career, Princeton’s Nate Norman broke the 66-year old Bureau County record set by DePue’s George Meagher, placing second at state. It is also the Illinois Valley record. (BCR file)

EventBoysRecord
Discus*Greg Groat (Princeton), 1991189-1
Shot putKyle Jakubek (Ottawa), 199760-10 1/2
Long jumpNate Norman (Princeton), 199824-0 1/2
Triple jumpChad Lambert (L-P), 199546-5 3/4
High jump***Lonnie Hewitt (Western), 19776-10 1/4
Pole vault**Logan Pflibsen (Streator), 201017-2
100m*D.J. Glynn (Hall), 1998
*Steve Safranski (PC), 1975		10.4
200m*D.J. Glynn (Hall), 199921.6
400m*D.J. Glynn (Hall), 199948.44
800mPat Hodge (Princeton), 19761:53.3
1600m*Tom Swan (Princeton), 19684:11.9
3200m**Troy Maddux (Woodland), 19859:10.86
110 HH**Bret Dannis (St. Bede), 201713.93
300 IH*Bret Dannis (St. Bede), 201737.66
4 x 100*Hall (S. Brust, A. Buchanon, D. Soldati, M. Walk), 201942.74
4 x 200Ottawa (A. Haase, P. Mann, R. Nevins, S. Langley), 19961:29.4
4 x 400Princeton (D. Stocking, E. Eckhoff, P. Hodge, J. Timberlake), 19753:21.8
4 x 800Princeton (R. Ellis, B. Miller, C. Martin, S. Arch), 19787:53.4
Kevin Hieronymus

Kevin has been sports editor of the BCR since 1986, covering Bureau County and IL Valley Sports. Was previously sports editor of the St. Louis Daily News and a regular contributor for the St. Louis Cardinals Magazine. He is a member of the IBCA and Illinois Valley Hall of Fames. He is one of 4 sportswriters from his tiny hometown Atlanta, IL